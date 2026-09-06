Maç sonrası basın toplantısında konuşan Luis, Luis Enrique'ye övgü dolu sözler söyledi ve İspanyol teknik adamın kendi kariyeri üzerindeki derin etkisini açıkça kabul etti. Monaco'nun patronu, PSG teknik direktörünü futbol tarihinin seçkin isimleri arasına koymakta tereddüt etmedi ve doğrudan ondan öğrendiği antrenman yöntemlerini düzenli olarak kullandığını açıkladı.

"Luis Enrique tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri ve birçok antrenman yöntemini kendi yaklaşımıma uyarladığımı itiraf ediyorum," diyen Luis, teknik direktörlükteki rakibine büyük saygı gösterdi.