AFP
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Luis, Luis'u övdü! Monaco'nun mimarı, Parc des Princes'teki şaşırtıcı şokun ardından rakip teknik direktör Enrique'nin önünde saygıyla eğildi
Parc des Princes'te taktik ustalık dersi
AS Monaco, teknik direktör Filipe Luis yönetiminde Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e karşı etkileyici bir performans sergileyerek 2-1'lik dramatik geri dönüş galibiyeti aldı. Zorlu geçen ilk yarıda sıkıntı yaşayıp devreye 1-0 geride giren konuk ekip, maçın gidişatını değiştirmek için kritik taktiksel ayarlamalar yaptı. Kaleci Lukas Hradecky, PSG'ye yaptığı kritik kurtarışlarla kahramanca bir rol oynarken, Luis son düdüğün ardından dikkatleri hızla teknik direktörlükteki meslektaşına çevirdi.
"İlk yarıda acı çekmek zorunda kaldık ama oyuncular, üst düzey bir takıma karşı maçı çevirmek için cesur bir yaklaşım ve taktiksel uygulama ortaya koydu" diyen Luis, takımının direncini övdü.
- AFP
Bir teknik direktör ikonunun yöntemlerini benimsemek
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Luis, Luis Enrique'ye övgü dolu sözler söyledi ve İspanyol teknik adamın kendi kariyeri üzerindeki derin etkisini açıkça kabul etti. Monaco'nun patronu, PSG teknik direktörünü futbol tarihinin seçkin isimleri arasına koymakta tereddüt etmedi ve doğrudan ondan öğrendiği antrenman yöntemlerini düzenli olarak kullandığını açıkladı.
"Luis Enrique tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri ve birçok antrenman yöntemini kendi yaklaşımıma uyarladığımı itiraf ediyorum," diyen Luis, teknik direktörlükteki rakibine büyük saygı gösterdi.
Baskıyla ve taktiksel bloklarla başa çıkmak
Luis ayrıca takımının, son şampiyonun 90 dakika boyunca estirdiği yoğun fırtınayı nasıl atlattığına dair dürüst bir taktik değerlendirme de yaptı. Monaco'nun ilk yüksek presinin PSG'nin üst düzey hareketliliği tarafından kolayca aşıldığını kabul eden Brezilyalı teknik adam, takımının daha sonra disiplinli orta ve alçak savunma bloklarına nasıl başarıyla geçtiğini anlattı. Kolektif savunma çabası sayesinde Monaco, PSG'nin kaçırdığı fırsatları cezalandırarak unutulmaz bir üç puanın sahibi oldu.
"Yüksek pres yapmaya çalıştık ama PSG'nin kalitesinin bunu kıracağını oyunculara söyledim, bu yüzden orta ve alçak savunma bloklarında acı çekmemiz gerekiyordu" diyen Luis, taktik değişikliğini böyle açıkladı.
- PRESSE SPORTS
Gelecek için ayakları yere basan bir yaklaşım
Başkentte alınan galibiyetin büyüklüğüne rağmen Luis, ileriye fazla bakmak yerine kampanyayı kesinlikle maç maç ele almaya kararlı şekilde odaklanmayı sürdürüyor. Bu sonuç, yurt içi sezona zorlu bir başlangıç yapan PSG'yi cevap arayışında bırakırken, Monaco ise olumlu ivmesini artırmayı sürdürüyor. Luis, ekibini bir sonraki sınava hazırlarken, Enrique gibi ikonların yanında aldığı taktik eğitimin meyvelerini kenar yönetiminde etkileyici şekilde vermeye devam ediyor.
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