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Mohamed Saeed
Çeviri:

Luis Enrique'ye kötü haber! PSG, Nuno Mendes'in uyluğundan sakatlandığını ve Barcelona ile oynanacak dev maçta forma giyemeyeceğini doğruladı

Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
N. Mendes
Luis Enrique

Paris Saint-Germain, Barcelona ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli bir sakatlık darbesi aldı. Portekizli millî futbolcu Nuno Mendes'in uyluğundaki sorunla ilgili yapılan tıbbi değerlendirmenin ardından maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

  • Mendes, Avrupa'daki kritik maçta forma giyemeyecek

    Paris Saint-Germain, Barcelona ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken Enrique savunmada ciddi bir sorunla karşı karşıya. Fransız devi, sol bek Mendes'in Parc des Princes'teki maçta forma giyemeyeceğini resmen açıkladı.

    22 yaşındaki savunmacı, kulübünün yurt içindeki son maçında uyluğundan sakatlandı. Sonraki tetkikler, sakatlığın ilk başta korkulandan daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Bu gelişme, tamamen sağlıklı olduğunda Paris Saint-Germain savunmasının önemli bir parçası olan eski Sporting CP oyuncusu için hayal kırıklığı yarattı.


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    Tedbirden doğrulanan sakatlığa

    Sakatlık, cumartesi akşamı PSG'nin Strasbourg'u 3-1 yendiği maçta meydana geldi. İkinci yarıda, 53. dakikada oyuna giren Mendes maçı tamamlayamadı ve son düdükten kısa süre önce sahadan ayrıldı. Kulüp, yayımladığı resmî sağlık açıklamasında oyuncunun sol uyluğundaki kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

    Kesin sağlık sonuçları açıklanmadan önce sorunun hafif olabileceğine dair bir umut vardı. Strasbourg galibiyetinin ardından Luis Enrique, oyuncunun durumu sorulduğunda temkinli konuştu. Teknik direktör, L'Equipe'e, “Buna sakatlık diyebilir miyiz bilmiyorum ama risk almak istemediğimiz için bir kişi eksik oynamaya karar verdik” dedi.

    İspanyol teknik adam, as sol bekinin sakatlığının ağırlaşmasını göze almak yerine maçı on kişiyle bitirmeyi tercih etti. Ancak pazar sabahı yapılan tetkikler, oyuncunun Barcelona maçına yetişemeyeceği yönündeki kötü haberi getirdi.


  • Luis Enrique'nin taktiksel ikilemi

    Rakibin yarattığı özel tehdit düşünüldüğünde Mendes’in yokluğu özellikle kötü bir zamana denk geliyor. Barcelona’nın hücumları sık sık genç yıldızı Lamine Yamal üzerinden şekilleniyor. Mendes’in milli takım görevindeyken kanat oyuncusunu durdurmayı başarmış olması, bu iş için ideal isim olduğunu düşündürüyordu. Asıl sol beki olmadan Enrique, takımının hücum dengesinden ödün vermeden dünya futbolunun en yaratıcı genç yeteneklerinden birini durdurmanın yolunu bulmak zorunda.

    Kadro derinliği, teknik ekibin değerlendirebileceği birkaç farklı seçenek sunuyor. Lucas Digne, kadrodaki en doğal alternatif ve bu ölçekte bir maçta görev alabilecek deneyime sahip. Ancak Digne, geçmişte üst düzey ve çok hızlı kanat oyuncularına karşı zorlandı. Bu da Enrique’nin başka bir seçeneğe yönelebileceği yorumlarına yol açıyor. Bir diğer güçlü aday ise son dönemde ağırlıklı olarak stoperde oynayan, ancak dünya çapında bir sol bek olarak öne çıkan Lucas Hernandez.

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    İç çözümler ve kadro derinliği

    Teknik direktör, geçmişte işe yaramış daha deneysel bir çözümü de tercih edebilir. Kulübün genç yıldızı Warren Zaïre-Emery, daha önce cezalı veya sakat oyuncuların yokluğunda bekte görev yapmıştı. Asıl mevkisi merkez orta saha olsa da atletizmi ve taktik zekâsı sayesinde sahada farklı rollere uyum sağlayabiliyor.

    Bu değişiklik orta sahada da bir düzenleme gerektirebilir ve Joao Neves'in daha belirgin bir rol üstlenmesini sağlayabilir. Zaïre-Emery'nin sol bekte kullanılması, PSG'ye bu mevkiden merkeze yönelen bir oyun düzeni kazandırabilir. Bu da takımın orta saha mücadelesine hâkim olmasına yardımcı olurken Barcelona'nın teknik becerileri yüksek hücum oyuncularıyla mücadele edebilecek fiziksel gücü korumasını sağlayabilir.

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