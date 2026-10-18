Rakibin yarattığı özel tehdit düşünüldüğünde Mendes’in yokluğu özellikle kötü bir zamana denk geliyor. Barcelona’nın hücumları sık sık genç yıldızı Lamine Yamal üzerinden şekilleniyor. Mendes’in milli takım görevindeyken kanat oyuncusunu durdurmayı başarmış olması, bu iş için ideal isim olduğunu düşündürüyordu. Asıl sol beki olmadan Enrique, takımının hücum dengesinden ödün vermeden dünya futbolunun en yaratıcı genç yeteneklerinden birini durdurmanın yolunu bulmak zorunda.

Kadro derinliği, teknik ekibin değerlendirebileceği birkaç farklı seçenek sunuyor. Lucas Digne, kadrodaki en doğal alternatif ve bu ölçekte bir maçta görev alabilecek deneyime sahip. Ancak Digne, geçmişte üst düzey ve çok hızlı kanat oyuncularına karşı zorlandı. Bu da Enrique’nin başka bir seçeneğe yönelebileceği yorumlarına yol açıyor. Bir diğer güçlü aday ise son dönemde ağırlıklı olarak stoperde oynayan, ancak dünya çapında bir sol bek olarak öne çıkan Lucas Hernandez.