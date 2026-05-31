Aslında, Luis Enrique'nin oyuncuları çok uzun bir süre boyunca Arsenal'in muhteşem savunma hattını aşmakta büyük zorluk çekti; Gabriel Magalhaes ve arkadaşları, futbol dünyasının en iyi hücum gruplarından birini etkisiz hale getirmek konusunda muhteşem bir iş çıkardı.

Ancak Khvicha Kvaratskhelia ikinci yarıda canlandı ve 65. dakikada Cristhian Mosquera'nın ceza sahası içinde Gürcü oyuncuya yaptığı beceriksiz faulün ardından Ousmane Dembele penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.

PSG, normal sürede maçı kazanabilirdi ve muhtemelen kazanmalıydı, çünkü Kvaratskhelia'nın harika şutu Myles Lewis-Skelly tarafından direğe çarpıp dışarı çıktı, Bradley Barcola ise son saniyelerde kaleye doğru ilerlerken topu çok kötü kontrol etti ve şutunu çok uzağa attı.

Ancak, uzatmalarda bazı ana oyuncularını oyundan çıkarmak zorunda kalmasına rağmen, PSG penaltı atışlarında galip gelerek teknik yetenekleri kadar zihinsel olarak da güçlü olduklarını kanıtladı.

GOAL, Puskas Arena'da oynanan bu çekişmeli ve gergin karşılaşmanın en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini gözden geçiriyor...