Tarafsız bir bakış açısıyla, Arsenal'in bu kadar erken bir aşamada ilk golü atması, final için olabilecek en kötü senaryoydu. Bu durum, gergin ama aynı zamanda sıkıcı bir "hücum-savunma" antrenmanı gibi bir deneyime maruz kalmamıza neden oldu. Ama yine de, PSG'nin Avrupa'nın en iyi organize olmuş savunma hattına karşı sabırla bir açık araması nedeniyle, maçın bu şekilde gelişmesi muhtemeldi.
Rice'ın maçtan sonra itiraf ettiği gibi, Arsenal'in Luis Enrique'nin takımıyla kafa kafaya mücadele etme niyeti hiç yoktu. "Eğer sahaya çıkıp öyle oynasaydık... Onların istediği de buydu," dedi İngiltere milli takım oyuncusu. "Rakiplerine karşı beş, altı gol atmalarının sebebi budur."
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Arsenal rakibi kim olursa olsun anti-futbol oynardı. Onların tarzı budur ve bu da onları en iyi zamanlarında bile izlemesi zor bir takım haline getirir. Maçları keyifle izlenmekten çok katlanmak gerekir, bu yüzden PSG'yi sinirlendirmek ve bozmak için her yolu denemeleri hiç de şaşırtıcı değildi; hatta Raya'nın uzatmalarda tedavi görmesi ve ardından her zamanki mucizevi iyileşmesini göstermesi de buna dahildi.
Ancak, Arsenal'in bu yaklaşımı için gerçekten geçerli bir mazeret yok. Muhtemelen Avrupa'nın en güçlü kadrosundan bahsediyoruz, 1 milyar sterlinden fazla bir maliyetle oluşturulmuş bir kadrodan, ve Şampiyonlar Ligi finalinde ortaya koyabildikleri en iyi şey buydu: 2006'daki final maçında, maçın büyük bir bölümünde 10 kişiyle oynadıkları halde elde ettiklerinden daha az top hakimiyetine sahip oldular ve tek isabetli şut, yani golü attılar.
Altıncı dakikadan itibaren, esasen bir 'kupa sürprizi' yaratmaya çalışan bir amatör takım gibi oynadılar ve acımasızca dürüst olmak gerekirse, bu işe yarasaydı spor açısından bir trajedi olurdu. Nitekim, Arteta'nın Arsenal'ini gerçekten özetleyen an, ilk yarının tam sonunda bir köşe vuruşundan farkı ikiye çıkarma fırsatını boşa harcadıkları andı; çünkü tipik bir şekilde, vuruşu yapmadan önce mümkün olduğunca çok zaman kaybetmeye çalıştılar.
Elbette, turnuvanın tamamını yenilgisiz geçirdikten sonra penaltılarda yenilen Arsenal'e bolca sempati duyulacaktır - ve bu gayet normal. Ancak biz puristler, kupanın futboldan tüm hayatı ve neşeyi söndürmeye çalışan takım yerine, finalde futbol oynamak isteyen takıma gitmesinden dolayı rahatlamaya hakkımız var.