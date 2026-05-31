PSG Arsenal W+Ls
Mark Doyle

Çeviri:

Luis Enrique ve PSG, Şampiyonlar Ligi efsaneleri arasına katıldı! Penaltı atışları draması sonrasında Mikel Arteta’nın “anti-futbol” anlayışının hak ettiğini bulmasıyla kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Paris Saint-Germain yine başardı! Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nin en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı olarak alay edilen kulüp, Cumartesi günü Budapeşte'de 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda Arsenal'i 4-3 yenerek cesaretini gösterdi ve Avrupa şampiyonluğunu hak ettiği şekilde korudu. Geçen yıl Inter'i ezici bir skorla mağlup etmesinden farklı olarak, PSG, Kai Havertz'in şanslı bir top sekmesi sonucu erken bir gol atarak öne geçmesi üzerine, beklendiği gibi zorlu bir rakip olduğunu kanıtlayan Arsenal'i yenmek için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı.

Aslında, Luis Enrique'nin oyuncuları çok uzun bir süre boyunca Arsenal'in muhteşem savunma hattını aşmakta büyük zorluk çekti; Gabriel Magalhaes ve arkadaşları, futbol dünyasının en iyi hücum gruplarından birini etkisiz hale getirmek konusunda muhteşem bir iş çıkardı.

Ancak Khvicha Kvaratskhelia ikinci yarıda canlandı ve 65. dakikada Cristhian Mosquera'nın ceza sahası içinde Gürcü oyuncuya yaptığı beceriksiz faulün ardından Ousmane Dembele penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.

PSG, normal sürede maçı kazanabilirdi ve muhtemelen kazanmalıydı, zira Kvaratskhelia'nın harika şutu Myles Lewis-Skelly tarafından direğe çarparken, Bradley Barcola son saniyelerde kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu kötü bir şekilde kontrol edip çok uzağa attı.

Ancak, uzatmalarda bazı ana oyuncularını oyundan çıkarmak zorunda kalmasına rağmen, PSG penaltı atışlarında galip gelerek teknik yetenekleri kadar zihinsel olarak da güçlü olduklarını kanıtladı.

GOAL, Puskas Arena'da oynanan bu çekişmeli ve gergin karşılaşmanın en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini gözden geçiriyor...

    KAZANAN: Luis Enrique

    TNT Sports'un maç sonrası analizinde, eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard, Luis Enrique için övgü dolu sözler bulmakta zorlandığını itiraf etti; biz de onun bu duygusunu çok iyi anlıyoruz.

    Eski Barcelona teknik direktörü, futbol dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Alçakgönüllü ama son derece tutkulu bir kişiliğe sahip olan Enrique, futbol ve hayat hakkında konuşurken sergilediği ilham verici tavırlarıyla röportajlar sırasında dinleyenlerin yüzünü her zaman gülümsetiyor.

    Bu anlamda, Luis Enrique'nin kendisi için canla başla mücadele etmeye hazır bir oyuncu grubuna sahip olması hiç de şaşırtıcı değil; ancak daha önce sadece şık görünüşüyle eleştirilen bir kulüpte bu, yine de inanılmaz bir başarı.

    Üçüncü Avrupa Kupası'nı kaldırdıktan sonra (sadece Carlo Ancelotti daha fazla kazanmıştır) konuşan Luis Enrique, artık resmi olarak bir futbol "efsanesi" olduğu yönündeki öneriyi kısa kesmiştir; ancak dürüst olmak gerekirse, bu adam için daha iyi bir kelime düşünemiyoruz.

    MAĞLUP: Gabriel Magalhaes

    Gabriel topu üst direğin üstüne göndererek kupayı PSG’ye hediye ettiğinde, tüm oyuncular taraftarlarının önünde kaleci Matvey Safonov ile kutlama yapmak üzere kendi kale tarafına koştu. Aslında, bir kişi hariç.

    Marquinhos, Brezilyalı takım arkadaşının yanına koştu ve onu hemen kucakladı. Gabriel, vatandaşının bu tesellisini sonuna kadar hak etmişti. 120 dakika boyunca muazzam bir performans sergilemişti ve PSG'nin arka arkaya gelen ataklarını tek tek püskürtmeseydi, maç penaltılara bile gitmeyecekti.

    Aslında, Arsenal penaltı atışlarını kazanmış olsaydı, bu stoper muhtemelen Maçın En İyi Oyuncusu seçilirdi. Elbette bu, Gabriel için pek de teselli olmayacaktır. Bu, onun "John Terry" anıydı ve bunu atlatması biraz zaman alacaktır.

    Yine de, Marquinhos'un da ona hatırlattığı gibi, kendisi de Şampiyonlar Ligi finalinde yenilginin acısını yaşamıştı ve şimdi iki kez kazandı. Gerçekten büyük oyuncular, yürek parçalayan yenilgilerden sonra yeniden ayağa kalkanlardır ve Gabriel'in bunu yapmak için gereken dayanıklılığa sahip olduğu şüphesizdir.


    KAZANAN: PSG'nin hanedanlığı

    PSG, Avrupa Kupası tarihinin en tek taraflı finalinde Inter'i paramparça ederek tüm dünyayı hayran bırakırken, biz de ikinci şampiyonluklarını kazanmalarının ilkine kıyasla çok daha kısa sürede gerçekleşeceğini şaka yollu söylemiştik. Heyecan verici bu genç takımın yaşlandıkça daha da iyiye gideceği tahmin ediliyordu – ve öyle de oldu.

    PSG hem olgunlaşıyor hem de gelişiyor, farklı şekillerde maç kazanmayı öğreniyor. Ünlü forvet hattı Budapeşte'de tam kapasiteyle çalışmıyordu, ancak yine de işi başardılar; bu da şampiyonların işareti.

    Gerçekten de, PSG'nin kulüp futbol tarihinin en iyi takımlarından biri olduğu tartışmasız bir gerçek. Real Madrid'den sonra Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanan ilk takım oldular ve tarihte üst üste iki sezon hem ulusal şampiyonluğu hem de Avrupa Kupası'nı kazanan üçüncü takım oldular.

    Ve bu kadarla da kalmayabilirler. PSG'nin Arsenal'e karşı sahaya sürdüğü kadronun yaş ortalaması 24 idi; bu da onları turnuva tarihinin en genç üçüncü şampiyonu yaptı. Daha da önemlisi, Luis Enrique'nin bu yaz Premier Lig'e geçme ihtimaline dair spekülasyonlara rağmen, kendisi şimdiden kadrosunu bu yaz güçlendirmeyi konuşuyordu; bu da PSG'nin tahtına göz dikmiş tüm rakipler için en korkutucu düşüncedir.

    Parisliler Cumartesi günü futbol tanrılarının panteonuna girdiler; artık bunu kendilerine ait hale getirme şansları var!

    MAĞLUP: Arsenal'in orta sahası

    Final penaltılarla sonuçlandığı için, PSG’nin orta sahasının maçı kazandırdığını söylemek biraz abartılı olabilir. Ancak Arsenal’in yenilgisinin başlıca nedenlerinden biri, erken dönemde 1-0 öne geçtikten sonra kendi orta sahasının topu elinde tutmakta gösterdiği şok edici yetersizlikti.

    Declan Rice, Myles Lewis-Skelly veya Martin Odegaard'ın çabalarını eleştirmek elbette imkansız. Yorgunluk bilmeyen Rice, akşamı gölgeleri kovalayarak geçirdi ve aslında birkaçını yakaladı; Lewis-Skelly ise bu devasa maçın yükünü harika bir şekilde kaldırdı ve Kvaratskhelia'nın PSG'yi öne geçirmesini engellemek için muazzam bir blok yaptı.

    Ancak, ikisi de top hakimiyetinde etkileyici değildi. Lewis-Kelly 90 dakikada sadece 12 pas tamamlarken, kaleci David Raya (28) Rice'tan (15) daha fazla top kaybı yapan tek Arsenal oyuncusuydu.

    Elbette, Odegaard'ın bir kez daha üst düzey bir rakibe karşı ortadan kaybolması da onlara hiç yardımcı olmadı; bu da sahada fiilen üçe karşı iki oynandıkları anlamına geliyordu. Açıkçası, Martin Zubimendi'nin bu tür maçlarda Arsenal'in kazanmasına ve top hakimiyetini elinde tutmasına yardımcı olması gerekiyordu, ancak birkaç aydır bitkin görünüyordu ve yedek rolüne indirildi; bu da Arteta'nın yaz boyunca bazı ilginç kararlar vermesi gerektiği anlamına geliyor.

    Gunners'ın kadro derinliği hakkında çok şey söylendi ve bu, şüphesiz Premier League'deki yıpratma savaşını kazanmalarına yardımcı oldu. Ancak, Budapeşte'de sadece yüzde 24,7'lik bir top hakimiyeti kaydettikten sonra (Şampiyonlar Ligi finallerinde kaydedilen en düşük oran), sonunda Avrupa'yı da fethetmek istiyorlarsa orta sahada çok daha fazla kaliteye ihtiyaçları olacağı açıktır.

    KAZANAN: Harry Kane

    Şampiyonlar Ligi, Ballon d'Or oylamasında genellikle belirleyici faktör olur; ancak bu yıl durum muhtemelen farklı. Rice kendine hiç de iyilik yapmadı; Kvaratskhelia ise turnuvanın en göze çarpan oyuncusu oldu ve PSG'nin skoru eşitlediği penaltıyı kazandırdıysa da, Gürcü oyuncu Puskas Arena'da tam anlamıyla en iyi performansını sergileyemedi – belki de bacağındaki kötü bir yara yüzünden.

    Ayrıca, Dembele penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirmiş olsa da, forvet oyuncusu son zamanlarda yaşadığı hamstring sorunu nedeniyle hiç de formda görünmüyordu.

    Elbette, Vitinha'nın Maçın En İyi Oyuncusu seçilmesi, Ballon d'Or yarışındaki şansını artıracaktır, ancak Dünya Kupası yaklaşırken her şeyin hala belirsiz olduğu hissediliyor - ve bu sadece Portekizli ve Rice için değil, Lamine Yamal, Luis Diaz, Michael Olise ve şu anki favori Harry Kane dahil olmak üzere diğer önde gelen adaylar için de iyi bir haber.

    MAĞLUP: Arteta'nın futbol karşıtı anlayışı

    Tarafsız bir bakış açısıyla, Arsenal'in bu kadar erken bir aşamada ilk golü atması, final için olabilecek en kötü senaryoydu. Bu durum, gergin ama aynı zamanda sıkıcı bir "hücum-savunma" antrenmanı gibi bir deneyime maruz kalmamıza neden oldu. Ama yine de, PSG'nin Avrupa'nın en iyi organize olmuş savunma hattına karşı sabırla bir açık araması nedeniyle, maçın böyle gelişmesi muhtemeldi.

    Rice'ın maçtan sonra itiraf ettiği gibi, Arsenal'in Luis Enrique'nin adamlarıyla kafa kafaya mücadele etme niyeti hiç yoktu. "Eğer sahaya çıkıp öyle oynasaydık... Onların istediği de buydu. Rakiplerine karşı beş, altı gol atmalarının sebebi de bu."

    Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Arsenal rakibi ne olursa olsun anti-futbol oynardı. Onların tarzı budur ve bu da onları en iyi zamanlarında bile izlemesi zor bir takım haline getirir. Maçları keyifle izlenmekten çok katlanmak gerekir, bu yüzden PSG'yi sinirlendirmek ve bozmak için her yolu denemeleri hiç de şaşırtıcı değildi; hatta Raya, uzatmalarda tedavi görmesi gerekti, ancak her zamanki gibi mucizevi bir şekilde iyileşti.

    Ancak, Arsenal'in bu yaklaşımına gerçekten makul bir mazeret yok. Muhtemelen Avrupa'nın en güçlü kadrosundan bahsediyoruz, 1 milyar sterlinin üzerinde bir maliyetle oluşturulmuş bir kadrodan, ve bu, Şampiyonlar Ligi finalinde ortaya koyabildikleri en iyi şeydi. Altıncı dakikadan itibaren, bir 'kupada sürpriz' yapmaya çalışan amatör bir takım gibi oynadılar ve bu işe yarasaydı, spor açısından bir trajedi olurdu.

    Aslında, Arsenal'i en iyi özetleyen an, ilk yarının sonunda bir köşe vuruşundan skoru ikiye katlama fırsatını kaçırmalarıydı; çünkü vuruşu yapmadan önce çok fazla zaman harcadılar.

    Elbette, turnuvanın tamamını yenilgisiz geçirdikten sonra penaltılarda yenilen Arsenal'e çok fazla sempati duyulacaktır - ve bu gayet normal. Ancak biz puristler, kupanın futbol oynamaya çalışan takıma gitmesinden dolayı rahatlamaya hakkımız var, futbolun ruhunu boğmaya çalışan takıma değil.