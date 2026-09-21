PSG Teknik Direktörü Enrique, Le Classique'in her zaman fiziksel ve zihinsel açıdan yıpratıcı bir karşılaşma olduğunu kabul ederken, maçın kolay geçeceği yönündeki görüşleri reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, devrenin ardından takımının verdiği tepkiye ve ikinci yarıda ortaya koyduğu çok daha keskin ve baskın performansa dikkat çekti.

Takımının devre arasından sonraki gelişen performansından duyduğu memnuniyeti anlatan Enrique, PSG TV'ye şunları söyledi: "Le Classique yorucu geçiyor ama ben çok mutluyum! Bazı insanlar bunun kolay olacağını düşündü ama ben öyle düşünmedim. Bugün Le Classique'de, özellikle Velodrome'da oynamanın ne kadar zor olduğunu yine gördük ama bence gerçekten çok iyi oynadık.

"İkinci yarı ilk yarıdan çok daha iyiydi. İlk yarıdaki performansımızı geliştirmeye ve çok sayıda fırsat yaratmaya çalıştık. Bunu başardık ve taraftarlarımız için önemli olduğunu bildiğimiz bu üç puanı aldığımız için gerçekten çok mutluyuz."