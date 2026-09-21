AFP
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Luis Enrique ve Marquinhos, Marsilya karşısında alınan zorlu Le Classique galibiyetini kutladı
- PsnewZ
Parisliler düşman rakiplerini susturdu
Pazar gecesi Velodrome'daki karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu; Ferran Torres'in kafa golüyle PSG öne geçse de Angel Gomes ev sahibi ekip adına kısa süre içinde eşitliği sağladı. Ardından Marquinhos kahramanlığa soyundu, iki dakika sonra bir kornerde seken topu ağlara göndererek deplasman ekibine galibiyeti getirdi. Marseille kaptanı Timothy Weah'nın son 15 dakikada kırmızı kart görmesiyle Paris ekibinin üstünlüğü aşılması imkânsız hale geldi.
İspanyol teknik direktör karakteri övüyor
PSG Teknik Direktörü Enrique, Le Classique'in her zaman fiziksel ve zihinsel açıdan yıpratıcı bir karşılaşma olduğunu kabul ederken, maçın kolay geçeceği yönündeki görüşleri reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, devrenin ardından takımının verdiği tepkiye ve ikinci yarıda ortaya koyduğu çok daha keskin ve baskın performansa dikkat çekti.
Takımının devre arasından sonraki gelişen performansından duyduğu memnuniyeti anlatan Enrique, PSG TV'ye şunları söyledi: "Le Classique yorucu geçiyor ama ben çok mutluyum! Bazı insanlar bunun kolay olacağını düşündü ama ben öyle düşünmedim. Bugün Le Classique'de, özellikle Velodrome'da oynamanın ne kadar zor olduğunu yine gördük ama bence gerçekten çok iyi oynadık.
"İkinci yarı ilk yarıdan çok daha iyiydi. İlk yarıdaki performansımızı geliştirmeye ve çok sayıda fırsat yaratmaya çalıştık. Bunu başardık ve taraftarlarımız için önemli olduğunu bildiğimiz bu üç puanı aldığımız için gerçekten çok mutluyuz."
- PsnewZ
Kaptan gol kilometre taşına ulaştı
Belirleyici gol, Marquinhos için özellikle tatlıydı; zira bu gol, başkent ekibinde Brezilyalı vatandaşı Lucas Moura'nın 46 gollük sayısına ulaşmasını sağladı.
32 yaşındaki stoper, bu büyüklükteki bir rekabette galibiyeti nasıl olursa olsun almanın önemli olan tek şey olduğunu vurguladı. Takımının deplasman ekibinden gelen sert sınavı nasıl atlattığını değerlendiren Marquinhos, PSG TV'ye şu açıklamayı yaptı: "Burada kazanmak her zaman bir zevk. Buraya gelip kazandığınızda, maç yakın geçmiş olsun ya da olmasın, bu çok güzel. Burada daha kolay maçlarımız oldu ama bugün iyi oynadık.
"Ayrıca savunma yapmak zorunda kaldık ve onlar bu maçtan önce sondan ikinci sırada olsalar da, sahada bizi zorlayan iyi bir takım. Kazanmak için sorunlarımızın üstesinden gelmeyi başardık ve bu çok iyi hissettiriyor. Burada kazanmış olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sık sık söylediğimiz gibi, Le Classique oynanmaz, kazanılır; ister burada ister evimizde olsun, bu maçı kazanmış olmaktan gerçekten çok mutluyuz.
"Golüme gelince, sanırım kulüpte Lucas Moura'nın gol sayısını yakaladım, değil mi? 46 gol harika bir toplam! Gol atmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama takıma kazanması için yardım etme şansı bulduğunuzda bu her zaman iyidir, özellikle de burada Marsilya'da."
Takipçiler lig zirvesinin peşinde
Bu zorlukla kazanılan galibiyet, lig lideri Monaco'nun arkasındaki PSG'nin farkını beş puana indiriyor ve yurt içi takvim milli ara için duruyor. Enrique'nin ekibi, 10 Ekim'de Parc des Princes'te lige yükselen Le Mans'ı konuk ettiğinde yeniden sahaya çıkacak ve puan tablosunda daha da yukarı tırmanmayı hedefleyecek. Bu arada, düşme hattında takılı kalan ve sarsılan Marsilya, ertesi gün Troyes deplasmanındaki kritik maç öncesinde yeniden toparlanmak için üç haftalık arayı değerlendirmek zorunda.
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