Getty Images Sport
Çeviri:
Luis Enrique, 'tuhaf bir sezonun' ardından PSG'deki görev süresindeki 'en tatmin edici' Ligue 1 şampiyonluğunun keyfini çıkarıyor
Altın dokunuşu korumak
Bu galibiyet, Luis Enrique’nin Fransa’nın başkentinde hâlâ %100’lük bir başarı grafiğine sahip olmasını sağladı: üç sezon, üç lig şampiyonluğu. İspanyol teknik adam için, kulübün üstünlüğüne rağmen, bu son başarı öncekilerden daha büyük bir anlam taşıyor.
Luis Enrique'ye göre, Çarşamba günkü kritik maça girerken şampiyonluk zaten "%99,9" oranında garantilenmişti. PSG, sadece iki maç kala Lens'in altı puan önündeydi ve +15'lik çok üstün bir gol farkına sahipti. Ancak, 2-0'lık sonucun formalitesi, önceki sezonlara göre daha fazla baskı altında kalan teknik direktörün kutlamalarını hiç de gölgelemedi.
- Getty Images Sport
Luis Enrique için 'lezzetli' bir zafer
Luis Enrique, dışarıdan bakıldığında her şeyin kolay göründüğünü, ancak bunun uzun bir sezonun iç gerçekliğiyle her zaman örtüşmediğini vurguladı. Basın toplantısında konuşan Luis Enrique, sonuçtan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Dirençli bir Lens takımının baskısına karşı ayakta kalarak, bu kupanın takımın karakterini ve hata payının her zamankinden biraz daha dar olduğu durumlarda performans gösterme yeteneğini kanıtladığını düşünüyor. "Bu, kazandığımız üç (lig) şampiyonluğunun en tatmin edici olanı. Lens harika bir iş çıkardı," dedi.
'Garip' bir sezonu yönetmek
Takımının karşılaştığı zorlukları değerlendiren Luis Enrique, sahne arkasında zafere giden yolun hiç de pürüzsüz olmadığını itiraf etti. Yoğun maç programı ve giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle Parisliler, Fransız futbolunun zirvesindeki konumlarını korumak için kadro derinliğine güvenmek zorunda kaldı.
"Bizim için zordu. Garip bir sezon geçirdik. Çoğu takım gibi biz de sakatlıklarla boğuştuk, ama geçen yaz tatilimiz de çok kısaydı. Yönetmesi zordu," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Şimdiye kadarki en zorlu sınav
Luis Enrique'nin göreve gelmesinden bu yana, PSG Ligue 1 şampiyonluğu için hiç bu kadar sıkı bir rekabet yaşamamıştı. İlk sezonunda takımı, ikinci sıradaki AS Monaco'nun dokuz puan önünde rahat bir şekilde şampiyon oldu. Geçen sezon ise fark daha da açıldı; takım, ikinci sıradaki Olympique de Marseille'den tam 19 puan farkla şampiyon oldu.
PSG ile Lens arasındaki fark şu anda 9 puan olsa da, Lens, iki yıl önce Monaco'nun yaptığına göre PSG'ye daha fazla yaklaşarak, Ligue 1 sezonunun sondan bir önceki haftasına kadar şampiyonluk yarışını canlı tuttu. PSG şimdi, 26 Mayıs'ta Arsenal ile oynayacağı finalde Şampiyonlar Ligi unvanını koruyarak çifte kupayı tamamlamayı umuyor.