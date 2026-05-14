Goal.com
CanlıBiletler
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Luis Enrique, 'tuhaf bir sezonun' ardından PSG'deki görev süresindeki 'en tatmin edici' Ligue 1 şampiyonluğunun keyfini çıkarıyor

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Lens
1. Lig

Paris Saint-Germain, RC Lens’i 2-0 mağlup ederek 14. Ligue 1 şampiyonluğunu garantiledi ve Fransız futbolundaki hakimiyetini resmen pekiştirdi. Parc des Princes’te galibiyet artık sıradan bir durum haline gelmiş olsa da, teknik direktör Luis Enrique, 2025-26 sezonunun şampiyonluk kutlamalarını daha da anlamlı kılan benzersiz zorluklar barındırdığını vurguluyor.

  • Altın dokunuşu korumak

    Bu galibiyet, Luis Enrique’nin Fransa’nın başkentinde hâlâ %100’lük bir başarı grafiğine sahip olmasını sağladı: üç sezon, üç lig şampiyonluğu. İspanyol teknik adam için, kulübün üstünlüğüne rağmen, bu son başarı öncekilerden daha büyük bir anlam taşıyor.

    Luis Enrique'ye göre, Çarşamba günkü kritik maça girerken şampiyonluk zaten "%99,9" oranında garantilenmişti. PSG, sadece iki maç kala Lens'in altı puan önündeydi ve +15'lik çok üstün bir gol farkına sahipti. Ancak, 2-0'lık sonucun formalitesi, önceki sezonlara göre daha fazla baskı altında kalan teknik direktörün kutlamalarını hiç de gölgelemedi.

    • Reklam
  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Luis Enrique için 'lezzetli' bir zafer

    Luis Enrique, dışarıdan bakıldığında her şeyin kolay göründüğünü, ancak bunun uzun bir sezonun iç gerçekliğiyle her zaman örtüşmediğini vurguladı. Basın toplantısında konuşan Luis Enrique, sonuçtan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Dirençli bir Lens takımının baskısına karşı ayakta kalarak, bu kupanın takımın karakterini ve hata payının her zamankinden biraz daha dar olduğu durumlarda performans gösterme yeteneğini kanıtladığını düşünüyor. "Bu, kazandığımız üç (lig) şampiyonluğunun en tatmin edici olanı. Lens harika bir iş çıkardı," dedi.

  • 'Garip' bir sezonu yönetmek

    Takımının karşılaştığı zorlukları değerlendiren Luis Enrique, sahne arkasında zafere giden yolun hiç de pürüzsüz olmadığını itiraf etti. Yoğun maç programı ve giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle Parisliler, Fransız futbolunun zirvesindeki konumlarını korumak için kadro derinliğine güvenmek zorunda kaldı.

    "Bizim için zordu. Garip bir sezon geçirdik. Çoğu takım gibi biz de sakatlıklarla boğuştuk, ama geçen yaz tatilimiz de çok kısaydı. Yönetmesi zordu," diye ekledi.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Şimdiye kadarki en zorlu sınav

    Luis Enrique'nin göreve gelmesinden bu yana, PSG Ligue 1 şampiyonluğu için hiç bu kadar sıkı bir rekabet yaşamamıştı. İlk sezonunda takımı, ikinci sıradaki AS Monaco'nun dokuz puan önünde rahat bir şekilde şampiyon oldu. Geçen sezon ise fark daha da açıldı; takım, ikinci sıradaki Olympique de Marseille'den tam 19 puan farkla şampiyon oldu.

    PSG ile Lens arasındaki fark şu anda 9 puan olsa da, Lens, iki yıl önce Monaco'nun yaptığına göre PSG'ye daha fazla yaklaşarak, Ligue 1 sezonunun sondan bir önceki haftasına kadar şampiyonluk yarışını canlı tuttu. PSG şimdi, 26 Mayıs'ta Arsenal ile oynayacağı finalde Şampiyonlar Ligi unvanını koruyarak çifte kupayı tamamlamayı umuyor.

1. Lig
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
1. Lig
Lyon crest
Lyon
OL
Lens crest
Lens
RCL