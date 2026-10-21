Ev sahibi ekip, son bölümde Vitinha ve Fabian Ruiz'in attığı gollerle o ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Ancak zorlu mücadelede alınan bu galibiyet, iki takımda yaşanan ciddi sakatlıkların gölgesinde kaldı. Ousmane Dembele, henüz 19. dakikada sol uyluğunu tutarak aniden durdu ve yerini, eski kulüplerine karşı oynanan maçta Ferran Torres'e bırakmak zorunda kaldı.

Devre arasından sonra yaşanan sıra dışı iki sakatlıkla durum daha da kötüleşti. Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona'dan Xavi Espart ile havada çarpıştıktan sonra sert bir şekilde düşerek dizini ciddi biçimde burktu. Kanat oyuncusu iki sağlık görevlisinin yardımıyla saha dışına taşınırken kaptan Marquinhos da aynı pozisyonda sakatlanarak sahayı terk etti. Enrique, eksilen kadrosuna çözüm bulmaya çalışırken Maghnes Akliouche'u oyuna aldı.

Konuk ekip de sakatlıklardan nasibini aldı. Dani Olmo, yaşadığı bir darbenin ardından 27. dakikada yerini Fermin Lopez'e bıraktı ve her iki takımın teknik heyeti için de hareketli geçen akşamı daha da zorlaştırdı.



