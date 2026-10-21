AFP
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Luis Enrique sarsıldı: “Maçın en kötü yanı!” Barcelona ile nefes kesen maçta Ousmane Dembele dahil üç oyuncunun sakatlanması Paris Saint-Germain’i vurdu
Dembele, PSG'nin son bölümdeki hücum dalgasından önce sekerek oyundan çıktı
Ev sahibi ekip, son bölümde Vitinha ve Fabian Ruiz'in attığı gollerle o ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Ancak zorlu mücadelede alınan bu galibiyet, iki takımda yaşanan ciddi sakatlıkların gölgesinde kaldı. Ousmane Dembele, henüz 19. dakikada sol uyluğunu tutarak aniden durdu ve yerini, eski kulüplerine karşı oynanan maçta Ferran Torres'e bırakmak zorunda kaldı.
Devre arasından sonra yaşanan sıra dışı iki sakatlıkla durum daha da kötüleşti. Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona'dan Xavi Espart ile havada çarpıştıktan sonra sert bir şekilde düşerek dizini ciddi biçimde burktu. Kanat oyuncusu iki sağlık görevlisinin yardımıyla saha dışına taşınırken kaptan Marquinhos da aynı pozisyonda sakatlanarak sahayı terk etti. Enrique, eksilen kadrosuna çözüm bulmaya çalışırken Maghnes Akliouche'u oyuna aldı.
Konuk ekip de sakatlıklardan nasibini aldı. Dani Olmo, yaşadığı bir darbenin ardından 27. dakikada yerini Fermin Lopez'e bıraktı ve her iki takımın teknik heyeti için de hareketli geçen akşamı daha da zorlaştırdı.
- AFP
Enrique, “maçın en kötü bölümünden” yakındı
Peş peşe yaşanan aksilikler, Avrupa'da etkileyici bir galibiyet elde etmesine rağmen PSG teknik direktörünü derinden hayal kırıklığına uğrattı. İspanyol çalıştırıcı, Katalan devi yenmek için takımının fiziksel açıdan çok ağır bir bedel ödediğini kabul etti.
Enrique maçın ardından, "Ben doktor değilim. Teknik direktörüm," dedi. "Bugünkü maçın en kötü yanı üç oyuncunun sakatlanması. Yarın yapılacak tetkikleri beklememiz gerekecek. Üçü de çok önemli oyuncular. Bu yüzden elbette çok kötü bir haber ama futbol böyle."
Bu arada Hansi Flick, hücumdaki yıldız oyuncusunun ilk yarının bu kadar erken bir bölümünde oyundan çıkmak zorunda kalınca yıkıldığını doğruladı. Barcelona teknik direktörü, "Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz. Bekleyip görmemiz gerekiyor," diye açıkladı.
Rotasyon girişimleri sürerken takım arkadaşları Kvaratskhelia için endişeli
Enrique, bu sezon oyuncularının sahada kaldığı süreleri dikkatle yönetti. İspanya'da yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle, son Ballon d'Or ödülünün sahibi Dembele konusunda özellikle temkinli davrandı. Ancak oyuncuları taktiksel amaçlarla dinlendirmesi bu son krizi önleyemedi ve takım arkadaşları sakatlıkların ciddiyetinden endişe duydu.
Ruiz, özellikle Kvaratskhelia'nın korkutucu biçimde yere düşmesinin ardından soyunma odasında duyulan kaygıyı dile getirdi; haberlere göre kanat oyuncusunun yakın çevresi, MR çekimi beklenirken çapraz bağının koptuğundan endişe ediyor.
Ruiz, “Luis Enrique bazı oyuncularımızı tam da böyle anlar yüzünden dinlendirdi ama ne yazık ki korktuğumuz şey daha sonra gerçekleşti. Maçın henüz 19. dakikasında Ousmane Dembele'yi kaybettik, ardından Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia neredeyse [aynı] dakikada sakatlandı. [Kvara'nın] sakatlığı beni korkuttu çünkü düşüş şekli beni endişelendirdi. Sahadan kendi başına yürüyerek çıkamadı. Umarım ciddi bir şey değildir,” dedi.
- Getty Images Sport
Eksik kadrolu PSG'yi yurt içinde kritik bir sınav bekliyor
Paris ekibinin toparlanmak için fazla zamanı yok; ligde önemli bir maç kapıda. Enrique’nin öğrencileri, pazar günü Ligue 1’de zirveyi ilgilendiren bir mücadelede Lyon ile karşılaşacak. Bu maç, kadro derinliği yeni daralan PSG için ciddi bir sınav olacak.
Dembele, Kvaratskhelia ve Marquinhos’a ilişkin resmî sağlık değerlendirmeleri henüz tamamlanmadı. PSG’nin kısa sürede toparlanması gerekiyor. Üç kilit oyuncusu olmadan ligdeki ivmesini korumak, Enrique’nin önündeki en acil ve en zorlu görev olacak.
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