PSG’nin finale yükseldiği bu kritik karşılaşmada, gözlemciler Safonov’un pas dağıtımına hayretler içinde kaldı. Kaleci, takım arkadaşlarını bulmak yerine sık sık taç çizgisini hedef aldı. Son haberlere göre, Rus kalecinin saha dışına attığı bu uzun paslar, aslında Vincent Kompany’nin hücum geçişlerini durdurmak için tasarlanmış sofistike bir planın parçasıydı.

Bu strateji, Safonov'un topu orta saha çizgisinin yaklaşık 10 metre ötesindeki tribünlere kasten göndermesini içeriyordu. Bu, Bayern'i statik bir taç atışından oyuna başlamaya zorlayarak, tehlikeli forvetlerinin geleneksel kale vuruşu sırasında genellikle açılan boşlukları kullanmasını engelledi. Bu, Paris ekibinin savunma düzenini temelde sıfırlayarak, onların hemen organize bir pres yapmasına olanak tanıdı.