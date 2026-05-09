Getty Images Sport
Çeviri:
Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e karşı kazanılan maçta Michael Olise'yi etkisiz hale getirmek için PSG'nin uyguladığı sinsi taktikle ilgili soruyu yanıtlamaktan kaçındı
Dışarı çıkan topların sırrı
PSG’nin finale yükseldiği bu kritik karşılaşmada, gözlemciler Safonov’un pas dağıtımına hayretler içinde kaldı. Kaleci, takım arkadaşlarını bulmak yerine sık sık taç çizgisini hedef aldı. Son haberlere göre, Rus kalecinin saha dışına attığı bu uzun paslar, aslında Vincent Kompany’nin hücum geçişlerini durdurmak için tasarlanmış sofistike bir planın parçasıydı.
Bu strateji, Safonov'un topu orta saha çizgisinin yaklaşık 10 metre ötesindeki tribünlere kasten göndermesini içeriyordu. Bu, Bayern'i statik bir taç atışından oyuna başlamaya zorlayarak, tehlikeli forvetlerinin geleneksel kale vuruşu sırasında genellikle açılan boşlukları kullanmasını engelledi. Bu, Paris ekibinin savunma düzenini temelde sıfırlayarak, onların hemen organize bir pres yapmasına olanak tanıdı.
- Getty Images Sport
Luis Enrique ayrıntılar konusunda ağzını sıkı tutuyor
Bu alışılmadık yöntemle ilgili sorulara yanıt veren İspanyol teknik direktör, taktiksel yenilikleri hakkında ayrıntılara girmek istemedi. Enrique gazetecilere, "Önemli olan, tüm taraftarların PSG'nin kazanmasını istemesi. Nasıl oynadığımızı bilmek istemiyorlar. Oynama tarzımızı beğeniyorlar ve her maçtan sonra detayları konuşuyoruz. Ancak rakibe bilgi vermek gibi bir niyetim yok," dedi.
Eski Barcelona teknik direktörü, kulübün ikinci Avrupa şampiyonluğunu kovalarken kartlarını açık oynamamayı tercih ediyor. Bireysel hareketlerin estetiğinden bağımsız olarak, en önemli hedefinin galibiyet olduğunu vurguladı. "Maçları kazanmanın en iyi yolunu arıyoruz. Maçı inceledim, yaptıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Maçı kazanmayı hedefledik, kazanmak için her şeyi yaptık, en önemli şey buydu. Detaylar ise gazeteciler için daha ilgi çekici olabilir, ancak ben ilgilenmiyorum," diye ekledi.
Michael Olise'nin oluşturduğu tehlikeyi etkisiz hale getirmek
Bu "kurnaz" taktiğin en büyük yararını görenlerden biri, Avrupa'nın en formda kanat oyuncularından birini durdurmakla görevli PSG savunması oldu. Olise ilk maçta gol attıktan sonra, PSG rövanş maçında topu onun kontrol ettiği tarafa atarak maçın ritmini etkili bir şekilde bozdu. Bu, ikinci maçta tek bir gol katkısı bile yapamayan Fransız oyuncunun, kontratakta rakiplere zarar vermek için ihtiyaç duyduğu dikey boşluğu bulmasını engelledi ve onu kalabalık alanlara sıkıştırdı.
- Getty Images Sport
Dikkatler Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi
PSG, Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek ve tarih yazma şansı yakalayacak. Fransız ekibi, modern çağda Şampiyonlar Ligi unvanını başarıyla koruyan ikinci takım olmak üzere. Turnuvanın formatının değiştirilmesinden bu yana, sadece 2016 ile 2018 yılları arasında üst üste üç kez şampiyon olan Real Madrid unvanını korumayı başardı. Macaristan'daki bu belirleyici karşılaşmaya hazırlanırken, Fransız devi bu seçkin gruba katılmayı ve Avrupa futbolundaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.