Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak maç öncesinde PSG'nin bir kez daha mağlup olması üzerine takımın zihinsel gücünü sorguladı
PSG için alışılmadık hatalar pahalıya mal oldu
Parisliler Cuma gecesi her zamanki hallerinden çok uzak görünüyorlardı, klinik bir Monaco takımına karşı halsiz ve hataya meyilliydiler. Bradley Barcola'nın golüne rağmen, performans alışılmadık hatalar ve rekabet gücünün eksikliği ile gölgelendi, bu da Parc des Princes seyircisinin sesli bir hayal kırıklığına yol açtı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında, sezonun ilk iç saha lig mağlubiyetini, ancak tüm turnuvalarda toplamda yedinci mağlubiyetini almışlardı.
Parc des Princes'te zihinsel kopukluk
Bu yenilgi, PSG'nin Avrupa'nın elit sahnesinde şampiyonluğunu savunmaya hazır olup olmadığı konusunda bir tartışma başlattı. Enrique, sorunun psikolojik olup olmadığı sorulduğunda L'Equipe'e açık sözlü bir cevap verdi: "Açıkçası, sorunlar olduğunda ilk olarak kafanızda bir kopukluk olur. Bu normaldir. Tuhaf ve kötü bir his, ama bunun sadece bir maç olduğunu bilmeniz gerekir. Neden bazı şeyleri kaçırabildiğinizi anlamak için her zaman anahtarı ararsınız, ama bu çok faktörlü bir durumdur. Güven, satın alabileceğiniz bir şey değildir... onu her gün inşa etmeniz gerekir. Zor durumdayız, ama bunu değiştirebileceğimiz umudunu kaybetmemeliyiz."
Eğitim konusunda mazeret kabul edilmez
Bu düşüşün zamanlaması, son haftalarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Parisli devler için özellikle endişe verici. RMC Sport'un haberine göre, PSG teknik ekibi, Monaco maçı öncesindeki antrenmanlarda performans ve davranışların beklentilerin altında olduğunu zaten fark etmişti. Bu uyarı işaretlerine rağmen Enrique, oyuncularının Avrupa kupalarına hazırlanırken onların yanında olmaya kararlı.
Sorunun kaynağının haftalık hazırlıkta olup olmadığı sorulduğunda, eski Barcelona teknik direktörü bunu hemen reddetti: "Hayır, antrenmanda değil. Antrenman maçla aynı şey değildir. Ama şunu söylemek isterim ki, bu takıma olan inancımı kaybetmek istemiyorum. Son ana kadar pes etmeme mentalitesini gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonucu değiştirebilecek durumlarda bir gol daha yedik, bu yüzden zor oldu ve maç bitti. Şampiyonlar Ligi'ne en iyi sonuçla gelmedik, bunun farkındayız, ama bunu aşmaya çalışacağız."
UCL maçında Chelsea'ye karşı avantaj
Yurt içindeki aksiliklere rağmen, Fransız yetkililer Mart ortasında oynanması planlanan Nantes ile Ligue 1 maçını ertelemek üzere anlaşmaya vardı ve PSG'nin fikstürüne bir destek sağladı. Bu idari yardım, Parislilere Blues ile oynayacakları iki maç arasında maksimum dinlenme süresi sağlamak amacıyla yapıldı. Bu ekstra dinlenme süresinin, teknik direktörlerinin tespit ettiği zihinsel yorgunluğu giderebilecek mi, bunu zaman gösterecek. Enrique'nin takımı hızlı bir şekilde çözüm bulmak zorunda, çünkü geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası finalinde onları yenen Chelsea, Parisli oyuncuların zihinsel kırılganlığından yararlanmak isteyecektir.
