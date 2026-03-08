Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak maç öncesinde PSG'nin bir kez daha mağlup olması üzerine takımın zihinsel gücünü sorguladı

Bu düşüşün zamanlaması, son haftalarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Parisli devler için özellikle endişe verici. RMC Sport'un haberine göre, PSG teknik ekibi, Monaco maçı öncesindeki antrenmanlarda performans ve davranışların beklentilerin altında olduğunu zaten fark etmişti. Bu uyarı işaretlerine rağmen Enrique, oyuncularının Avrupa kupalarına hazırlanırken onların yanında olmaya kararlı.

Sorunun kaynağının haftalık hazırlıkta olup olmadığı sorulduğunda, eski Barcelona teknik direktörü bunu hemen reddetti: "Hayır, antrenmanda değil. Antrenman maçla aynı şey değildir. Ama şunu söylemek isterim ki, bu takıma olan inancımı kaybetmek istemiyorum. Son ana kadar pes etmeme mentalitesini gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonucu değiştirebilecek durumlarda bir gol daha yedik, bu yüzden zor oldu ve maç bitti. Şampiyonlar Ligi'ne en iyi sonuçla gelmedik, bunun farkındayız, ama bunu aşmaya çalışacağız."