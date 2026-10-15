Fransa şampiyonu, çarşamba günü Etihad'da oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında fırtına gibi eserek 3-0 öne geçti ve farkı kapanması neredeyse imkânsız görünen bir seviyeye taşıdı. Ancak devre arasından sonra konuk ekibin maçın kontrolünü kaybetmesiyle karşılaşmanın seyri çarpıcı biçimde değişti.

Erling Haaland, attığı iki golle Manchester City'nin güçlü geri dönüşüne öncülük ederek ev sahibi ekibi yeniden maça ortak etti. PSG mücadeleden 4-2 galip ayrılsa da bu zafer hiç de kolay gelmedi.

Konuk ekip, hareketli geçen ikinci yarıda bir penaltı kaçırdı ve bir şutunda direğe takıldı. Kaçan bu fırsatlar, Enzo Maresca'nın ekibine son bölümde yüklenme şansı verdi ve deplasman taraftarlarına gergin bir final yaşattı.



