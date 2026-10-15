AFP
Çeviri:
Luis Enrique, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında üstün bir galibiyet almasına rağmen maçı kaybedebileceğini kabul etti
Manchester'da kaotik bir gece
Fransa şampiyonu, çarşamba günü Etihad'da oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında fırtına gibi eserek 3-0 öne geçti ve farkı kapanması neredeyse imkânsız görünen bir seviyeye taşıdı. Ancak devre arasından sonra konuk ekibin maçın kontrolünü kaybetmesiyle karşılaşmanın seyri çarpıcı biçimde değişti.
Erling Haaland, attığı iki golle Manchester City'nin güçlü geri dönüşüne öncülük ederek ev sahibi ekibi yeniden maça ortak etti. PSG mücadeleden 4-2 galip ayrılsa da bu zafer hiç de kolay gelmedi.
Konuk ekip, hareketli geçen ikinci yarıda bir penaltı kaçırdı ve bir şutunda direğe takıldı. Kaçan bu fırsatlar, Enzo Maresca'nın ekibine son bölümde yüklenme şansı verdi ve deplasman taraftarlarına gergin bir final yaşattı.
- Sportimage
“Bu maçı kaybedebilirdik”
Sonucu değerlendiren Enrique, takımının performansına ilişkin karmaşık duygular yaşadığını dile getirdi. İspanyol teknik adam, devre arasına büyük bir üstünlükle girmenin oyuncularda tehlikeli bir rehavete yol açabildiğini kabul etti.
Enrique, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne kadar gururluyum? Bunu söylemek zor çünkü maçta birbirinden çok farklı anlar vardı. İlk yarıda takım olarak yapmak istediklerimizi gösterdik ama devre arasına 3-0 önde girmeyi sevmiyorum” dedi.
Ev sahibi ekibin mucizevi bir geri dönüşe ne kadar yaklaştığını da vurgulayan Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çoğu kişi maçın kazanıldığını düşünüyor ama hiçbir zaman öyle değil. Biraz daha az şanslı olsak böyle bir maçı kaybedebiliriz. İkinci yarıda çok zorlandık, daha fazla gol atmayı hak ettiler. Biraz şanssızlıkla bu maçı kaybedebilirdik.”
Gözler en büyük ödülde
Üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan PSG, Real Madrid’i örnek alarak tarihi bir üçüncü Avrupa şampiyonluğunun peşinde. Takımı şu anda lig aşaması puan tablosunun zirvesinde olsa da Enrique, sezonun başındaki formuna bakarak beklentileri yükseltmek istemiyor.
Barcelona ile oynayacakları büyük maç sorulduğunda 54 yaşındaki teknik direktör beklentileri sınırladı. Enrique, “Sırada PSG-Barcelona maçı mı var? Sezonun bu aşamasında en iyi takım olmak en önemli şey değil. En önemli şey, sezon sonunda en iyi takım olmak” dedi.
Bu temkinli yaklaşımı yaklaşan maçta karşısına çıkacak Hansi Flick de paylaşıyor. Barcelona’nın salı günü Galatasaray’ı 4-1 yenerek sezona kayıpsız başlangıcını 10 maça taşımasının ardından Flick şunları söyledi: “Futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Bu durumdan gurur duyuyoruz... Ama hedeflerimiz daha büyük; kupalar kazanmak istiyoruz. Şu anda hiçbir şey kazanamayız. Büyük kupalar mayıs ve haziran aylarında kazanılır. Bunun için her gün çalışıyoruz.”
- AFP
Barcelona ile büyük kapışma kapıda
Son Avrupa şampiyonu, şimdi gözünü gelecek salı Parc des Princes’te Barcelona’ya karşı oynayacağı heyecan verici maça çevirecek. İki dev de lig aşamasında başarılı bir performans sergilerken bu karşılaşma, PSG’nin Avrupa arenasındaki gücü için ciddi bir sınav olacak.
Enrique, eski kulübüne karşı 90 dakika boyunca eksiksiz bir performans isteyecek. Flick’in acımasız Barcelona’sı karşısında yaşanacak herhangi bir konsantrasyon kaybının takımlarının yakaladığı ivmeyi sona erdirebileceğinin tamamen farkında olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun