Luis Enrique, PSG'nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Bradley Barcola ve Fabian Ruiz'in sağlık durumuna ilişkin güncel bilgiler verdi

Poissy'deki PSG Kampüsü'nde basına konuşan Luis Enrique, oyuncularının zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissetmedikleri sürece sağlık durumları konusunda riske girmeyeceğini vurguladı. Barcola'nın kadroya yeniden katıldığını ancak nihai kararın oyuncunun kendine güvenine bağlı olduğunu belirtti.

Luis Enrique şunları söyledi: "Eğer [Barcola] hala iyi hissetmiyorsa, yarın oynamayacak. Dün kısmi bir antrenman yaptı, bugün ise tam bir antrenman yaptı. Geri dönüyor. En iyi koşulları yaratmaya çalışıyoruz. Hazır olduğunda bize kendisi söyleyecek. Biraz özgüven eksikliği yaşıyor.

"Ruiz mi? Durum bu. Bir oyuncu sakatlandığında, bekleyip nasıl hissettiğini görmemiz gerekir. Herhangi bir sorun yok. Oyuncuların tam formuna kavuşması için çalışıyoruz. Acı çekerek oynamak normaldir, ancak yine de oyuncuların durumlarını gösterebilmeleri için onlara güven aşılamaya odaklanıyoruz. Henüz antrenman yapmadı. İyileşiyor. Her gün konuşuyoruz. Mutluyuz. Doğru yolda ilerliyor."