AFP
Çeviri:
Luis Enrique, PSG'nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Bradley Barcola ve Fabian Ruiz'in sağlık durumuna ilişkin güncel bilgiler verdi
Karışık sakatlık haberleri
Ligue 1 şampiyonu, Barcola'nın ayak bileği sakatlığının ardından beklenenden çok daha erken tam antrenmanlara dönmesiyle önemli bir moral kazandı. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun hızlı iyileşmesine rağmen Luis Enrique, forvetin henüz maçlarda kendine güvenini kazanamadığını ve ilk maçta ilk 11'de yer almasının pek olası olmadığını belirtti. Öte yandan Ruiz, Ocak ayında Sporting CP'ye karşı alınan yenilgiden bu yana sahalardan uzak tutan ciddi diz sakatlığından dolayı rehabilitasyonuna devam ediyor.
Oyuncuların özgüvenine öncelik vermek
Poissy'deki PSG Kampüsü'nde basına konuşan Luis Enrique, oyuncularının zihinsel ve fiziksel olarak hazır hissetmedikleri sürece sağlık durumları konusunda riske girmeyeceğini vurguladı. Barcola'nın kadroya yeniden katıldığını ancak nihai kararın oyuncunun kendine güvenine bağlı olduğunu belirtti.
Luis Enrique şunları söyledi: "Eğer [Barcola] hala iyi hissetmiyorsa, yarın oynamayacak. Dün kısmi bir antrenman yaptı, bugün ise tam bir antrenman yaptı. Geri dönüyor. En iyi koşulları yaratmaya çalışıyoruz. Hazır olduğunda bize kendisi söyleyecek. Biraz özgüven eksikliği yaşıyor.
"Ruiz mi? Durum bu. Bir oyuncu sakatlandığında, bekleyip nasıl hissettiğini görmemiz gerekir. Herhangi bir sorun yok. Oyuncuların tam formuna kavuşması için çalışıyoruz. Acı çekerek oynamak normaldir, ancak yine de oyuncuların durumlarını gösterebilmeleri için onlara güven aşılamaya odaklanıyoruz. Henüz antrenman yapmadı. İyileşiyor. Her gün konuşuyoruz. Mutluyuz. Doğru yolda ilerliyor."
İngilizce'nin hakimiyeti sınanıyor
PSG, Premier Lig takımlarına karşı etkileyici bir sicile sahip olarak bu çeyrek final maçına çıkıyor; İngiliz takımlarıyla oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi (5 galibiyet, 1 beraberlik). Fransız devi, geçen sezonun başından bu yana Manş Denizi’nin öbür yakasından gelen takımlarla oynadığı dört eleme turunu da başarıyla geçerek Liverpool, Aston Villa, Arsenal ve Chelsea’yi eledi.
Kupayı kazananların lanetini kırmak
Ligue 1'de Lens ile oynayacakları maçın ertelenmesinin ardından avantajlı bir fikstürden yararlanan PSG, Çarşamba gecesi Liverpool'u ağırlayacak. Luis Enrique'nin öğrencileri, son beş turnuvanın dördünde şampiyonların bu aşamada elendiği gidişatı kırmaya çalışırken, bu dinlenme süresinin belirleyici olmasını umuyor. 2022-23 sezonunda sadece Real Madrid bir üst tura yükselmeyi başarırken, 2021'den bu yana Bayern, Chelsea, Manchester City ve Madrid gibi takımlar şampiyon unvanlarını korurken elendi.