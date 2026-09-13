Kritik galibiyetin ardından Dembele, kişisel gelişimini ve İspanyol forvetle giderek güçlenen uyumunu değerlendirdi. Torres'i öven yıldız oyuncu, "Onunla Barcelona'da bir buçuk yıl oynadım. Harika bir oyuncu ve müthiş bir santrfor. Ne zaman ihtiyacınız olsa hep orada olur" dedi.

Dembele, kariyerindeki gidişata da değinerek şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, ben hiçbir zaman 'seçilmiş kişi' olmadım. İnanılmaz derecede sıkı çalışmak zorunda kaldım. Geçen yıl bunun karşılığını aldım. Bu yıl mı? Göreceğiz, rahatım. Her zaman sınıfın arka sırasında oldum, çok çalıştım. Tüm kariyerim boyunca tek kelime etmedim. Sadece çalıştım."