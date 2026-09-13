AFP
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Luis Enrique, PSG ilk Ligue 1 galibiyetini alırken Torres-Dembele uyumunu övdü
Erken gol galibiyeti getirdi
Paris Saint-Germain, pazar günü oynanan maçta Torres'in henüz beşinci dakikada ağları bulmasıyla ligdeki sıkıntılarına son verdi. Forvet oyuncusu, Joao Neves ile Dembele arasındaki hızlı paslaşmayı iyi değerlendirdi ve kalecinin yanından yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Torres, böylece kulüp adına ilk beş maçında altıncı golünü kaydetti. Enrique, "Ferran Torres ile Ousmane Dembele arasındaki bağlantıyı gerçekten çok beğendim" dedi. Ancak teknik direktör, genel anlamda daha iyi kontrol talep etti: "Üç puanı aldık, bu yüzden mutluyuz ama hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Zaman zaman top bizde değilken rakip bize sorun çıkardı. Daha otoriter oynamamız gerekiyor."
- AFP
Dembele çalışma ahlakı hakkında konuştu
Kritik galibiyetin ardından Dembele, kişisel gelişimini ve İspanyol forvetle giderek güçlenen uyumunu değerlendirdi. Torres'i öven yıldız oyuncu, "Onunla Barcelona'da bir buçuk yıl oynadım. Harika bir oyuncu ve müthiş bir santrfor. Ne zaman ihtiyacınız olsa hep orada olur" dedi.
Dembele, kariyerindeki gidişata da değinerek şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, ben hiçbir zaman 'seçilmiş kişi' olmadım. İnanılmaz derecede sıkı çalışmak zorunda kaldım. Geçen yıl bunun karşılığını aldım. Bu yıl mı? Göreceğiz, rahatım. Her zaman sınıfın arka sırasında oldum, çok çalıştım. Tüm kariyerim boyunca tek kelime etmedim. Sadece çalıştım."
Sakatlık endişesi ve son dakika dramı
Paris Saint-Germain galibiyeti kutlarken, 38. dakikada Achraf Hakimi'nin kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkıp yerine Fabian Ruiz'in girmesiyle bir de aksilik yaşadı. İkinci yarıda Brest beraberlik golü için yoğun baskı kurdu. Kamory Doumbia bir şutunda direğe takıldı, daha sonra ise güçlü kafa vuruşunu Matvey Safonov kurtardı.
PSG'nin ikinci golü de sayılmadı; Warren Zaire-Emery'nin faulü, Bradley Locko'nun kendi kalesine attığı golü geçersiz kıldı. Safonov 88. dakikada bir kez daha kritik bir rol oynadı ve Pathe Mboup karşısında yaptığı belirleyici kurtarışla Brest'in maçın sonlarında puan almasını engelledi.
- AFP
Sırada ne var?
PSG şimdi bu kritik galibiyetin üzerine koyup Ligue 1 puan tablosunda daha da yukarı tırmanmaya çalışacak. Torres olağanüstü formunu sürdürürken, Enrique'nin milli ara öncesinde ligde Marsilya ile oynanacak maçtan önce takımın savunmadaki zaaflarını hızla çözmesi ve Hakimi'nin olası yokluğuna uyum sağlaması gerekiyor.
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