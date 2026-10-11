Kırılma anı, bir saatin hemen ardından geldi. Oyuna sonradan giren Fabian Ruiz'in güçlü şutunu kaleci çeldi ve top, yine sonradan oyuna dahil olan takım arkadaşı Kvaratskhelia'nın önünde kaldı. O da PSG'yi yeniden öne geçirdi. Akliouche ise yedi dakika sonra üçüncü golü atarak galibiyeti perçinledi.

Luis Enrique, lig liderleriyle aradaki farkı kapatmak için galibiyetler almaya devam etmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Teknik adam, "Bu üç puanı almamız bizim için önemliydi" dedi. "Ligin zirvesine tırmanmak için hâlâ daha fazlasına ihtiyacımız var."