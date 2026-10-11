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Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in 3-1'lik galibiyet almasının ardından cesur Le Mans'ı övdü
Luis Enrique, iç sahada alınan rekabetçi galibiyete tepki verdi
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının Parc des Princes'te Ligue 1'de 3-1 kazandığı maçın ardından rakip Le Mans'tan övgüyle söz etti. Lucas Beraldo'nun penaltı golü, ardından ikinci yarıda Khvicha Kvaratskhelia ve Maghnes Akliouche'un attığı goller, PSG'ye tüm kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini getirdi.
Louis Mafouta'nın 54. dakikada konuk ekip adına kısa süreliğine eşitliği sağlamasına rağmen PSG, kontrolü yeniden ele geçirmek için dayanıklılık gösterdi.
Luis Enrique, üst lige yükselen ekibin çıkardığı zorluğu kabul etti.
- ZUMA Press Wire
Teknik direktör, rakibin korkusuz yaklaşımını övdü
Maçın ardından PSG TV'ye konuşan Luis Enrique, eğlenceli bir gösteri sunan iki takımı da övdü. Luis Enrique, "Neredeyse kusursuz bir sonuçtu. Gol yedik ve zorlandık" itirafında bulundu.
"Zorluklarla karşılaşmayı beklediğimizi bildiğimiz için takımın cesur olduğunu söyleyebiliriz. Maçı kontrol ettik ve bu kolay değildi, çünkü Le Mans'ın oynama biçimini vurgulamam gerekiyor, büyük cesaret gösterdiler."
"Çok zordu ama böylesine cesur bir takıma karşı oynamak bir zevk."
Taktik ayarlamalar ve kulübe gücü belirleyici oldu
Kırılma anı, bir saatin hemen ardından geldi. Oyuna sonradan giren Fabian Ruiz'in güçlü şutunu kaleci çeldi ve top, yine sonradan oyuna dahil olan takım arkadaşı Kvaratskhelia'nın önünde kaldı. O da PSG'yi yeniden öne geçirdi. Akliouche ise yedi dakika sonra üçüncü golü atarak galibiyeti perçinledi.
Luis Enrique, lig liderleriyle aradaki farkı kapatmak için galibiyetler almaya devam etmenin hayati önem taşıdığını söyledi.
Teknik adam, "Bu üç puanı almamız bizim için önemliydi" dedi. "Ligin zirvesine tırmanmak için hâlâ daha fazlasına ihtiyacımız var."
- ZUMA Press Wire
Dikkatler zorlu Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi
Bir üç puanı daha hanesine yazdıran PSG, yeniden Avrupa kupalarına odaklanıyor. Luis Enrique, ekibinin İngiliz bir rakibe karşı deplasmanda oynanacak zorlu maça hazır olduğunu doğruladı.
Luis Enrique, "Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyoruz. Bu harika bir turnuva ve bu tür maçlarda oynamayı seviyoruz" ifadelerini kullandı.
"Deplasmanda ve İngiliz bir takıma karşı elbette zor olacak ama hazırız."
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