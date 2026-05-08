Luis Enrique oyuncularını yüzüstü bıraktı! PSG teknik direktörü, doğum gününü kutlamak için Şampiyonlar Ligi kahramanlarını dışarıya çağırdı, ancak Bayern Münih galibiyetinin ardından ortalarda görünmedi
Luis Enrique kendi doğum günü kutlamasını es geçti
Bayern'i eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin mutluluğunu yaşayan PSG kadrosu, Zafer Takı yakınlarındaki prestijli Prunier restoranında bir araya geldi. Perşembe akşamı düzenlenen akşam yemeği, Enrique'nin 56. doğum gününü kutlamak için düzenlendi, ancak Le Parisien gazetesi, teknik direktörün kendi etkinliğine katılmadığını bildirdi. Onun yokluğuna rağmen oyuncular, Münih'te elde ettikleri toplam galibiyeti kutlamaya devam ederek, 16. bölgenin kalbinde deniz ürünleri ve havyar menüsünün tadını çıkardılar.
PSG bir kez daha finale yükselirken Cumhurbaşkanı 'en doğru karar' olduğunu vurguladı
Bu hafta PSG'de övgüyü hak eden bir kişi varsa, o da Luis Enrique'dir. İspanyol teknik direktör, Cuma günü kutlayacağı doğum gününden önce Avrupa'nın devlerinden Bayern Münih'e karşı muhteşem bir çift maçlı galibiyet sergiledi. Paris'teki ilk maçta Vincent Kompany'nin takımını 5-4 mağlup eden son Avrupa şampiyonu, Çarşamba günü Münih'te işi bitirdi. Ousmane Dembele'nin erken golü, Fransız kulübünü maçın kontrolünü ele geçirmesini sağladı ve ev sahibi takımın Harry Kane'in son dakikalarda attığı golü sadece bir teselli golü haline getirdi.
PSG'nin İspanyol teknik direktörünün etkisini, takımın üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline kalması kanıtlıyor. Takım, bu sezon bir kez daha Ligue 1 şampiyonluğuna da yaklaşıyor. Takımla planladığı kutlamadan önce bile, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi bu hafta onu övüyordu. Çarşamba günkü maçın ardından şunları söyledi: "Luis Enrique gerçekten en değerli varlığımız, en iyisi, benim en iyi kararım. Son 15 yıldır onu transfer etmek için kendisiyle görüşüyordum. O harika bir teknik direktör, dünyanın en iyi teknik direktörü, ama aynı zamanda harika bir insan. Günlük işleri, oyuncuları, her şeyi, hatta Fransa'da her zaman kolay olmayan medyayı bile nasıl idare ettiği inanılmaz, ama o harika birisi."
En son UCL finaline çıkarak Fransız tarihine adını yazdırdı
Budapeşte’deki finale yükselme başarısı, Enrique’nin Fransız başkentindeki mirasını pekiştiriyor; zira Enrique, bir Fransız kulübünü üç kez Avrupa Kupası finaline taşıyan ilk teknik direktör oldu. Ayrıca PSG, Fransa'dan arka arkaya iki finale yükselen ilk takım oldu; bu, 2018'de Real Madrid'in hakimiyetinden bu yana son şampiyonlar tarafından görülmemiş bir başarı. Enrique'nin yönetiminde Parisliler, müthiş bir eleme turu rekoru geliştirdi; son sekiz Şampiyonlar Ligi çift maçlı serisini kazanırken, önceki 20 Avrupa maçında sadece iki kez yenildi.
Arsenal, Budapeşte'de Fransız devini bekliyor
PSG, 30 Mayıs Cumartesi günü Puskas Arena'da Arsenal ile tarihi bir karşılaşma için Budapeşte'ye gidiyor. Yaklaşık on yıldır kupayı elinde tutan ilk takım olmayı hedefleyen Enrique'nin takımı, Macaristan'da Arsenal karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Bu karşılaşma, İspanyol teknik adama üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma şansı sunarken, arka arkaya sekiz çift maçlı turu kazanarak Fransa'nın Avrupa'daki hakimiyetinde yeni bir dönemi pekiştirecek.