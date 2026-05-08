Luis Enrique oyuncularını yüzüstü bıraktı! PSG teknik direktörü, doğum gününü kutlamak için Şampiyonlar Ligi kahramanlarını dışarıya çağırdı, ancak Bayern Münih galibiyetinin ardından ortalarda görünmedi

Bu hafta PSG'de övgüyü hak eden bir kişi varsa, o da Luis Enrique'dir. İspanyol teknik direktör, Cuma günü kutlayacağı doğum gününden önce Avrupa'nın devlerinden Bayern Münih'e karşı muhteşem bir çift maçlı galibiyet sergiledi. Paris'teki ilk maçta Vincent Kompany'nin takımını 5-4 mağlup eden son Avrupa şampiyonu, Çarşamba günü Münih'te işi bitirdi. Ousmane Dembele'nin erken golü, Fransız kulübünü maçın kontrolünü ele geçirmesini sağladı ve ev sahibi takımın Harry Kane'in son dakikalarda attığı golü sadece bir teselli golü haline getirdi.

PSG'nin İspanyol teknik direktörünün etkisini, takımın üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline kalması kanıtlıyor. Takım, bu sezon bir kez daha Ligue 1 şampiyonluğuna da yaklaşıyor. Takımla planladığı kutlamadan önce bile, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi bu hafta onu övüyordu. Çarşamba günkü maçın ardından şunları söyledi: "Luis Enrique gerçekten en değerli varlığımız, en iyisi, benim en iyi kararım. Son 15 yıldır onu transfer etmek için kendisiyle görüşüyordum. O harika bir teknik direktör, dünyanın en iyi teknik direktörü, ama aynı zamanda harika bir insan. Günlük işleri, oyuncuları, her şeyi, hatta Fransa'da her zaman kolay olmayan medyayı bile nasıl idare ettiği inanılmaz, ama o harika birisi."