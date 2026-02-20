Getty Images
Çeviri:
Luis Enrique, Ousmane Dembele ile 'herhangi bir risk almıyor', PSG teknik direktörü maç başına 'üç veya dört' sakatlık yaşamanın yarattığı hayal kırıklığını dile getiriyor
Dembele'ye bahis yok
Enrique, özellikle Dembele konusunda, oyuncuların sağlığını acil ihtiyaçlardan daha öncelikli tutma kararında ısrarcı davranıyor. Monaco ile oynanan zorlu Şampiyonlar Ligi play-off maçının ardından, kanat oyuncusunun form durumu şüpheli olarak değerlendirildi ve teknik direktör, ligdeki baskıya rağmen, devam eden sorunları daha da kötüleştirmek istemiyor.
PSG teknik direktörü, uzun süreli bir sakatlık yaşamaması için sağlık ekibinin Fransız oyuncuyu yakından takip ettiğini belirtti. Sezonun sonuna yaklaşırken Enrique, tek bir lig maçında bir aksilik yaşama riskine girmek yerine, en etkili oyuncularını son sprint için hazır tutmak istiyor.
Enrique basın toplantısında "O bir darbe aldı" dedi. "Oyuncuları çok iyi tanıyoruz ve risk almak istemiyoruz. Her oyuncuyu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sakatlıklar üst düzey futbolun bir parçası ve bunu hesaba katmayı bilmek gerekiyor."
Dönüş sınırları
Şampiyonlar, nadiren boşalan bir revirin engellediği alışılmadık bir durumda bulunuyorlar. Enrique, tercih ettiği rotasyon politikasını sürdürmek için gerekli olan sağlıklı personel derinliğine sahip olmadığı için, bu sezon kendine özgü taktiksel esnekliğinin kısıtlandığını itiraf etti.
İspanyol teknik adam, çok sayıda oyuncunun sakatlığı nedeniyle çekirdek kadroya aşırı yük bindirdiğini ve bunun da oyuncuların yorgunluğuna yol açtığını vurguladı. Bu durum değişikliği, Parc des Princes'teki önceki yıllarına kıyasla bu sezonun çok daha zorlu geçmesine neden oldu.
Teknik direktör, "Bu sezon zihniyetimi değiştiren şey, yaşadığımız sakatlıkların sayısı oldu" dedi. "Maç başına ortalama üç veya dört oyuncumuz sakatlandığı için çok fazla oyuncu değişikliği yapamıyorum. Takımımı daha az rotasyon yapabiliyorum. Bu yıl, en iyi yönetim şeklini bulmayı bilmek gerekiyor. Son iki sezondan farklı bir senaryo."
"Öncelikle, [bu sezonu geçen sezonla] karşılaştırmak zor. Bu yıl olağandışı bir yıl ve mazeret uydurmak istemiyorum. Kadroyu çok fazla rotasyon yapamıyorum. Ama bu takımın ben buraya geldiğimden beri direnç gösterdiğini düşünüyorum. Sorunlarla nasıl başa çıktığımızı görebilirsiniz. Bu tür bir direnç elde etmek zor, ama bizde var" diye ekledi.
Bireylerden çok kulüp
İspanyol teknik adam, geçen Cuma günü Rennes'e 3-1 yenilerek şampiyonun Lens'e liderliği kaptırdığı Ligue 1 maçının ardından Dembele'nin yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. Fransız oyuncu, takım arkadaşlarını fazla bireyci olmakla suçladı ve takımın geçen sezon Avrupa şampiyonu olmasını sağlayan özelliklerin bir kısmını kaybettiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki unvanlarını korumaları da hafta ortasında tehlikeye girdi, çünkü play-off ilk maçında Monaco'ya 2-0 geride kaldılar, ancak Dembele'nin yerine giren Desire Doue, ikinci yarıda attığı iki golle takımın geri dönüşünü sağladı. Achraf Hakimi, konuk takımın 3-2 galibiyetinde diğer golü attı.
"Maç sonrası oyuncuların açıklamaları değersiz. Kesinlikle değersiz," dedi Enrique Pazartesi günü. "Koçların açıklamaları da öyle, ama oyuncuların açıklamaları değersiz. Oyuncuların sorularına, oyuncuların yanıtlarına cevap vermeyeceğim. Hiçbir oyuncunun kulübün üstünde olmasına izin vermeyeceğim.
"Takımdan sorumlu kişi benim. Hiçbir oyuncunun kulüpten daha önemli olduğunu düşünmesine izin vermeyeceğim. Ne ben, ne spor direktörü, ne de başkan. Dolayısıyla bu açıklamalar değersiz. Maç sonrası öfkenin bir sonucu ve bence bu çok açık.
"Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bence bu takım, ben buraya geldiğimden beri dirençli olduğunu gösterdi. Sorunlarla nasıl yüzleştiğimizi görebiliyoruz. Bu dirençli olmak zor ama bizde var. Son maçta takımımız 2-0 gerideyken kazanmayı başardı. Oynadığımız oyun inanılmazdı."
En üstte Lens'i kovalamak
PSG'nin öncelikli odak noktası, ligin son sırasındaki Metz ile oynayacağı maç oldu. Rakibin sıralamadaki düşük konumuna rağmen Enrique, lig lideri Lens ile arayı kapatmak için Vitinha ve Warren Zaire-Emery gibi aşırı çalışan yıldızlarını dinlendiremeyeceğini belirtti.
"Warren ve Vitinha bu sezon en fazla dakika oynayan oyuncular. Onlara dinlenme fırsatı vermek istiyorum ama Metz'i yenmemiz gerekiyor" dedi. "Onlarla her oynadığımızda sorunlar yaşadık ve yarın da sorunlar yaşayacağız. Onlara dinlenme fırsatı vermek istiyorum ama bu zor olacak."
PSG, Lens'in hız kesmeye niyeti olmadığı için nadir görülen bir takip pozisyonunda bulunuyor. Bu durum, kalan tüm maçları "kazanılması gereken" senaryolara dönüştürdü ve şampiyonluğu korumak için mücadele ederken hata yapma veya deneysel kadrolar kurma şansı neredeyse kalmadı.
"Bu çok önemli bir maç, Lens'e baskı yapmalıyız" diye konuştu Enrique. "Lens, birçok maç kazanan gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Orada olmayı hak ediyorlar ve bu bizim için motivasyon kaynağı. Bu şampiyonluğu kazanmanın ne kadar zor olacağı konusunda kendi aramızda konuştuk. Son iki yıl ile aynı yörüngedeyiz, ancak onlar galibiyet sayılarını artırdılar. Bu şampiyonluğu kazanmak için çok sayıda maç kazanmamız gerekecek."
