Enrique, özellikle Dembele konusunda, oyuncuların sağlığını acil ihtiyaçlardan daha öncelikli tutma kararında ısrarcı davranıyor. Monaco ile oynanan zorlu Şampiyonlar Ligi play-off maçının ardından, kanat oyuncusunun form durumu şüpheli olarak değerlendirildi ve teknik direktör, ligdeki baskıya rağmen, devam eden sorunları daha da kötüleştirmek istemiyor.

PSG teknik direktörü, uzun süreli bir sakatlık yaşamaması için sağlık ekibinin Fransız oyuncuyu yakından takip ettiğini belirtti. Sezonun sonuna yaklaşırken Enrique, tek bir lig maçında bir aksilik yaşama riskine girmek yerine, en etkili oyuncularını son sprint için hazır tutmak istiyor.

Enrique basın toplantısında "O bir darbe aldı" dedi. "Oyuncuları çok iyi tanıyoruz ve risk almak istemiyoruz. Her oyuncuyu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sakatlıklar üst düzey futbolun bir parçası ve bunu hesaba katmayı bilmek gerekiyor."