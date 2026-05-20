AFP
Luis Enrique, önemli bir açıdan Arsenal'i "dünyanın en iyi takımı" olarak nitelendirirken, PSG teknik direktörü ise Premier Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi finalinde "çok gol atabileceğini" belirtti
Enrique, Gunners'a büyük övgüler yağdırıyor
Enrique, takımını tarihi bir Şampiyonlar Ligi finaline hazırlarken, Mikel Arteta’nın Arsenal’ini “topa sahip olmadıkları anlarda” dünyanın en iyi takımı olarak nitelendirdi. Premier Lig şampiyonluğunu yeni kazanan Topçular, geçen sezonun yarı finalinde Paris ekibine yenildikten sonra bu kez intikam almayı hedefliyor.
Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuşan PSG teknik direktörü, vatandaşı Enrique'nin Kuzey Londra'daki çalışmalarına hayranlığını dile getirdi. Enrique, "Bence ligi kazanmayı hak ettiler; muhteşem bir sezon geçirdiler" dedi. "Bu Arsenal takımıyla daha önce karşılaştık, bu yüzden neler yapabileceklerini biliyoruz. Topa sahip olmadıkları zaman dünyanın en iyi takımı oluyorlar, topu ele geçirdiklerinde ise çok gol atabiliyorlar. Bu, onlar için harika bir kombinasyon."
- AFP
Budapeşte'de taktiksel bir çatışma
Yaklaşan final, geçen yılki yarı final karşılaşmasının rövanş niteliğinde. PSG, o maçta toplamda 3-1 galip gelmiş, ardından finalde Inter'i 5-0 mağlup etmişti. Tarihsel üstünlüğüne rağmen Enrique, bu mücadeleyi hafife almıyor ve Arteta'nın İngiliz deviyle kaydettiği büyük ilerlemeyi takdir ediyor.
Eski Barcelona teknik direktörü, "Finalde onlarla karşılaşmamız mantıklı" diye ekledi. "Gerçekten harika bir final bekleyebiliriz. Arsenal'in istatistiklerine baktığınızda, Mikel Arteta'nın takıma kazanma mentalitesi aşılayan bir lider olduğunu görebilirsiniz. Birkaç sezondur gelişiyorlar; topu seviyorlar, ancak top olmadan da Avrupa'nın en iyi takımı."
Arteta'nın Avrupa'da yükselen popülaritesi
Enrique, hem Barcelona hem de PSG ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra iki La Liga ve üç Ligue 1 şampiyonluğunu barındıran bir kupa dolabına sahip olsa da, bu sezon Arteta’nın ilk üst düzey lig şampiyonluğu anlamına geliyor. Ancak Enrique, kupa sayısının nihayet Emirates Stadyumu’nda sergilenen teknik kalitenin seviyesine ulaştığına inanıyor.
Enrique, "Premier Lig'i kazandılar ve geçen sezon yarı finale yükseldikten sonra bu yıl Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar" dedi. "Orada olmayı hak ediyorlar ve Arteta, oyuncularına rekabetçi bir ruh aşılıyor. Bizim için en önemli şey, rakibe değil, kendimize daha fazla odaklanmak. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın en iyi kulüp turnuvasından bahsediyoruz, bu yüzden evet, bir adaptasyon süreci var - çünkü standartlar çok yüksek."
Büyük ligler arasındaki fark
Bu ayın başlarında Arteta, Avrupa’nın elit takımları hakkındaki görüşlerini paylaştı ve özellikle PSG’nin Bayern Münih’le oynadığı yarı final maçında sergilenen kaliteyi övdü. Arsenal teknik direktörü, ulusal liglerin farklı taleplerinin takımların kıtasal sahnedeki performanslarında sıklıkla rol oynadığını öne sürerek, bunları “farklı dünyalar” olarak nitelendirdi.
Arteta, "Bayern-PSG maçı, iki takımın kalitesi ve özellikle de oyuncuların sergilediği bireysel kalite açısından muhtemelen şimdiye kadar izlediğim en iyi maçtı" dedi. "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Ancak oyuncuların sahada geçirdikleri süreyi ve zindeliklerini düşündüğümde, bu durum beni şaşırtmadı. Bu kaliteli anları yaşatmak için çok zinde olmalısınız ve ligler arasındaki fark ile rekabet şekilleri gece ile gündüz kadar farklıdır; son zamanlarda bu konuyla ilgili yayınlanan birçok istatistiğe bakmanız yeterlidir. İki farklı dünyada rekabet ediyoruz, bu yüzden bağlamı göz ardı ederek bir tarafı diğerine kıyaslayamazsınız. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum."