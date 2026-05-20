Luis Enrique, önemli bir açıdan Arsenal'i "dünyanın en iyi takımı" olarak nitelendirirken, PSG teknik direktörü ise Premier Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi finalinde "çok gol atabileceğini" belirtti

Enrique, hem Barcelona hem de PSG ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra iki La Liga ve üç Ligue 1 şampiyonluğunu barındıran bir kupa dolabına sahip olsa da, bu sezon Arteta’nın ilk üst düzey lig şampiyonluğu anlamına geliyor. Ancak Enrique, kupa sayısının nihayet Emirates Stadyumu’nda sergilenen teknik kalitenin seviyesine ulaştığına inanıyor.

Enrique, "Premier Lig'i kazandılar ve geçen sezon yarı finale yükseldikten sonra bu yıl Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar" dedi. "Orada olmayı hak ediyorlar ve Arteta, oyuncularına rekabetçi bir ruh aşılıyor. Bizim için en önemli şey, rakibe değil, kendimize daha fazla odaklanmak. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın en iyi kulüp turnuvasından bahsediyoruz, bu yüzden evet, bir adaptasyon süreci var - çünkü standartlar çok yüksek."