Luis Enrique’nin üç adımlı ustaca planı: Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i bu şekilde tamamen kontrol altında tuttu

Çarşamba akşamı Allianz Arena'da, ilk maç kadar heyecan verici bir karşılaşma yaşanmadı – o maç Paris Saint-Germain'in 5-4 galibiyetiyle sonuçlanmıştı – ancak taktiksel açıdan yine oldukça ilgi çekici bir mücadele oldu. PSG, daha üçüncü dakikada golü buldu ve iki maçlık toplam skoru iki gol farkla artırdı; ardından da bu üstünlüğünü ustaca korudu.

Peki PSG teknik direktörü Luis Enrique, Bayern'in hücum gücüne nasıl karşı koydu ve geçen haftaya göre hangi değişiklikleri yaptı? Voetbalzone maçı izledi ve İspanyol teknik direktörün ustaca planında üç somut adım belirledi: Bayern'in oyun kurmasını engellemek için bire bir baskı, Ousmane Dembélé'ye daha defansif bir rol ve Khvicha Kvaratskhelia'nın geçiş anlarında hücum tehdidi olarak hareketliliği.

  • Temel ilke olarak yüksek basınç

    Salı akşamı Arsenal ile Atlético Madrid'in rövanş maçında karşılaştığı zamana kıyasla, Çarşamba akşamı sahada yüksek pres kurmak isteyen ve bu süreçte çok daha fazla risk almaya cesaret eden iki takım izledik.

    Her iki takım da Çarşamba akşamı, tıpkı ilk maçta olduğu gibi, net ikili gruplar oluşturulan yoğun bir bire bir pres sistemi tercih etti. Arsenal ve Atlético için kutsal sayılan defansta +1 üstünlük kuralı uygulanmadı. Bu da daha fazla risk ve daha az uzun süreli top hakimiyeti ile sonuçlandı.

    Görüntülerde Enrique'nin takımına hangi görevleri verdiği açıkça görülüyor: Kvaratskhelia bir merkez savunmacıyı (genellikle Dayot Upamecano) markaj altına alırken, Désiré Doué diğerinden (genellikle Jonathan Tah) sorumluydu. Bu sayede kanat oyuncularının yükü hafifledi: hücumcu beklerle sürekli birlikte koşmak zorunda kalmadılar. Bu, PSG için hem hücum hem de savunma açısından arzu edilen bir durumdu, ancak buna daha sonra değineceğiz.

  • Her kanat için akıllı seçimler

    Bayern sol kanattan oyun kurmaya çalıştığında, geçici sağ bek Warren Zaïre-Emery sol bek Josip Stanisic’e doğru ilerledi, ardından Marquinhos Luis Díaz’ı markaj altına aldı. Böylece PSG savunması bire bir kalmış oldu. Bu riskli bir oyun tarzı olsa da, aynı zamanda sahada daha yüksek bölgelerde topu daha sık kazanmayı sağlıyor.

    Diğer tarafta ise sol bek Nuno Mendes pozisyonunu korudu, ancak orta saha oyuncusu Fabián Ruiz ileriye çıktı. Bu sırada Bayern'in sağ bek Konrad Laimer'in sıklıkla sahada ileriye çıktığı ve ekstra bir orta saha oyuncusu gibi oynadığı dikkat çekti. Bu, Enrique için Kvaratskhelia'yı doğrudan rakibiyle birlikte koşmaya bırakmamak için yeterli bir sebepti. Sonuçta Gürcü oyuncu, geçiş anlarında atağa katılabilmeliydi.

  • Dembélé'nin değişen rolü

    Bu yaklaşım nedeniyle Dembélé'ye daha büyük bir savunma rolü düştü; ilk maça kıyasla daha fazla savunma görevi üstlendi. Gidiş maçında Fransız oyuncu genellikle derinlerde kalabilmişti, ancak Çarşamba akşamı bu pek mümkün olmadı. Joshua Kimmich veya Aleksandar Pavlovic'i marke etmek ve ikisinden biri daha ileriye çıktığında onunla birlikte hareket etmek zorundaydı. Ne de olsa Parisliler adam adama oynuyordu. Dolayısıyla Dembélé'nin 65. dakikada taze bir güç olan Bradley Barcola ile değiştirilmesi şaşırtıcı değildi.

    İki maç arasındaki ortalama pozisyon farkı, Dembélé'nin rol değişikliğini açıkça ortaya koyuyor. Kendi sahası Parc des Princes'te Dembélé açık ara en geride kalan oyuncuydu. Ancak Çarşamba akşamı, tam da sahada daha ileride kalabildikleri için geçiş anlarında hemen tehlike yaratabilen Doué ve Kvaratskhelia bu rolü üstlendi.

  • Uzun pas atmak zorunda kalmak

    Bu yüksek baskı nedeniyle Bayern sık sık uzun paslara yönelmek zorunda kaldı ve Vincent Kompany'nin takımı, oyun kurma ve düzgün bir futbol sergilemekte zorlandı. İlk maçta olduğu gibi, her iki taraf da ikinci toplara çok fazla odaklandı.

    Yine de PSG, özellikle aşağıdaki örnekte olduğu gibi, önde olduğu için daha az risk alması gerektiğinden, daha geride savunma yaptığı ve kompakt bloklar oluşturduğu dönemler de yaşadı.

    Salı akşamı her iki takımın da büyük ölçüde alçak bloklarla savunma yaptığı maçtan en büyük fark, PSG'nin rakibi geriye itmeyi başardığında aktif olarak ilerlemeye çalışmasıydı. Bayern topu geriye oynadığında, PSG sahada yüksek bir pozisyonda topu geri kazanmak için yeniden yüksek pres uyguladı. Bu nedenle örnekte, deplasman takımının birkaç saniye içinde sahada yirmi ila otuz metre daha ileriye çıktığı ve Almanları bire bir baskı altına alabildiği görülüyor. Buna karşılık Atlético ve Arsenal, savunma bloklarında tutarlı bir şekilde kalmaya devam ettiler.

  • Kvaratskhelia, hücum silahı olarak

    Hücumda PSG, özellikle Kvaratskhelia'nın hareketliliği sayesinde Bayern'in zayıflıklarını ve riskli sistemini kullanmaya çalıştı.

    Gürcü oyuncu, üçüncü dakikada attığı erken golle yeteneğini sergiledi, ancak aslında bunu maç boyunca sürdürdü. Aynı şekilde bire bir oynayan Bayern, onun geriye çekilme hareketleriyle gözle görülür şekilde zorlandı. Koşularıyla Upamecano'yu birkaç kez peşinden sürükledi ve Fransız oyuncunun arkasında büyük boşluklar bıraktı. Ardından Doué de biraz geriye çekilip Tah'ı pozisyonundan çıkardığında, aniden geniş bir alan açıldı - Kvaratskhelia açılış golünde bunu en iyi şekilde değerlendirdi ve ardından Dembélé'ye pas atmayı başardı.

  • Sonuç

    PSG, Çarşamba akşamı net bir plana sahipti ve bunu neredeyse hatasız bir şekilde uyguladı: Yoğun bire bir baskı ile Bayern’in oyun kurmasını engellemek, Kvaratskhelia ve Doué’yi kontra ataklarda serbest bırakmak ve Dembélé’nin ekstra defansif sorumluluk almaya hazır olmasını sağlamak. Enrique'nin, Kvaratskhelia aracılığıyla daha üçüncü dakikada Bayern'in savunmadaki zayıflığını ortaya çıkarması çok önemliydi. Bu sayede PSG, maçın geri kalanını kovalamak yerine rahat bir pozisyondan kontrol edebildi; bu nedenle PSG, topun sadece %34'üne sahipti.

    Bir sonraki sınav, 30 Mayıs'ta Paris ekibinin finalde Arsenal ile karşılaşacağı maçta olacak. Arsenal'in oyun anlayışı Bayern'inkinden temelden farklı: Almanlar yüksek ve agresif oynayarak boşluklar yaratırken - ve bu sayede sahada daha sık topu ele geçirirken - Arsenal tam tersini yapıyor. Mikel Arteta'nın takımı kompakt savunma yapıyor, neredeyse hiç ileri çıkmıyor ve arka alanda sürekli sayı üstünlüğünü koruyor. Kvaratskhelia'nın Çarşamba akşamı acımasızca yararlandığı boşluklar, Budapeşte'de basitçe daha az olacak.

    Bu nedenle PSG, Mayıs sonunda farklı bir cevap bulmak zorunda kalacak. Ancak son iki maçı izleyenler, Enrique'nin nadiren plansız bir şekilde yedek kulübesinde oturduğunu bilir.

    Bu maçta senin dikkatini çeken ne oldu? Yorumlarda paylaş!


