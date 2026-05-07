Luis Enrique’nin üç adımlı ustaca planı: Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i bu şekilde tamamen kontrol altında tuttu

Çarşamba akşamı Allianz Arena'da, ilk maç kadar heyecan verici bir karşılaşma yaşanmadı – o maç Paris Saint-Germain'in 5-4 galibiyetiyle sonuçlanmıştı – ancak taktiksel açıdan yine oldukça ilgi çekici bir mücadele oldu. PSG, daha üçüncü dakikada golü buldu ve iki maçlık toplam skoru iki gol farkla artırdı; ardından da bu üstünlüğünü ustaca korudu.

Peki PSG teknik direktörü Luis Enrique, Bayern'in hücum gücüne nasıl karşı koydu ve geçen haftaya göre hangi değişiklikleri yaptı? Voetbalzone maçı izledi ve İspanyol teknik direktörün ustaca planında üç somut adım belirledi: Bayern'in oyun kurmasını engellemek için bire bir baskı, Ousmane Dembélé'ye daha defansif bir rol ve Khvicha Kvaratskhelia'nın geçiş anlarında hücum tehdidi olarak hareketliliği.