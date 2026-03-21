Fransa'nın önde gelen kulübü PSG, Werder Bremen'in savunma oyuncusu Karim Coulibaly'ye somut bir ilgi gösteriyor. Bu haberi Deichstube verdi. Habere göre, Şampiyonlar Ligi şampiyonu kulübün temsilcileri, 18 yaşındaki stoperle temasa geçmiş ve görüş alışverişinde bulunmuş.
Luis Enrique'nin listesinin "en üst sıralarında": PSG, Bundesliga'dan 40 milyon avrodan fazla bir bedelle bir yıldız adayı transfer edecek mi?
PSG'nin scoutları Coulibaly'yi defalarca izlemiş. Bu stoperin adı, teknik direktör Luis Enrique'nin gelecek sezon için hazırladığı listede "en üst sıralarda" yer alıyor. Ancak Werder'e henüz somut bir teklif yapılmadı.
Werder'in zayıf bir sezon geçirdiği bu dönemde, Coulibaly az sayıdaki umut ışıklarından biri. Sezonun başlarında, genç oyuncu eski teknik direktör Horst Steffen yönetiminde savunmanın merkezinde ilk kez forma giydi ve burada kendine bir yer edindi.
Güçlü performansları ilgi uyandırıyor; Deichstube'ye göre PSG'nin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan birçok kulüp de Coulibaly'nin performansını takip ediyor. Geçen yaz uzatılan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor.
Karim Coulibaly, Werder Bremen'in en yüksek transfer bedeli rekorunu kırabilir
Yaz transfer döneminde bir ayrılık olasılığı yüksek görünüyor. Bild gazetesi Mart ayı başında, Werder Bremen'in teknik direktörü Clemens Fritz ile Coulibaly'nin menajeri Nochi Hamasor'un yeni sezon için bir satış konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti. Ancak Bremen kulübü, ismi açıklanmayan bir kulübün 20 milyon avroluk teklifini henüz reddetmiş durumda.
Bu nedenle, mali gücü yüksek birçok kulübün yoğun ilgisi, yüksek bir transfer ücreti elde etmeyi bekleyen Werder'in işine yarayacaktır. Deichstube'ye göre, kulüp 40 ila 45 milyon euro arasında bir rakam bekliyor. Bu, Werder'in rekor transferi anlamına gelir. Şu ana kadar bu rekor, 2009'da Juventus'a transfer olurken kulüp kasasına 27 milyon euro kazandıran Diego'ya aittir.
Oldenburg doğumlu Coulibaly, 2018'de Hamburger SV'ye transfer olmadan önce gençlik takımlarında Bramfeld ve Barmbek formalarını giydi. Orada altı yıl geçirdikten sonra 2024'te bedelsiz olarak Werder'e katıldı. 2. haftada Bayer Leverkusen'e karşı oynanan ve 3-3 biten muhteşem maçta, 18 yaş, 3 ay ve 7 gün ile kulüp tarihinin en genç golcüsü oldu.
Coulibaly, hafta içinde milli takım teknik direktörü Antonio Di Salvo tarafından ilk kez Almanya U21 kadrosuna seçildi. Daha önce DFB'nin U17, U18 ve U19 takımlarında da forma giymişti.
Karim Coulibaly'nin bu sezonki istatistikleri
Maçlar 21 90 dakikadan fazla süre alan maçlar 16 Gol 1 Asist 0 Sarı kart 3 Kırmızı kart 1