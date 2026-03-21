PSG'nin scoutları Coulibaly'yi defalarca izlemiş. Bu stoperin adı, teknik direktör Luis Enrique'nin gelecek sezon için hazırladığı listede "en üst sıralarda" yer alıyor. Ancak Werder'e henüz somut bir teklif yapılmadı.

Werder'in zayıf bir sezon geçirdiği bu dönemde, Coulibaly az sayıdaki umut ışıklarından biri. Sezonun başlarında, genç oyuncu eski teknik direktör Horst Steffen yönetiminde savunmanın merkezinde ilk kez forma giydi ve burada kendine bir yer edindi.

Güçlü performansları ilgi uyandırıyor; Deichstube'ye göre PSG'nin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan birçok kulüp de Coulibaly'nin performansını takip ediyor. Geçen yaz uzatılan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor.