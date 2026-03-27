Luis Enrique, Michael Carrick'in yerine geçmesi için Manchester United'ın teklifini reddedecek; PSG teknik direktörü ise Fransa'da yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Başkanlık koltuğu için yarış
Enrique'nin geleceğini PSG'ye adamaya hazırlanmasıyla birlikte, Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğuna kalıcı bir halef bulma çabaları büyük bir engelle karşılaştı. The i gazetesine göre, eski Barcelona teknik direktörü, United yetkilileri Omar Berrada ve Jason Wilcox'un başlıca hedefi idi; ancak 55 yaşındaki teknik adamın Paris'teki sözleşmesini 2027'nin ötesine uzatması bekleniyor. Bu gelişme, Thomas Tuchel ve Carlo Ancelotti'nin de ulaşılamaz görünmesiyle, United'ın üst düzey hedeflerini kaçırma eğilimini takip ediyor. Sonuç olarak, kulübün ortak sahibi Ineos, Carrick'in Red Devils'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıması şartıyla, ona kalıcı bir sözleşme teklif etme eğiliminde.
Spekülasyondan ziyade istikrar
Manchester United’ın Enrique’ye olan ilgisi somut olsa da, Paris’teki kaynaklar, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin, Parc des Princes’te kalıcı bir miras bırakma hedefiyle İspanyol teknik adamın sadakatini kazanmada önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. İspanyol genç yetenek Dro Fernandez'in yakın zamanda transfer edilmesi, kulübün Enrique'nin projesine olan bağlılığını kanıtlamak ve onun öngörülebilir gelecekte takımın başında kalmasını sağlamak için bir "tatlandırıcı" olarak görülüyor. Eski Barcelona teknik direktörü bir gün Premier League'de teknik direktörlük yapma hayalleri kuruyor olsa da, Fransa'daki çalışmalarına devam ederken bu hayallerini gerçekleştirmek için bolca zamanı olduğunu düşünüyor.
Carrick muamması
Odak noktasının Carrick'e kayması, Ineos yönetimindeki spor departmanı için stratejide önemli bir değişikliği ifade ediyor. Başlangıçta geçici bir önlem olarak görülen Carrick, olumlu sonuçlar devam ettiği sürece kalıcı bir değişim gerçekleştirebilmesi için daha uzun bir süre tanınmasını sağlayacak kadar üst yönetimden takdir topladı. Kulüp, takımın iyi performans gösterdiği bir dönemde bu tür hamlelerin "gereksiz bir kargaşaya" neden olabileceğinden korkarak, henüz dış adaylarla resmi bir temas kurulmadığını resmi olarak vurguladı. Enrique'nin PSG'de kalma kararı, onun vizyonunu giderek daha fazla yansıtan bir kadroyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu arayışını sürdürmesini sağlıyor.
Heyecan dolu bir sezon finali
Sezonun geri kalanı Carrick için büyük önem taşıyan bir sınav niteliğinde; Old Trafford’da kalıcı olarak göreve gelmesi için muhtemelen ligi ilk dörtte bitirmesi gerekecek. Kırmızı Şeytanlar, onun görevi devralmasından bu yana oynadıkları 10 maçın sadece birini kaybetti, yedisini ise kazandı.
Bu arada, PSG'nin Enrique'nin sözleşmesini uzatacağına dair beklenen açıklaması, İspanyol teknik adamı yaz transfer piyasasından fiilen çıkaracak ve United'ın hedeflerine ulaşamaması durumunda elinde kalan elit alternatiflerin sayısını azaltacaktır.