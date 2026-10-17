Cumartesi günkü maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Enrique, millî orta saha oyuncusunun çok yönlülüğünü ve çalışma azmini övdü. Akliouche hakkında Enrique, “Karakterini iyi biliyorsunuz. O aynı zamanda millî bir oyuncu. Kişiliği nasıl olursa olsun, beni en çok ilgilendiren futbol yeteneği” dedi.

“Sezona çok iyi başladı; her yerde oynayabiliyor ve takıma uyum sağlamasından memnunum.”

“Kaç gol attığına ya da yaptığı asistlere çok fazla dikkat etmiyorum; benim için asıl önemli olan, iyi performanslar sergiliyor olması.”