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Luis Enrique, Maghnes Akliouche hakkında kendisini en çok neyin heyecanlandırdığını açıkladı: “Her yerde oynayabilir!”
Enrique, PSG'nin güçlü başlangıcında Akliouche'un etkisini övdü
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Maghnes Akliouche'un Fransa'nın başkentine gelişinden bu yana sergilediği performanstan tamamen memnun olduğunu belirtti. Paris Saint-Germain, üst üste dördüncü Ligue 1 galibiyetini almak için 7. haftada Stade de la Meinau'da Strasbourg'a konuk olacak.
Yavaş bir başlangıcın ardından ligde altıncı sırada bulunan PSG, Brest, Marseille ve Le Mans karşısında aldığı galibiyetlerle yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.
Akliouche, Enrique'nin hücum düzeninde farklı mevkilerde oynayarak takımın önemli yaratıcılık kaynaklarından biri hâline geldi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, gol istatistiklerinden çok genel performansa odaklanıyor
Cumartesi günkü maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Enrique, millî orta saha oyuncusunun çok yönlülüğünü ve çalışma azmini övdü. Akliouche hakkında Enrique, “Karakterini iyi biliyorsunuz. O aynı zamanda millî bir oyuncu. Kişiliği nasıl olursa olsun, beni en çok ilgilendiren futbol yeteneği” dedi.
“Sezona çok iyi başladı; her yerde oynayabiliyor ve takıma uyum sağlamasından memnunum.”
“Kaç gol attığına ya da yaptığı asistlere çok fazla dikkat etmiyorum; benim için asıl önemli olan, iyi performanslar sergiliyor olması.”
Akliouche, Enrique'nin yüksek yoğunluklu sisteminin kilit ismi
Enrique, temel taktik anlayışını anlatırken her hücum oyuncusunun topsuz alanda baskıya büyük katkı vermesi gerektiğini vurguladı. PSG teknik direktörü, "Çok basit. Çok koşmalı ve göze hoş gelen bir futbol oynamalısınız," dedi.
"Yaşla hiçbir ilgisi yok; niteliklerinize ve zihniyetinize bağlı. Takım olarak hücum etmeli ve savunma yapmalısınız. Bu kadar basit!"
Akliouche'un farklı taktik rollere uyum sağlayabilmesi, PSG'nin zorlu bir lig ve Avrupa maçları döneminde etkili bir şekilde rotasyon yapmasına olanak tanıyor.
- AFP
PSG, Meinau'da ilk üçe girmeyi hedefliyor
Paris Saint-Germain, Strasbourg deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Sahasında yenilgi yüzü görmeyen Strasbourg, Filip Jorgensen ve Conrad Harder gibi kilit isimlere güveniyor.
Enrique'nin ekibi, üç gün sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmadan önce Alsas'ta üç puanı almak istiyor.
Meinau'da kazanması hâlinde Paris Saint-Germain, Ligue 1 puan tablosunda yeniden ilk üçe yükselecek.
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