AFP
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Luis Enrique, Lille deplasmanında son dakikalardaki muhteşem geri dönüşle beraberliği kapan Paris Saint-Germain'in ruhunu övdü
Şampiyonlar dramatik bir puan kurtardı
Davide Ancelotti'nin Lille'i, Hakon Haraldsson'un açılış golü ve oyuna sonradan giren Dilane Bakwa'nın nefis falsolu vuruşunun ardından karşılaşmayı tamamen kontrol ediyor gibi görünüyordu. Ancak Vitinha'nın 90+1. dakikadaki uzak mesafeli golünü, Marquinhos'un uzatma dakikalarındaki kafa vuruşu izledi ve ev sahibi ekip galibiyeti son anda kaçırdı. Bu dramatik geri dönüş, son 60 Ligue 1 sezonunda bir takımın uzatma dakikalarına iki gol geride girip yenilgiden kaçındığı yalnızca ikinci kez yaşandı.
- AFP
İspanyol, yılmak bilmeyen karakteri övdü
Enrique, son düdüğe kadar pes etmeyen bir anlayışın son üç yılda takımının temel kimliği haline geldiğini vurguladı. İspanyol teknik adam, maçın bitiş düdüğünün ardından PSG TV'ye konuşarak şunları söyledi: "Bu, son üç yılda bu takımın alametifarikası oldu. Herkes bittiğimizi düşündüğünde, işleri tersine çevirme becerisine sahibiz. Güzel hissettiriyor, mutluyuz.
"Bugün bence bu sonuçtan daha fazlasını hak ettik ama futbol böyle. Futbol adil değil, gol atmanız gerekiyor. Bence bu puanı hak ettik."
Enrique daha yüksek standartlar talep ediyor
Les Parisiens, dinlendirilen kanat oyuncusu Ousmane Dembele'den yoksun şekilde bu fikstürü geçmek zorunda kaldı; Bradley Barcola ise onu yaz transferinde Liverpool'a bağlayan yoğun spekülasyonlar nedeniyle kadroya alınmadı.
Açılıştaki ilk iki lig maçından sadece iki puan çıkarmalarını değerlendiren Enrique, şunları ekledi: "İki maçtan iki puan çok fazla değil diye düşünebilirsiniz ama geçen yıl Rennes ve Lille deplasmanlarında aldığımız sonuçları göz önünde bulundurduğunuzda, aslında bu iki maçtan bir puan daha fazla topladık. Pozitif kalmaya çalışıyoruz, gelişmemiz ve daha üst seviyede performans göstermemiz gerektiği açık. Ama bence takım bugün son dakikaya kadar mücadele etme kapasitesini gösterdi."
- AFP
Monaco sınavı büyük önem taşıyor
PSG, son 13 sezonda yalnızca üçüncü kez ligdeki ilk iki maçını kazanamayınca savunmada acilen toparlanma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı. Son şampiyon gelecek hafta sonu Parc des Princes'te rakibi Monaco'yu ağırlayacak ve galibiyetsiz başlangıcına son vermeyi hedefleyecek. Bu dev karşılaşma, yurt içi takvim milli ara için durmadan önce Enrique'nin ekibi adına dayanıklılık açısından kritik bir sınav olacak.
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