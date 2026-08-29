Enrique, son düdüğe kadar pes etmeyen bir anlayışın son üç yılda takımının temel kimliği haline geldiğini vurguladı. İspanyol teknik adam, maçın bitiş düdüğünün ardından PSG TV'ye konuşarak şunları söyledi: "Bu, son üç yılda bu takımın alametifarikası oldu. Herkes bittiğimizi düşündüğünde, işleri tersine çevirme becerisine sahibiz. Güzel hissettiriyor, mutluyuz.

"Bugün bence bu sonuçtan daha fazlasını hak ettik ama futbol böyle. Futbol adil değil, gol atmanız gerekiyor. Bence bu puanı hak ettik."