Başlama vuruşu öncesinde kulüp, Enrique'nin kendisini 2030'a kadar kulüpte tutacak üç yıllık yeni sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardığını resmen doğruladı. Görev süresi boyunca şimdiden üç Ligue 1 şampiyonluğu ve üst üste Şampiyonlar Ligi kupaları kazanan İspanyol teknik adam, Parc des Princes'te geniş kesimlerce yaşayan bir efsane olarak görülüyor. Kulübün, teknik direktörlerinin yanı sıra birkaç kilit oyuncusunun da geleceğini güvence altına aldığı haberi, kutlamaları daha da güçlendirdi.

Ancak sahadaki mücadele başladıktan sonra hava hızla bozuldu. Maç öncesindeki kutlama atmosferine rağmen PSG, dirençli bir Monaco takımına karşı can sıkıcı bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet, kulübün Katarlıların yönetimindeki dönemi için tarihî ölçüde kötü bir başlangıca işaret ederken, son şampiyon Ligue 1'de üç hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. Bu, özellikle Paris'in 90 dakika boyunca sahip olduğu ezici istatistiksel üstünlük düşünüldüğünde, taraftarların alıştığı baskın performanslarla tam bir tezat oluşturdu.