AFP
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Luis Enrique, kontrat uzatma kutlamasını mahveden sürpriz Monaco yenilgisinin ardından PSG'nin berbat şansından yakındı
Enrique için buruk tatlı bir gece
Başlama vuruşu öncesinde kulüp, Enrique'nin kendisini 2030'a kadar kulüpte tutacak üç yıllık yeni sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardığını resmen doğruladı. Görev süresi boyunca şimdiden üç Ligue 1 şampiyonluğu ve üst üste Şampiyonlar Ligi kupaları kazanan İspanyol teknik adam, Parc des Princes'te geniş kesimlerce yaşayan bir efsane olarak görülüyor. Kulübün, teknik direktörlerinin yanı sıra birkaç kilit oyuncusunun da geleceğini güvence altına aldığı haberi, kutlamaları daha da güçlendirdi.
Ancak sahadaki mücadele başladıktan sonra hava hızla bozuldu. Maç öncesindeki kutlama atmosferine rağmen PSG, dirençli bir Monaco takımına karşı can sıkıcı bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet, kulübün Katarlıların yönetimindeki dönemi için tarihî ölçüde kötü bir başlangıca işaret ederken, son şampiyon Ligue 1'de üç hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. Bu, özellikle Paris'in 90 dakika boyunca sahip olduğu ezici istatistiksel üstünlük düşünüldüğünde, taraftarların alıştığı baskın performanslarla tam bir tezat oluşturdu.
- AFP
Açıklanamaz istatistikler Paris'in peşini bırakmıyor
İstatistiklere göre maç, bir şekilde deplasman galibiyetiyle sonuçlanan tek taraflı bir karşılaşmaydı. PSG, Monaco'nun sadece dört şutuna karşılık tam 23 şut çekti, ancak üstünlüğünü gole çevirmeyi başaramadı. Konuk ekip son derece etkiliydi ve kaleyi bulan iki şutundan iki gol çıkardı. Luis Enrique, sonucun ardından gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşarken, takımının üstünlüğünün kanıtı olarak alttaki sayılara işaret etti.
İspanyol teknik adam, son düdüğün ardından basına konuşurken maçın nasıl ellerinden kayıp gittiğine inanamadığını dile getirdi. "Benim her zaman söylediğim şey bu, teknik direktörler için en kötü zaman, ama teknik direktör olarak sorumluluğumu kabul ediyorum. Gördüklerimden memnunum. Sezonun başı olduğu ve en iyi seviyemizde olmadığımız açık. Çok fazla olumlu şey gördüm; bana göre bugün galibiyeti hak ettik. Ama futbol böyle, harika bir spor" dedi.
Şans ve bitiricilikteki keskinlik
Mağlubiyet, rakip kalecinin performansıyla daha da acı hale geldi. Lukas Hradecky, yaptığı bir dizi kurtarışla maçın oyuncusu ödülünü alacak kadar ilham verici bir performans sergiledi. Enrique, Finlandiyalı milli kaleciyi övmekte gecikmedi ve PSG'nin farklı bir skor üretememesinin başlıca nedeninin tecrübeli file bekçisi olduğunu kabul etti. Paris ekibi adına ise bire bir pozisyonlardaki savunma zaafı ve bitiricilikteki yetersizlik gibi tanıdık sorunlar yeniden başlarına iş açtı.
Maçla ilgili değerlendirmesini sürdürən Enrique, sonucu belirleyen unsurun şans olduğu fikrini yineledi. “Futbol bazen açıklanamazdır ve bunu kabul etmeniz gerekir. Şanssızsanız berabere kalırsınız. Her yıl böyle maçlarım oldu; bu gece de onlardan biriydi. Oyuncuların mentalitesini vurgulamak istiyorum. Buradayız; heyecan verici bir şampiyona olacak. Şu anda şanssızız ama gelecek için hazırlanmalıyız” diye açıkladı.
- AFP
Şampiyonlar Ligi baskısı artıyor
Enrique koltuğunu korusa da, lig sezonuna yapılan yavaş başlangıç, takımın yaklaşan Avrupa yolculuğu için zorlu bir zemin oluşturuyor. Kulüp, Şampiyonlar Ligi unvanını savunma serüvenine gelecek çarşamba Slovan Bratislava karşısında başlayacak ve ikna edici bir galibiyet alma baskısı giderek artıyor. Enrique, taraftarlar arasındaki hayal kırıklığı sıradan bir düş kırıklığının ötesine büyümeden önce takımının istatistiksel üstünlüğünü artık gerçek puanlara dönüştürmenin bir yolunu bulmak zorunda.
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