Luis Enrique, İspanyol teknik adamın PSG ile devasa bir çok yıllık sözleşme uzatmasına yaklaşmasıyla Manchester United’a darbe vurdu
Paris ekibinin ilerleyişi, United'ın teknik direktörlük umutlarını suya düşürdü
Enrique’nin Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmasına yaklaşmasıyla birlikte, Manchester United’ın üst düzey bir teknik direktör arayışı önemli bir engelle karşılaştı. 55 yaşındaki teknik adam, dünya futbolunda en çok aranan teknik direktör haline geldi ve The Telegraph’a göre, Fransa’nın başkentinde yürütülen görüşmeler o kadar olumlu ilerledi ki, artık ayrılması imkansız görünüyor. Enrique'nin durumunu uzun süredir takip eden United, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebilecek bir teknik direktör arayışında artık başka seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.
İspanyol teknik adam, Ligue 1'deki hayata tamamen adapte oldu ve daha önce Premier League'de kendini denemekle ilgilenmiş olsa da, Paris'teki başarısı sadakatini pekiştirdi. Geçen sezon tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından ve bu yılki turnuvada yine ilerleyen PSG yönetimi, projenin onun uzman rehberliği altında kalmasını sağlamak için hızlıca harekete geçti. Eski ihtişamını geri kazanmak için Enrique'yi birincil hedef olarak gören United için bu haber, uzun vadeli planlarında sinir bozucu bir aksilik anlamına geliyor.
2029 yılına kadar sürecek devasa bir yeni anlaşma
Önerilen yeni şartlara göre Enrique, Parc des Princes'teki görev süresini en az 2029 yılına kadar uzatacak ve sözleşmeye 12 aylık bir uzatma opsiyonu da eklenecek. Bu uzun vadeli taahhüt, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ve danışmanı Luis Campos'un Enrique'ye duydukları tam güveni yansıtıyor. Mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürse de, tüm taraflar ortaklıklarını sağlamlaştırmak ve yurt dışından gelen artan ilgiyi önlemek için doğru zamanın geldiğini düşündü.
Enrique de projeye duyduğu memnuniyeti kamuoyuna açıkladı ve kısa süre önce şöyle dedi: "Paris Saint-Germain'de çok mutluyum. Ici c’est Paris." Bu açıklama, Old Trafford'a transferiyle ilgili yoğun spekülasyonların ortasında geldi, ancak artık eski Barcelona teknik direktörünün geleceğini kesinlikle Fransa'nın başkentinde gördüğü açık. Çok yıllık bir sözleşme uzatmasının getirdiği güvence, sözleşme belirsizliğinin yarattığı dikkat dağınıklığı olmadan kadro revizyonuna devam etmesini sağlıyor.
"Bling-bling"den dinamik bir makineye
Enrique’nin PSG’de yönettiği dönüşüm, kulübü geçmişteki ünlü odaklı kültürden uzaklaştırmasıyla tam anlamıyla olağanüstü bir başarıdır. Neymar, Lionel Messi ve Kylian Mbappé gibi köklü süperstarlardan uzaklaşarak, kolektif disipline dayalı, daha genç ve enerjik bir takım oluşturmuştur. “Gösterişli bling-bling” anlayışından tutarlı bir taktik birime doğru yapılan bu geçiş, PSG’yi günümüz Avrupa futbolunun en dinamik takımı haline getirmiştir.
Bireysel başarı hikayeleri de onun görev süresini tanımlamıştır, en önemlisi de Ousmane Dembele'nin evrimidir. Enrique'nin rehberliğinde, Fransız oyuncu öngörülemez bir kanat oyuncusundan çalışkan bir merkez forvete dönüşmüş ve sonunda Ballon d'Or'u kazanmıştır. Yetenekleri en üst düzeye çıkarma ve yıldızlarının çalışma temposunu artırma becerisi, Enrique'nin dünya çapında bir teknik direktör olarak ününü daha da sağlamlaştırmış ve onu Avrupalı rakiplerinin kıskançlığı haline getirmiştir.
Premier Lig hayali şimdilik askıya alınmış durumda
Geçmişte Premier Lig'e karşı "özel bir ilgisi" olduğunu itiraf etmesine rağmen, Enrique bu ligdeki takımların saflarına katılmaktansa, dışarıdan bu kulüpleri yenmekten daha fazla keyif aldığını kanıtladı. Bir zamanlar Chelsea ve Tottenham'ın aday listesinde yer alan Enrique, geçen sezon bir dizi üst düzey devi mağlup ederek taktiksel ustalığını tam anlamıyla sergiledi ve bu performans, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u elemesiyle doruk noktasına ulaştı. Bu zafer, Enrique'nin Paris'te kurduğu "canavarı" kesin bir şekilde hatırlatıyor. Enrique, Manchester United ve diğer İngiliz taliplerini bekletirken, önümüzdeki yıllarda bu projeyi yönetmeye kararlı.