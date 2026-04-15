Luis Enrique, İspanyol teknik adamın PSG ile devasa bir çok yıllık sözleşme uzatmasına yaklaşmasıyla Manchester United’a darbe vurdu

Enrique’nin Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmasına yaklaşmasıyla birlikte, Manchester United’ın üst düzey bir teknik direktör arayışı önemli bir engelle karşılaştı. 55 yaşındaki teknik adam, dünya futbolunda en çok aranan teknik direktör haline geldi ve The Telegraph’a göre, Fransa’nın başkentinde yürütülen görüşmeler o kadar olumlu ilerledi ki, artık ayrılması imkansız görünüyor. Enrique'nin durumunu uzun süredir takip eden United, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebilecek bir teknik direktör arayışında artık başka seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.

İspanyol teknik adam, Ligue 1'deki hayata tamamen adapte oldu ve daha önce Premier League'de kendini denemekle ilgilenmiş olsa da, Paris'teki başarısı sadakatini pekiştirdi. Geçen sezon tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından ve bu yılki turnuvada yine ilerleyen PSG yönetimi, projenin onun uzman rehberliği altında kalmasını sağlamak için hızlıca harekete geçti. Eski ihtişamını geri kazanmak için Enrique'yi birincil hedef olarak gören United için bu haber, uzun vadeli planlarında sinir bozucu bir aksilik anlamına geliyor.