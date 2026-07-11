Getty Images Sport
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Luis Enrique ile yeniden bir araya gelme mi? Ferran Torres, PSG’ye transfer olasılığına açık; Barcelona ile görüşmeler ise çoktan başladı
Barça ve PSG arasında görüşmeler ileri aşamada
Mundo Deportivo’ya göre, PSG bu yaz transfer döneminde Barcelona’dan Torres’i kadrosuna katmak için somut adımlar attı. Oyuncunun Dünya Kupası’nın ardından Fransa’da yeni bir maceraya atılmak istediğini belirtmesinin ardından, iki kulüp arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya geldiği bildiriliyor. Barcelona, durumun tam olarak farkında ve mali yüklerini hafifletmek amacıyla eski Manchester City oyuncusunun ayrılmasına izin vermeye hazır.
- Getty Images Sport
Torres, Barcelona'dan ayrılabileceğine dair ipucu verdi
Torres’in geleceğine dair spekülasyonlar, oyuncunun Dünya Kupası macerasına başlamasından hemen önce yoğunlaşmıştı. Ligue 1’in dev kulüplerinden geldiği iddia edilen ilgi ve Camp Nou’da yeni bir sözleşme olasılığı konusunda teyit istendiğinde, ağzını sıkı tutmayı tercih ederek dikkatini tamamen milli takım görevine yöneltti.
Torres, Barcelona'daki geleceği hakkında sorulduğunda kısa bir açıklama yaptı: "Yarın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağımız maça odaklandığımı görüyorum." Daha sonra başka bir vesileyle şunları ekledi: "Bilmiyorum ve umurumda da değil. Önemli olan üç puanı almak. Şu anda dış etkenler önemli değil."
Eski İspanya milli takım teknik direktörüyle yeniden bir araya gelme ihtimali var
Paris’ten gelen yoğun ilgi, İspanya milli takımında birlikte oynadıkları dönemden sonra Torres ile yeniden bir araya gelmeyi planlayan Enrique’nin güçlü arzusundan kaynaklanıyor. Buna karşılık Marca, başlangıçta forvetin sözleşmesini 2027’nin ötesine uzatmayı planlayan Barcelona’nın, acil nakit ihtiyacından dolayı politikasında 180 derece dönüş yaptığını bildiriyor.
Ayrıca, Anthony Gordon gibi yeni forvet transferlerinin gelmesiyle birlikte Torres’in ilk 11’deki yeri giderek daha fazla tehlike altında.
- Getty Images Sport
Barcelona’da hücum hattında büyük değişiklikler yaşanacak
Kontratının son yılına giren Torres’in olası ayrılışını telafi etmek için Barcelona’nın yeni transferleri kesinleştireceği kesin. Öte yandan, PSG yönetimi, oyuncunun sezon öncesi hazırlıklarına katılmadan önce bir ücret anlaşmasına varmak üzere mevcut milli takım arası dönemden yararlanmaya çalışacak. Transfer gerçekleşirse, yeni sezon öncesinde Enrique’nin forvet hattındaki iç rekabetin oldukça şiddetli bir hal alması bekleniyor.
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