Luis Enrique ile yeniden bir araya gelme mi? Ferran Torres, PSG’ye transfer olasılığına açık; Barcelona ile görüşmeler ise çoktan başladı

Torres’in geleceğine dair spekülasyonlar, oyuncunun Dünya Kupası macerasına başlamasından hemen önce yoğunlaşmıştı. Ligue 1’in dev kulüplerinden geldiği iddia edilen ilgi ve Camp Nou’da yeni bir sözleşme olasılığı konusunda teyit istendiğinde, ağzını sıkı tutmayı tercih ederek dikkatini tamamen milli takım görevine yöneltti.

Torres, Barcelona'daki geleceği hakkında sorulduğunda kısa bir açıklama yaptı: "Yarın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağımız maça odaklandığımı görüyorum." Daha sonra başka bir vesileyle şunları ekledi: "Bilmiyorum ve umurumda da değil. Önemli olan üç puanı almak. Şu anda dış etkenler önemli değil."