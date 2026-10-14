Son iki sezonda ülke içinde ve Avrupa'da zirveye çıkmak, Enrique'nin hırsını hiç azaltmadı. Takımı, Manchester City ve 2015'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı eski kulübü Barcelona ile oynayacağı maçlardan oluşan zorlu bir fikstüre hazırlanıyor.

Takımının Real Madrid'in nadir başarısını tekrarlamak için duyduğu ek motivasyonu anlatan İspanyol teknik direktör, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazandık ama bu, durmamız için bir neden değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için kurulmuş bir takımız. Ek bir motivasyonumuz var: Şimdiye kadar yalnızca Real Madrid'in başarabildiği bir şeyi başarmaya çalışmak. Bu, özel bir hedef.”

Şampiyonluğun diğer adaylarıyla yaşanacak zorlu rekabete de değinen Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar [Manchester City ve Barcelona], Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı seven, daha önce de kazanmış ve favoriler arasında yer alan iki takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek altı, yedi veya sekiz takım var. Biz de onlardan biriyiz ama işimiz zor olacak ve açık ara favori değiliz.”