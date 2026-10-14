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Luis Enrique, “Durmak için hiçbir neden yok” diyerek PSG'yi Real Madrid'in üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma rekorunu yakalamaya çağırdı
İspanyol teknik direktör tarihî bir dönüm noktasına ulaşmayı hedefliyor
56 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Paris Saint-Germain'in Real Madrid'e ait üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu rekorunu yakalamasını açıkça hedefliyor. Real Madrid, bu başarıya 2018 finalinde Liverpool'u yenerek ulaşmıştı. Temmuz 2023'te Parc des Princes'te göreve başlamasından bu yana Fransız devine üst üste iki Avrupa şampiyonluğu ve üç Ligue 1 şampiyonluğu kazandırdı. Son şampiyon, unvanını koruma mücadelesine geçen ay Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek başladı.
- Getty Images Sport
Kıta çapındaki üstünlük ek motivasyon sağlıyor
Son iki sezonda ülke içinde ve Avrupa'da zirveye çıkmak, Enrique'nin hırsını hiç azaltmadı. Takımı, Manchester City ve 2015'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı eski kulübü Barcelona ile oynayacağı maçlardan oluşan zorlu bir fikstüre hazırlanıyor.
Takımının Real Madrid'in nadir başarısını tekrarlamak için duyduğu ek motivasyonu anlatan İspanyol teknik direktör, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazandık ama bu, durmamız için bir neden değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için kurulmuş bir takımız. Ek bir motivasyonumuz var: Şimdiye kadar yalnızca Real Madrid'in başarabildiği bir şeyi başarmaya çalışmak. Bu, özel bir hedef.”
Şampiyonluğun diğer adaylarıyla yaşanacak zorlu rekabete de değinen Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar [Manchester City ve Barcelona], Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı seven, daha önce de kazanmış ve favoriler arasında yer alan iki takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek altı, yedi veya sekiz takım var. Biz de onlardan biriyiz ama işimiz zor olacak ve açık ara favori değiliz.”
Sözleşme uzatması yeni talepleri beraberinde getiriyor
Enrique, PSG'ye toplam 13 büyük kupa kazandırdı ve kısa süre önce üç yıllık sözleşme uzatmasına imza attı. Bu sözleşme, onu 2030'a kadar Fransa'nın başkentinde tutacak. Kulübe geldiğinde yerleştirdiği kazanma anlayışını değerlendiren Enrique, şunları söyledi: "Buraya geldiğimizde öncelikli hedefimiz buydu: tarih yazmak. Kulübün daha önce büyük kupalar kazandığını herkes biliyordu ama bizim için Şampiyonlar Ligi'nden daha önemli bir kupa yoktu. Benim için de bir teknik direktör olarak, tıpkı oyuncular için olduğu gibi, sürekli kazanma arzusu en üst seviyenin vazgeçilmez bir özelliği."
Yeni sözleşmesiyle birlikte artan beklentilere ilişkin ise teknik direktör şunları söyledi: "Sözleşmemi uzattım ve şimdi devam etmeye hazır olduğumu, Paris Saint-Germain için daha birçok kupa kazanmayı hâlâ istediğimi göstermek üzere üzerimde daha da fazla baskı var. Hedef hep aynı: kazanmak ve kazanmaya devam etmek."
- Anadolu Agency
Dev maçlar Avrupa iddiasını sınayacak
Paris Saint-Germain'in güçlü kararlılığı, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda karşılaşmasıyla ilk sınavını verecek. İngiltere'deki bu zorlu deplasmanın ardından Enrique'nin öğrencileri, 20 Ekim'de Paris'te Katalan devi Barcelona'yı ağırlayacak. Kendisi gibi favori gösterilen iki rakibe karşı art arda oynayacağı bu zorlu maçlar, Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki üstünlüğünü sürdürmek isteyen son şampiyon için önemli bir ölçüt olacak.
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