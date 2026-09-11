Enrique, dışarıdan gelen sesleri hızla geçiştirdi ve Akliouche’un Fransa’nın başkentindeki hayatına yaptığı başlangıç için övgü dolu bir değerlendirmede bulundu. İspanyol teknik adam, oyuncunun taktik zekâsını ve kadroya sorunsuz şekilde uyum sağlamasını öne çıkardı.

Foot01’in aktardığına göre Enrique, "Maghnes, bizim istediklerimize en hızlı uyum sağlayanlardan biri" dedi. "Top ayağındayken çok fazla özelliği var, savunma yapma becerisi çok yüksek ve savunma arkasına da koşular atıyor."

PSG patronu, genç hücum oyuncusunun verdiği talimatları kusursuz şekilde uyguladığını net biçimde ortaya koyarken, "Her seferinde yaptıklarından özellikle memnunum. Bu yüzden de çok oynuyor" ifadelerini kullandı.