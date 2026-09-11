Getty Images Sport
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Luis Enrique'den yanıt! PSG teknik direktörü, Laure Boulleau'nun eleştirisinin ardından yaz transferi Maghnes Akliouche'u savundu
Akliouche erken eleştirilerle karşı karşıya
Akliouche, PSG'nin Bratislava karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı net galibiyetin ardından gündeme oturdu. Yaz transferi, Canal+ yorumcusu Laure Boulleau'nun sert eleştirileriyle karşılaştı. Boulleau, hücum oyuncusunun takım arkadaşlarının ortaya koyduğu standartların gerisinde kaldığını savundu.
Boulleau, Desire Doue gibi eski potansiyelli oyuncuların uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Akliouche'un Avrupa'da belirgin şekilde temponun gerisinde göründüğünü söyledi. Topsuz oyunda aralıksız çalışmasına rağmen, gole doğrudan katkı eksikliği eski Fransa milli oyuncusundan sert bir değerlendirme almasına yol açtı.
Ancak,Monaco'dan 50 milyon euroya (£42 milyon) gelen oyuncu teknik direktörünün tam desteğini koruyor. Enrique, olumsuz yorumları net şekilde reddetti ve genç hücum oyuncusuna açıkça sahip çıktı.
- Getty Images Sport
Enrique onu savundu
Enrique, dışarıdan gelen sesleri hızla geçiştirdi ve Akliouche’un Fransa’nın başkentindeki hayatına yaptığı başlangıç için övgü dolu bir değerlendirmede bulundu. İspanyol teknik adam, oyuncunun taktik zekâsını ve kadroya sorunsuz şekilde uyum sağlamasını öne çıkardı.
Foot01’in aktardığına göre Enrique, "Maghnes, bizim istediklerimize en hızlı uyum sağlayanlardan biri" dedi. "Top ayağındayken çok fazla özelliği var, savunma yapma becerisi çok yüksek ve savunma arkasına da koşular atıyor."
PSG patronu, genç hücum oyuncusunun verdiği talimatları kusursuz şekilde uyguladığını net biçimde ortaya koyarken, "Her seferinde yaptıklarından özellikle memnunum. Bu yüzden de çok oynuyor" ifadelerini kullandı.
Rakamlar onu doğruluyor
Altta yatan istatistikler, Enrique'nin yeni forvetine yönelik kararlı savunmasını destekliyor. Yerel ve Avrupa kupaları yeniden başladığından bu yana Akliouche, son Ligue 1 şampiyonunun oynadığı her maçta forma giydi.
Enrique yönetiminde şimdiden 372 dakika süre alan oyuncu, teknik direktörün taktik sisteminin hayati bir parçası olduğunu kanıtladı. Yüksek çalışma temposu ve savunmaya katkısı, PSG'nin mevcut düzenindeki pres talepleriyle kusursuz şekilde örtüşüyor.
Omuzlarındaki yüksek 50 milyon avroluk bonservis bedeline rağmen, eski Monaco yıldızı büyük bir olgunluk sergiledi. Eksik kalan tek parça ise Paris ekibinin formasıyla atacağı ilk gol.
- Getty Images Sport
O kritik ilk golün peşinde
Akliouche artık Les Parisiens formasıyla gol hesabını açarak kalan eleştirmenlerini susturmaya çalışacak. Ağları sarsması, üzerindeki baskıyı anında azaltacak ve Enrique'nin sarsılmaz güvenini haklı çıkaracak.
Hücum oyuncusunun parlamak için bir sonraki fırsatı çok beklemesi gerekmeyecek. PSG, Ligue 1'de dev bir haftaya hazırlanıyor; önce Brest ile karşılaşacak, ardından ezeli rakibi Marsilya ile merakla beklenen bir maça çıkacak.
Enrique'nin ona duyduğu mutlak güven göz önüne alındığında, Akliouche'un her iki kritik karşılaşmada da önemli süreler alması bekleniyor. Le Classique'te göstereceği belirleyici bir performans, Parc des Princes'te taraftarın gözdesi statüsünü kuşkusuz pekiştirecektir.
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