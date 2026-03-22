Luis Enrique, Barcelona'dan transfer olduktan sonra PSG formasıyla ilk golünü atan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i övdü

Fransız başkentine gitmeden önce, genç oyuncu Barcelona A Takımı'nda beş maça çıkmış ve bir asist kaydetmişti. Kış transferinden bu yana, yeni kulübü adına tüm turnuvalarda yedi maça çıktı. Nice karşısında attığı gol, yeni kulübü adına kaydettiği ilk gol ve PSG'nin sezonun 100. golü oldu; bu da genç İspanyol oyuncunun parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor.

Maçtan sonra Ligue 1+'ya şunları söyledi: "Teknik direktör bana güvenini gösterdi, bu golü attığım için mutluyum. Bunun sezonun 100. golü olduğunu bilmiyordum, benim için bir onur. Takıma yardımcı olmaktan ve gol atmaktan mutluyum, bu daha da iyi."