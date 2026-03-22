Luis Enrique, Barcelona'dan transfer olduktan sonra PSG formasıyla ilk golünü atan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i övdü
PSG, Ligue 1'de yeniden zirveye oturdu
Son şampiyon, deplasmanda aldığı 4-0'lık ezici galibiyetin ardından Lens'i geçerek ligde yeniden liderliğe yükseldi. Ocak ayında bu Fransız devine transfer olan Fernandez, ligde altıncı maçına çıktı. Nuno Mendes'in penaltıdan açtığı skoru Desire Doue ikiye katladıktan sonra, genç oyuncu üçüncü golü attı ve Warren Zaire-Emery de galibiyeti kesinleştirdi. Sezonun zorlu başlangıcının ardından forvet, Fransa'da artık tam anlamıyla ayak uydurmaya başladı.
Luis Enrique genç yıldızı övüyor
Ligue 1+'ya konuşan teknik direktör, kadrodaki rotasyondan ve forvetin ulaştığı kilometre taşından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şöyle konuştu: "Zordu. Burada her oynadığımızda maçlar zorlu geçiyor. Bugün çok isabetliydik. Heyecanlanmanın normal olduğu Şampiyonlar Ligi maçından sonra oynamak zor. Lens baskı yapmaya devam etti ve bizim için kazanmak bir zorunluluktu. Çok fazla oynamayan ama Beraldo ve Dro gibi fırsatları değerlendiren birçok oyuncu var. Mutluyum. Dro'nun golüne duyduğum sevinç mi? 18 yaşında ilk golünü atmak önemli. Çok mutluyum. Bu tür bir galibiyet, takımın bağlarını güçlendirir. Bu, en önemli an, kilit an, çünkü kupaları kazanma zamanı geldi. Dünya Kupası öncesindeki son milli maç arası ama takım olarak geri dönüş önemli olacak. Oyuncuların geri dönüşünü bekleyeceğim."
Fernandez golün ardından konuştu
Fransız başkentine gitmeden önce, genç oyuncu Barcelona A Takımı'nda beş maça çıkmış ve bir asist kaydetmişti. Kış transferinden bu yana, yeni kulübü adına tüm turnuvalarda yedi maça çıktı. Nice karşısında attığı gol, yeni kulübü adına kaydettiği ilk gol ve PSG'nin sezonun 100. golü oldu; bu da genç İspanyol oyuncunun parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor.
Maçtan sonra Ligue 1+'ya şunları söyledi: "Teknik direktör bana güvenini gösterdi, bu golü attığım için mutluyum. Bunun sezonun 100. golü olduğunu bilmiyordum, benim için bir onur. Takıma yardımcı olmaktan ve gol atmaktan mutluyum, bu daha da iyi."
- AFP
PSG için bundan sonra ne olacak?
PSG, 26 maçta topladığı 60 puanla şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Lens’e karşı 1 puanlık kritik bir üstünlük ve bir maç eksiği avantajına sahip. Milli takım arası sonrasında, 3 Nisan’da Toulouse’u ağırlayacaklar ve ardından dikkatlerini Avrupa sahnesine çevirecekler. 8 Nisan'da Fransız başkentinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacakları devasa bir UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi onları bekliyor. Ardından, sadece üç gün sonra ligin zirvesinde yer alan rakibi Lens ile deplasmanda karşılaşacaklar ve ardından ikinci maç için Anfield'a gidecekler.
