Paris Saint-Germain, bu akşam Avusturya’da Aston Villa ile oynayacağı UEFA Süper Kupa karşılaşmasına belirsizlik bulutları altında hazırlanıyor. Kulüp bir kupa daha kazanmayı hedeflerken, teknik direktör Enrique kadrosunun fiziksel durumuna dair net bir fikri olmadığını açıkça kabul etti.

Yoğun geçen yaz döneminin yarattığı aksama, PSG teknik patronunun oyuncularının hazır olup olmadığını ölçmesini zorlaştırdı. Bazı uluslararası yıldızlar ancak pazartesi günü antrenmanlara dönerken, kadronun Salzburg’daki bu yüksek önem taşıyan final öncesinde birlikte ritim yakalamak için neredeyse hiç zamanı olmadı.