Getty Images Sport
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Luis Enrique, Aston Villa'ya karşı oynanacak UEFA Süper Kupa finali öncesinde PSG'nin hazırlık eksiği olduğunu kabul etti
Kırılgan bir başlangıç
Paris Saint-Germain, bu akşam Avusturya’da Aston Villa ile oynayacağı UEFA Süper Kupa karşılaşmasına belirsizlik bulutları altında hazırlanıyor. Kulüp bir kupa daha kazanmayı hedeflerken, teknik direktör Enrique kadrosunun fiziksel durumuna dair net bir fikri olmadığını açıkça kabul etti.
Yoğun geçen yaz döneminin yarattığı aksama, PSG teknik patronunun oyuncularının hazır olup olmadığını ölçmesini zorlaştırdı. Bazı uluslararası yıldızlar ancak pazartesi günü antrenmanlara dönerken, kadronun Salzburg’daki bu yüksek önem taşıyan final öncesinde birlikte ritim yakalamak için neredeyse hiç zamanı olmadı.
- Getty Images Sport
Karanlıkta hazırlanıyor
Enrique'nin takımının hazırlığına dair dürüstlüğü birçok kişiyi şaşırttı. Tam bir güven yansıtan çoğu teknik direktörün aksine, İspanyol çalıştırıcı mevcut durumundaki zorlukları gizlemeyi reddetti.
"Oyuncularımın evdeki dinlenmelerinin ardından yarın ne seviyede olacağını bilmiyorum," Enrique maç öncesi basın toplantısında itiraf etti. Şu anda ilk 11'ine karar vermek ve kadrosundaki oyuncuların süre dağılımını yönetmek için son antrenmanı bekliyor.
Hırs ile yorgunluğu dengelemek
Red Bull Arena'daki mücadele, Fransız ekibi için karmaşık bir ikilem ortaya koyuyor. PSG kupayı kazanmakta kararlı olsa da teknik heyet, sezonun uzun olduğunun ve erken tükenmişlik riskinin ciddi boyutta bulunduğunun fazlasıyla farkında.
Luis Enrique'nin uzun vadeli önceliği, kısa vadeli kazanımlardan ziyade sezonun son ayları olmaya devam ediyor. Enrique, sezonun ilk kupasını kazanma cazibesine rağmen kulübün, yorucu bir yaz dönemi kampanyasından çıkan oyuncuları zorlamak istemediğini vurguladı.
- Getty Images
Önümüzdeki zorluk
Oyuncu yükünü yönetmek, takım ilk resmi sınavından geçerken bu geceki ana tema olacak. Villa ile karşılaşmanın ardından Paris, Trophée des Champions'a anında geçiş yapmak zorunda kalacak ve bu da hata payını oldukça daraltıyor.
Fiziksel durum konusundaki belirsizliğe rağmen kamp içindeki hava pozitifliğini koruyor. Luis Enrique, oyuncularının doğal olarak motive ve mücadele etmeye istekli olduğunu vurgularken, takımın ideal hazırlık sürecini geride bırakmamış olsa bile kazanmak için gerekli açlığı göstereceğini ifade ediyor.
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