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Luis Diaz, sansasyonel 73 gollük sezonun ardından Bayern Münih'teki "muhteşem" takım arkadaşı Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanacağını düşünüyor
Kolombiyalı kanat oyuncusu, ölümcül golcüyü selamladı
Diaz, prestijli 2026 Ballon d'Or'u kazanması için bir numaralı aday olarak Kane'i kamuoyu önünde gösterdi. Kolombiyalı kanat oyuncusu, İngiliz forvetin acımasız bitiriciliğinin her gün antrenman sahasında bunu ilk elden gördüğünüzde daha da etkileyici olduğunu kabul etti. Bavyera'da aynı soyunma odasını paylaşmak, daha önce Premier League'de rakip olarak karşı karşıya geldiği Kane hakkında Diaz'a yeni bir bakış açısı sundu.
- Eibner
Diaz, elit zihniyetten etkilendi
Kanat oyuncusunun hayranlığı, Kane'in olağanüstü üretkenliğinden kaynaklanıyor. Kane, 2025-26 sezonunda Bayern ve İngiltere formalarıyla toplam 73 gole katkı yaparken kulübünün Almanya'daki üç yerel kupayı da kazanmasına yardımcı oldu.
Forvetin bitmek bilmeyen çalışma ahlakını kabul eden Diaz, ESPN'e şunları söyledi: "Zaten çok gol attığını biliyordum ama her gün onunla birlikte olmak, antrenmanda neler yaptığını görmek ve zihniyetini izlemek, bence beni daha da fazla büyüledi."
İngiltere kaptanının genel kalitesini özetlemesi istendiğinde, eski Liverpool oyuncusu şunu ekledi: "İnanılmaz, bilmiyorum, muhteşem. Benim için bunun bir tarifi yok. Bazen onu tarif edecek mükemmel kelimeyi bulamıyorum."
Takım arkadaşının Londra'da Altın Top'u kazanma ihtimali hakkında konuşan Diaz, "Bana göre onu kazanmak için bir numaralı aday o. Umarım bunu başarabilir" dedi.
Kişisel gurur, tarihi başarının ardından geliyor
Bu yılki 30 kişilik Ballon d'Or kısa listesinde yer almak, Diaz için aynı zamanda önemli bir kişisel dönüm noktasını da temsil ediyor. Dünyanın en iyileriyle birlikte listeye dahil edilmesini değerlendiren Diaz, şöyle konuştu: "Benim için bu bir bonus çünkü pek fazla kişi aday gösterilme fırsatı yakalayamıyor. O listenin bir parçası olduğumu bilmek beni gururlandırıyor."
Bu takdiri, aralıksız özverisinin doğrudan bir teyidi olarak gören hücum oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendinize hedefler ve amaçlar koyarsınız ve bazen buralara kadar gelebileceğinizi hayal etmezsiniz, ama böyle şeylerin size gelmesi sizi mutlu ediyor."
- getty
Favoriler için Londra galası yaklaşıyor
2026 Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek. Bu yılki gala, Kane'in dünya sahnesindeki seçkin kariyerinin sekizinci adaylığına sahne olacak. İngiltere kaptanı, bu ödül için milli takım arkadaşları Jude Bellingham ve Declan Rice ile doğrudan yarışacak.
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