Kanat oyuncusunun hayranlığı, Kane'in olağanüstü üretkenliğinden kaynaklanıyor. Kane, 2025-26 sezonunda Bayern ve İngiltere formalarıyla toplam 73 gole katkı yaparken kulübünün Almanya'daki üç yerel kupayı da kazanmasına yardımcı oldu.

Forvetin bitmek bilmeyen çalışma ahlakını kabul eden Diaz, ESPN'e şunları söyledi: "Zaten çok gol attığını biliyordum ama her gün onunla birlikte olmak, antrenmanda neler yaptığını görmek ve zihniyetini izlemek, bence beni daha da fazla büyüledi."

İngiltere kaptanının genel kalitesini özetlemesi istendiğinde, eski Liverpool oyuncusu şunu ekledi: "İnanılmaz, bilmiyorum, muhteşem. Benim için bunun bir tarifi yok. Bazen onu tarif edecek mükemmel kelimeyi bulamıyorum."

Takım arkadaşının Londra'da Altın Top'u kazanma ihtimali hakkında konuşan Diaz, "Bana göre onu kazanmak için bir numaralı aday o. Umarım bunu başarabilir" dedi.