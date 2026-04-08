AFP
Luis Diaz, Real Madrid'e karşı alınan büyük Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Liverpool'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olmanın "doğru bir karar" olduğunu vurguladı
Kolombiyalı kanat oyuncusu büyük galibiyette başrol oynadı
75 milyon avroya transfer edilen oyuncu, Bayern’in 2012’den bu yana Madrid karşısında elde ettiği ilk Avrupa zaferinde kilit rol oynadı ve Alman devinin Temmuz ayında yaptığı büyük yatırımı haklı çıkardı. Diaz’ın açılış golü, Vincent Kompany’nin takımının kaleyi bulan dokuz şut kaydettiği ve çeyrek final maçının temposunu kontrol ettiği etkileyici performansın tonunu belirledi. İspanya’nın başkentinde gösterdiği katkı, son dört Avrupa maçında beş gol katkısı sağlayan oyuncunun muhteşem bireysel performans serisini sürdürdü.
Eski Red oyuncusu haklı çıktı
Bu sezon 23 gol ve 18 asistle Allianz Arena'daki hayata sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan Diaz, Almanya'ya transferinin kariyerini yeni bir seviyeye taşıdığını düşünüyor. En büyük sahnelerde baskı altında verimli olabilmesini, taktiksel netliğe ve takım içindeki güçlü bağa borçlu olduğunu belirtti.
Transferini ve şu anki fiziksel durumunu değerlendiren Diaz, ESPN'e şunları söyledi: "Bayern'e katılmaya karar vermek doğru bir tercihti. Gerçekten mutluyum ve her maçtan keyif alıyorum. Kendimi harika hissediyorum, formum yerinde ve bu da takıma yardımcı olmaya hazır olduğum anlamına geliyor. Net bir planımız var, çok sıkı sıkıya bağlı bir grubuz ve bu sahada da kendini gösteriyor."
Bernabeu'daki oyun planını ustaca uygulamak
Bayern’in Madrid’deki başarısı, ev sahibi takımı etkisiz hale getirirken Diaz’ın geçiş anlarındaki boşlukları değerlendirmesine olanak tanıyan titiz bir taktik düzenin sonucuydu. Ancak bu galibiyete rağmen forvet, Bavyera’da oynanacak rövanş maçı öncesinde sahip oldukları dar fark nedeniyle bir fırsat kaçırma hissi olduğunu itiraf etti.
Maçı ve stratejilerinin uygulanışını analiz eden Diaz, şunları ekledi: "Real Madrid'i önceden analiz etmiştik ve [ilk golle ilgili] hareket tam da planladığımız gibi gitti. Maç ilerledikçe daha rahat hissettik, topu daha sık geri kazandık ve maçı daha iyi kontrol ettik. Bizim sevdiğimiz şey bu. Çok mutluyuz, ancak bir veya iki gol daha atabilirdik diye içimizde hafif bir hayal kırıklığı var. Çok zorlu bir rakibe karşı harika bir maç çıkardık."
Bavyera'da üçlü yarış kızışıyor
Bayern, Bundesliga’da 9 puanlık büyük bir farkla liderlik koltuğunda otururken, St. Pauli deplasmanında lig maçlarına geri dönüyor; ancak 22 Nisan’da Bayer Leverkusen ile oynayacakları DFB-Pokal yarı finali yaklaşırken dikkatlerini kaybetmemeleri gerekiyor. Bu hayati kupa maçı öncesinde Diaz ve takım arkadaşları, Şampiyonlar Ligi’nde son dört takım arasına kalmak için Madrid karşısında işi bitirmeli. Tarihi bir üçlü kupayı hedefleyen kanat oyuncusu için bu üst düzey performansı sürdürmek hayati önem taşıyor.