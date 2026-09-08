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Luis Diaz mı Khvicha Kvaratskhelia mı: Bayern Münih ve PSG'nin süper yıldızlarının yanı sıra Vinicius Junior da adayken dünya futbolunun en iyi sol kanat oyuncusu kim?
Gerçek bir ‘Galactico’ olan Vini Jr, küresel bir süperstara dönüştü
Henüz birkaç yıl önce, Brezilya milli oyuncusu Vini'nin kendisini dünya futbolunun zirvesine yerleştirmeye hazır olduğu görülüyordu. Real Madrid'i 2024'te Şampiyonlar Ligi zaferine taşımasının ve tüm kulvarlarda 24 gol atmasının ardından Güney Amerikalı forvet, Ballon d’Or ödülünü kazanmaya çok yaklaşmıştı; ancak Avrupa Şampiyonası şampiyonu Rodri'ye geçildi.
O zamandan bu yana Vinicius hakkında zaman zaman soru işaretleri dile getirildi, ancak gösterdiği etkileyici istikrar sayesinde üst üste beş sezonda da en az 22 gole ulaştı. Bununla birlikte onun çabaları, sahada benzer bir pozisyonda oynayan rakiplerinin gerisinde kaldı.
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Diaz mı Kvaratskhelia mı: En iyi sol kanat kim?
Diaz, Ocak 2022'de Porto'daki hayatını Liverpool'la değiştirdikten sonra değerini iyice artırdı. Anfield'da Premier League, FA Cup ve Carabao Cup zaferleri yaşadı; Merseyside'daki son sezonunda 17 kez fileleri havalandırdı. Bundesliga şampiyonu Bayern'deki ilk sezonunda ise kariyerinin en iyi gol sayısını 26'ya çıkardı.
Yetenekli Kolombiyalı'nın kariyerinin zirvesinde performans sergilediği düşünülüyor, peki ama gezegendeki en korkutucu ve en üretken sol kanat oyuncusu o mu? PSG'nin üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olan büyüleyici bir Gürcü'nün bu konuda söyleyecekleri vardır.
Hamann da bunu kabul ediyor. Eski Bayern orta saha oyuncusu, Betinia NJ'nin katkılarıyla konuşurken GOAL'e, Diaz'ın kendi pozisyonunda zirvede olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Bence Kvaratskhelia en iyisi ve bence Ballon d'Or için de güçlü bir aday olmalı.
“Bence geçen sezonun en iyi oyuncusuydu. Gürcistan'la Dünya Kupası'nda yoktu, tabii ki. Küçük bir ülke. Bunun gerçekleşmemesi gerçekten onun suçu değil. Ama bence Kvaratskhelia'nın dışında Luis Diaz muhtemelen en iyisiydi.
“Açıkçası sadece geçen sezon olanları değerlendirebilirim. Diğer oyunculara bakarsanız, Vini? Vini konusunda tabii ki çok farklı görüşler var. Bence fantastik bir oyuncu. Yaptığı bazı hareketleri ve genel olarak her şeyini sevmiyorum.
“Ama şunu söylemeliyim, geçen sezon için sıralama yapsam muhtemelen Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior derdim. Geçen sezon kesinlikle en iyi ikinci sol kanattı çünkü gerçekten olağanüstüydü. Dünya Kupası'nda oynadı, çok fazla dinlenme fırsatı bulamadı, bu yüzden bu sezonun nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor. Ama geçen yıl harikaydı.”
Gizemli PSG forveti 2026 Ballon d'Or'u kazanacak mı?
Kvaratskhelia, bu yıl Altın Top adaylığı için kendini güçlü bir konuma getirdi. Eski Fransa milli oyuncusu Bacary Sagna da kısa süre önce GOAL'e, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin dünya futbolundaki açık ara en iyi oyuncu olup olmadığı sorulduğunda şöyle demişti: “Bana göre şu anda en iyilerden biri, ilk üçte. Müthiş bir yıl geçirdi ve bence en iyilerden biri. Ancak forvet olmak, gol atmak için daha fazla fırsat verir, bu da insanların ona daha olumlu bakması için daha fazla şans demek.
“Bana göre Altın Top'u Kvara hak ediyor. Bana göre Kvara olağanüstüydü; kanat oyuncusu olarak bu kadar büyük etki yaratması ve başarılı bir sezon geçirmesi çok özel. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının dışında, bence futbolcular da Kvara'nın geçen sezonun en önemli oyuncusu olduğu konusunda hemfikir olacaktır.”
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Salah'sız Liverpool, Diaz'ın 2025'te ayrılmasına izin verdi
İngiltere kaptanı Harry Kane'in geçen sezon Bayern formasıyla 61 gol atıp ülkesini Dünya Kupası'nda yarı finale taşımasının ardından birçok kişi tarafından öne çıkarılmasıyla, bu tercihin kime gideceği henüz belli değil.
Kulüpten takım arkadaşı Diaz da yarışın içinde olmalı. 2026-27 sezonunun başında şimdiden goller bulmaya başlayan oyuncu, bu yaz 'Mısırlı Kral' Mohamed Salah ile yollarını ayıran Liverpool'a, 75 milyon €'luk (64 milyon £/87 milyon $) transfere onay vererek neleri kaçırdığını göstermeyi sürdürüyor.
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