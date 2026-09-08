Diaz, Ocak 2022'de Porto'daki hayatını Liverpool'la değiştirdikten sonra değerini iyice artırdı. Anfield'da Premier League, FA Cup ve Carabao Cup zaferleri yaşadı; Merseyside'daki son sezonunda 17 kez fileleri havalandırdı. Bundesliga şampiyonu Bayern'deki ilk sezonunda ise kariyerinin en iyi gol sayısını 26'ya çıkardı.

Yetenekli Kolombiyalı'nın kariyerinin zirvesinde performans sergilediği düşünülüyor, peki ama gezegendeki en korkutucu ve en üretken sol kanat oyuncusu o mu? PSG'nin üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olan büyüleyici bir Gürcü'nün bu konuda söyleyecekleri vardır.

Hamann da bunu kabul ediyor. Eski Bayern orta saha oyuncusu, Betinia NJ'nin katkılarıyla konuşurken GOAL'e, Diaz'ın kendi pozisyonunda zirvede olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Bence Kvaratskhelia en iyisi ve bence Ballon d'Or için de güçlü bir aday olmalı.

“Bence geçen sezonun en iyi oyuncusuydu. Gürcistan'la Dünya Kupası'nda yoktu, tabii ki. Küçük bir ülke. Bunun gerçekleşmemesi gerçekten onun suçu değil. Ama bence Kvaratskhelia'nın dışında Luis Diaz muhtemelen en iyisiydi.

“Açıkçası sadece geçen sezon olanları değerlendirebilirim. Diğer oyunculara bakarsanız, Vini? Vini konusunda tabii ki çok farklı görüşler var. Bence fantastik bir oyuncu. Yaptığı bazı hareketleri ve genel olarak her şeyini sevmiyorum.

“Ama şunu söylemeliyim, geçen sezon için sıralama yapsam muhtemelen Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior derdim. Geçen sezon kesinlikle en iyi ikinci sol kanattı çünkü gerçekten olağanüstüydü. Dünya Kupası'nda oynadı, çok fazla dinlenme fırsatı bulamadı, bu yüzden bu sezonun nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor. Ama geçen yıl harikaydı.”