Cody Gakpo Luis Diaz
Mark Doyle

Çeviri:

Luis Diaz'ın Bayern Münih formasıyla sergilediği son muhteşem dripling gösterisinin ardından, Cody Gakpo, Liverpool'un ihtiyaç duyduğu türden bir kanat oyuncusu olabileceğini kanıtlamak için büyük baskı altında

Paris Saint-Germain'in Salı günü Bayern Münih'e karşı aldığı nefes kesici 5-4'lük galibiyet, izlemesi büyük keyif veren bir maçtı. Bu maç, "Güzel Oyun"un tam zamanında ve heyecan verici bir gösterisiydi; korkusuz ve akıcı bir futbol oynamaya tamamen adanmış iki takım arasında geçen büyüleyici bir mücadeleydi. Ancak Liverpool taraftarları için bu maç, "olabilirdi" diye düşündükleri şeyin acı bir hatırlatıcısı oldu.

Unutmayalım ki, Kırmızılar, Khvicha Kvaratskhelia ve Michael Olise’nin sırasıyla Parc des Princes ve Allianz Arena’ya transfer olmalarından önce bu iki isimle de anılmıştı. Luis Diaz’a gelince, o geçen sezon hâlâ bir Liverpool oyuncusuydu ve Temmuz ayında 75 milyon avroya Bayern’e transfer edilmeden önce takımın Premier Lig şampiyonluğunda kilit bir rol oynamıştı.

O zamanlar bu, Diaz için makul bir rakam gibi görünüyordu, ancak artık öyle değil. Ve bunun nedeni sadece Kolombiyalı oyuncunun kulüp futbolunun en büyük sahnesinde parlaması değil.

Diaz'ın göz kamaştırıcı performanslarının Anfield'da bu kadar büyük yankı uyandırmasının nedeni, onun yerine geçmesi planlanan Cody Gakpo'nun Liverpool formasıyla neredeyse her hafta sergilediği kötü performanslarla keskin bir tezat oluşturmasıdır.


    Diaz neden ayrıldı?

    Arne Slot, Diaz'ın ayrılışının iş amaçlı bir karar olduğunu en başından beri açıkça belirtmişti – ve o zamandan beri, teknik direktörün bu karara karşı çıktığına dair söylentiler dolaşıyor; bu da kulağa oldukça makul geliyordu. Hollandalı teknik adam, hem oyuncu hem de insan olarak bu çok yönlü kanat oyuncusuna büyük saygı duyuyordu.

    Slot geçen yaz, "Her antrenmana çıkıp yüzünde bir gülümsemeyle elinden gelenin en iyisini yapardı" demişti. Ancak aynı zamanda elinin kolunun bağlı olduğunu, Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Florian Wirtz gibi oyunculara yapılan 450 milyon sterlinlik (600 milyon dolar) tarihi harcamaların ardından fedakarlık yapılması gerektiğini ima etmişti.

    Eski Feyenoord teknik direktörü, "Kulüp olarak biz de buyuz," dedi. "Büyük transferler yapıyoruz, bunu son birkaç yıldır yapıyoruz. Ancak bu kulüp, halihazırda tamamladığımız bu transferleri gerçekleştirmek için fonlarını geri kazanmalı."

    Diaz'ın ayrılmak istediği de unutulmamalı. Merseyside'da geçirdiği zamanlardan son derece keyif almıştı ve hatta kariyerinin (o ana kadar) en verimli sezonunda oynadığı rol için Slot'u "muhteşem" antrenörlüğüyle övmüştü, ancak yine de "görevini yerine getirmiş" hissi ile bir "döngünün" sonuna geldiğini hissediyordu.

    Bu nedenle Diaz'ı satmak, ilgili herkes için mantıklı bir hareketti; dolayısıyla Liverpool'un hatası onu satmak değil, onun yerine geçecek, çok yönlü ve dinamik bir başka dripling ustasını transfer edememekti.

    • Reklam
    Kanada geri dön

    Anfield'da Gakpo'nun Diaz'ın bıraktığı boşluğu dolduracağına dair bir beklenti vardı elbette – ve bu konuda iyimser olmak için kesinlikle nedenler vardı. Slot, göreve geldiği ilk yıl boyunca pek çok akıllı hamle yaptı, ancak Gakpo'yu neredeyse sadece sol kanatta oynatması şüphesiz bunlardan biriydi.

    Gakpo, "Yeni teknik direktör geldiğinde onunla konuştum ve bana 'Sol kanat pozisyonuna odaklanmalısın - oyuna girdiğinde veya ilk 11'de başladığında bu senin pozisyonun olacak' dedi" diye açıkladı. "Çünkü 'Burada rekabet çok fazla, bu yüzden kendini göstermelisin' dedi. Ama 'Bu senin pozisyonun olacak' dedi.

    "Bu bana biraz eski halimi, PSV'de yaptıklarımı hatırlattı. Bu pozisyonda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Herkese elimden gelenin en iyisini, yeteneklerimi göstermeye çalışıyorum. Artık rakibe karşı yüz yüze daha fazla pozisyona giriyorum, bu sayede içe girip orta yapabilir, şut çekebilir ya da dışa çıkıp orta yapabilirim. Bu benim oyun stilime daha uygun ve bu pozisyonda gerçekten tehlikeli olabileceğimi ve takıma en fazla yardımcı olabileceğimi düşünüyorum."

    En önemli katkı sağlayan kişi

    Gakpo, Liverpool’un 20. şampiyonluğunda kesinlikle önemli bir rol oynadı. Hollanda milli takım oyuncusu kanatlarda çok daha rahat oynadığı için çok daha etkili oldu. Sonuç olarak, kaleye daha uzak bir pozisyona kaydırılmasına rağmen, aslında daha fazla gol attı.

    Gakpo geçen yıl tüm turnuvalarda 18 gol attı - PSV günlerinden bu yana en iyi skoruydu - ve gollerinin önemli bir kısmı hayati öneme sahipti; örneğin Brighton'a karşı geriye düşüp geri dönerek kazanılan maçtaki hayati eşitlik golü ve Anfield'da Manchester City'ye karşı 2-0 kazanılan maçtaki açılış golü, bu gol 10 Premier League maçında 7 gol atma serisini başlattı.

    Bazen gözden kaçsa da, Gakpo'nun Şubat ayında aldığı darbe, Liverpool'un 2024-25 sezonunun en kötü haftasında önemli bir rol oynadı, çünkü bu darbe, hem Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyette hem de Newcastle'a karşı Carabao Kupası finalinde alınan mağlubiyette onun sahaya çıkmasını kısıtladı.

    Artık taraftarların gözdesi değil

    Gakpo, bu sezon da iyi bir başlangıç yapmıştı; sezonun açılış maçında Bournemouth’a karşı attığı gol ve Newcastle’da 3-2 kazanılan maçta yaptığı iki asistle dikkat çekmişti. Ancak 2026’da golleri kesildi.

    Ocak ayından bu yana tüm turnuvalarda sadece bir gol attı ve sürekli olarak favori sağ ayağına doğru kesip girme eğilimi nedeniyle - ve genellikle çok az etki yaratması nedeniyle - taraftarlar arasında eleştirilerin odağı haline geldi.

    Bununla birlikte, Gakpo'nun haksız bir şekilde günah keçisi ilan edildiği yönünde bir argüman da var; çünkü Slot'un işlevsiz takımında zorlanan tek oyuncu kesinlikle o değil. Temel olarak, savunmacılar bu sezon sadece Gakpo ile nasıl başa çıkacaklarını çözmekle kalmadılar; genel olarak Liverpool ile nasıl başa çıkacaklarını da çözdüler.

    Kırmızılar'ın rakipleri, düşük blok kurup presin üstesinden gelmek için uzun paslar atmayı içeren oldukça basit ama etkili bir plan geliştirdiler. Slot'un da kendisinin itiraf ettiği gibi, o ve teknik ekibi bu ısrarcı soruna henüz bir çözüm bulamadı.


    Önce Salah, şimdi de Gakpo mu?

    Liverpool'un fikir eksikliğinin sonuçlarından biri de, bu sezon performansında daha da dramatik bir düşüş yaşayan Gakpo ve Mohamed Salah'ın sürekli kalabalık bölgelere yönelip ya topu kaybetmeleri ya da başarı oranı inanılmaz derecede düşük olan şutlar denemeleri.

    Gakpo için şu anda doğal olarak endişe verici olan şey, tıpkı yaz transfer döneminde ayrılığı kesinleşen Salah gibi, Anfield'da artık ihtiyaç duyulmayan bir oyuncu haline gelmesi. Hafta ortasında Parc des Princes'te oynanan efsanevi maçta Olise'nin olağanüstü katkısının ardından, bir zamanlar Liverpool'da forma giyen kanat oyuncusu Jermaine Pennant, Liverpool'un bu Fransız oyuncuyu "ne pahasına olursa olsun, herhangi bir bedel artı Gakpo" karşılığında transfer etmesini bile istedi.

    Elbette, Bayern'in Olise'yi 150 milyon avrodan (130 milyon sterlin/175 milyon dolar) daha az bir fiyata satmayı düşünme ihtimali çok düşük görünüyor, ancak Gakpo'nun ayrılma ihtimali artık düşünülemez değil - geçen Ağustos ayında yeni bir sözleşme imzalamış olsa da.


    "Teke tek mücadelelerde üstünlük kurması zor"

    Gakpo'nun iki buçuk yıllık sözleşme uzatması, Slot nezdindeki yüksek itibarının bir yansımasıydı; ancak teknik direktör, vatandaşı oyuncunun çoğu zaman tek boyutlu oyun sergilemesinin bu sezon bir sorun teşkil ettiğini kabul etti.

    "Bence Cody, bire bir mücadelelerde üstünlük kurmakta zorlandı," dedi Slot, Aralık ayında Sunderland ile oynanan ve son derece sinir bozucu geçen 1-1 berabere biten maçın ardından gazetecilere. "Düşük blok kuran bir takıma karşı şansınız olsun istiyorsanız, gol atmanın yolu oldukça basit: bir oyuncunun sihirli bir anına ya da duran topa ihtiyacınız var. İlk yarıda Cody'nin o anı yakalamakta zorlandığını hissettim, çünkü bire bir mücadelelerde üstünlük kurması veya ortalar yapması zordu."

    İşte bu nedenle, Slot'un Gakpo'yu kadro dışı bırakıp yerine Rio Ngumoha'yı ilk 11'de oynatması yönündeki çağrılar giderek artıyor. Ngumoha henüz 17 yaşında, ancak sol kanattaki rakibinin sahip olmadığı bir yeteneğe sahip: savunmacıları geçme becerisi. İşte bu yüzden Diaz'ın yokluğu bu kadar derinden hissediliyor.

    Eski Porto yıldızı, kulüpteki en yetenekli oyuncuydu - hem de açık ara farkla. Geçen sezon tüm turnuvalarda 79 dripling yaptı; bu, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar bekleme eğilimi bazı taraftarları çılgına çeviren Gakpo'nun (43) neredeyse iki katı.

    Bu bağlamda, son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun son birkaç maçı, Pazar günü Old Trafford'a yapılacak deplasmanla başlayarak Gakpo için son derece önemli görünüyor. Fulham ve Everton maçlarında Salah'a yaptığı son asistlerle hala sahip olduğu önemli nitelikleri hatırlattı; ayrıca Manchester United'a karşı da iyi bir sicili var - Premier Lig'de altı maçta dört gol attı, son iki maçında da birer gol kaydetti.

    Ancak taraftarların muhtemelen onun gol atmasından daha çok görmek isteyeceği şey, geliştiğinin kanıtı ya da en azından gelişme potansiyeli olacaktır. Çünkü Paris'te sergilenen toplu dribbling ustalık dersinden sonra, Gakpo'nun Reds için doğru kanat oyuncusu olduğunu düşünmek herhangi bir Liverpool taraftarı için zor olurdu.

