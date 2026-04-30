Luis Diaz'ın Bayern Münih formasıyla sergilediği son muhteşem dripling gösterisinin ardından, Cody Gakpo, Liverpool'un ihtiyaç duyduğu türden bir kanat oyuncusu olabileceğini kanıtlamak için büyük baskı altında

Gakpo'nun iki buçuk yıllık sözleşme uzatması, Slot nezdindeki yüksek itibarının bir yansımasıydı; ancak teknik direktör, vatandaşı oyuncunun çoğu zaman tek boyutlu oyun sergilemesinin bu sezon bir sorun teşkil ettiğini kabul etti.
"Bence Cody, bire bir mücadelelerde üstünlük kurmakta zorlandı," dedi Slot, Aralık ayında Sunderland ile oynanan ve son derece sinir bozucu geçen 1-1 berabere biten maçın ardından gazetecilere. "Düşük blok kuran bir takıma karşı şansınız olsun istiyorsanız, gol atmanın yolu oldukça basit: bir oyuncunun sihirli bir anına ya da duran topa ihtiyacınız var. İlk yarıda Cody'nin o anı yakalamakta zorlandığını hissettim, çünkü bire bir mücadelelerde üstünlük kurması veya ortalar yapması zordu."
İşte bu nedenle, Slot'un Gakpo'yu kadro dışı bırakıp yerine Rio Ngumoha'yı ilk 11'de oynatması yönündeki çağrılar giderek artıyor. Ngumoha henüz 17 yaşında, ancak sol kanattaki rakibinin sahip olmadığı bir yeteneğe sahip: savunmacıları geçme becerisi. İşte bu yüzden Diaz'ın yokluğu bu kadar derinden hissediliyor.
Eski Porto yıldızı, kulüpteki en yetenekli oyuncuydu - hem de açık ara farkla. Geçen sezon tüm turnuvalarda 79 dripling yaptı; bu, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar bekleme eğilimi bazı taraftarları çılgına çeviren Gakpo'nun (43) neredeyse iki katı.
Bu bağlamda, son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun son birkaç maçı, Pazar günü Old Trafford'a yapılacak deplasmanla başlayarak Gakpo için son derece önemli görünüyor. Fulham ve Everton maçlarında Salah'a yaptığı son asistlerle hala sahip olduğu önemli nitelikleri hatırlattı; ayrıca Manchester United'a karşı da iyi bir sicili var - Premier Lig'de altı maçta dört gol attı, son iki maçında da birer gol kaydetti.
Ancak taraftarların muhtemelen onun gol atmasından daha çok görmek isteyeceği şey, geliştiğinin kanıtı ya da en azından gelişme potansiyeli olacaktır. Çünkü Paris'te sergilenen toplu dribbling ustalık dersinden sonra, Gakpo'nun Reds için doğru kanat oyuncusu olduğunu düşünmek herhangi bir Liverpool taraftarı için zor olurdu.