FC Bayern'de bu sezon yeni bir eğilim yerleşmiş durumda. Maçların izin verdiği ölçüde, genç oyuncular A takımda giderek daha fazla şans buluyor. Örneğin, sol bek Deniz Ofli (18) ve stoper Filip Pavic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta Bergamo karşısında ilk kez forma giydiler.
Luis Diaz için sürpriz bir yedek: FC Bayern, yeni transfer stratejisinin bir başka kanıtını mı sunuyor?
16 yaş, 1 ay ve 27 gün ile Pavic, FC Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu. Spor direktörü Max Eberl maçın ardından "Çocuklar bu güveni boşa çıkarmadılar" diyerek övgüde bulundu.
Bu ikiliden önce, bu sezon kulübün altyapısından yetişen yedi genç oyuncu daha A takımda forma giymişti: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, şu anda FC Fulham'a kiralanmış), Felipe Chavez (18, şu anda 1. FC Köln'e kiralanmış), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - ve tabii ki: Lennart Karl (17).
Almanya'nın rekor şampiyonunda, yeni bir gençlik tarzı yerleşmiş durumda ve bu durumdan, yeni transfer stratejisinin bir parçası olan kiralık oyuncular da yararlanıyor. Örneğin Noel Aseko, sezonun ardından FC Bayern'e geri dönecek ve yaz aylarında Leon Goretzka'nın ayrılmasıyla orta sahada boşalacak kadro yeri için mücadele edecek. Aseko, Hannover 96'da kilit bir oyuncu ve genç milli takım oyuncusu olarak olgunlaştı; güçlü bir fiziğe ve artık gol tehdidine de sahip.
Her ne kadar Hannover 96, bir buçuk yıl önce 20 yaşındaki oyuncu için anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmış olsa da, FC Bayern geri satın alma opsiyonunu hemen devreye soktu. FCB'de artık pahalı transferlerden vazgeçip, bunun yerine kadrodaki yedek pozisyonları kendi yetenekleriyle doldurma eğilimi var.
Michael Olise, Jamal Musiala ve Serge Gnabry'nin kanat ve on numara yedeği olarak hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdi muhtemelen Alman milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek olan Karl'da da durum böyleydi. Yaz aylarında Alman rekor şampiyonunda rakip, yarışmacı ve yedek olarak kendini kanıtlayabilecek olan Aseko için de durum böyle olacak.
Ve belki de bu "yeni" trend, Bayern'den kiralanacak bir başka oyuncu için de bir şans olacak.
Kompany, Heidenheim'da Ibrahimovic'in gelişimini "olumlu bir şekilde değerlendiriyor"
Çünkü Arijon Ibrahimovic nihayet oldukça başarılı bir kiralık transfer deneyimi yaşıyor. Her ne kadar 1. FC Heidenheim ile sezon sonunda büyük olasılıkla doğrudan küme düşme potasında yer alacak olsa da, bu Bundesliga’nın sürpriz takımında profesyonel kariyerinde daha önce nadiren yaşadığı bir şeyi elde ediyor: En üst seviyede düzenli olarak forma giyme fırsatı.
Çünkü İtalya Serie A'da Lazio Roma ve Frosinone'de geçirdiği önceki kiralık dönemleri aslında orta derecede bir felaketti. Lazio'da 2025'in ilk yarısında sadece 19 dakika oynadı. Frosinone'de ise 2023/24 sezonunda 594 dakika sahada kaldı ve iki gol attı.
Heidenheim'daki statüsüne bakıldığında, bu rakamlara ofansif kanat oyuncusu artık sadece acı bir gülümsemeyle bakabilir. Ibrahimovic, teknik direktör Frank Schmidt yönetiminde, genel olarak "yerine konamaz" olarak tanımlanabilecek bir oyuncu. Neredeyse %80 oranında ilk 11'de yer alıyor, sıklıkla maçın sonuna kadar sahada kalıyor ve Marnon Busch ile birlikte, ofansif açıdan son derece sınırlı bir takımın en iyi asistçisi konumunda (3). Artık Bundesliga'da en çok sprint yapan beş oyuncudan biri (559) ve yoğun koşu sayısında 1800 ile ligde 11. sırada, Michael Olise'nin (1825) bir gerisinde.
Hiç şüphe yok ki: Ibrahimovic bu sezon bir adımdan fazla ilerleme kaydetti. Şimdi soru, bundan sonra onun için yolun nasıl devam edeceği. transfermarkt.de portalının bildirdiğine göre, özellikle Vincent Kompany, Ibrahimovic'in ilerlemesini "olumlu bir şekilde not aldı".
Ibrahimovic, Diaz'ın yedeği mi olacak yoksa FC Bayern'den kesin olarak ayrılacak mı?
Buna göre, Ibrahimovic'in Münih'e dönüşünün ardından onunla ilgili ciddi planlar yapılıyor ve onu, diğer kanatta Olise için Lennart Karl'ın yaptığı gibi, sık oynayan Luis Diaz'ın yedeği olarak A takım kadrosuna dahil etme düşüncesi var. Bu senaryo, Ibrahimovic'in de hoşuna gitmiş olmalı, zira bir kiralık transfer daha onun için aslında söz konusu bile değil. Bunu kış aylarında az gazetesine verdiği bir röportajda açıkça belirtmişti.
"Bir daha kiralanmak istemiyorum. Sabit bir kulübüm olmasını isterim," demişti birkaç ay önce. FC Bayern'de yeni gençlik politikası ve kulübün kendi yeteneklerine odaklanma eğilimi olmasına rağmen işler yolunda gitmezse, Alman U21 milli takım oyuncusunun başka seçenekleri de var. Münih'teki sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, yani rekor şampiyonuna en azından yaz aylarında bir transfer ücreti kazandırabilir.
Serie A'dan Cagliari ve Fiorentina'nın bir kez daha ilgilendiği söyleniyor; ayrıca Villarreal ve üç İspanyol kulübünün de Ibrahimovic'i radarına aldığı belirtiliyor. Bundesliga'da kalması da mümkün görünüyor; transfermarkt'a göre, isimleri açıklanmayan dört kulüp Nürnberg doğumlu oyuncuya göz dikmiş durumda ve uluslararası scouting'in en önemli adreslerinden biri olan Brighton & Hove'da da Ibrahimovic'in dikkatini çekmiş olduğu söyleniyor.
Ancak en çok istediği şey, "kendi" FC Bayern'de bir kez daha şansını denemek. Ibrahimovic, 2018'den beri bu kulübün tüm genç takımlarında forma giydi. U19 takımında 41 maçta 23 gol ve 19 asist kaydetti. 11 Şubat 2023'te VfL Bochum karşısında rekor şampiyonun formasıyla Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkarak hak ettiği ödülü aldı. Ancak bunu sadece üç kısa süreli maç izledi. Ancak şimdi Säbener Straße'de daha büyük bir görev alabilir.
Arion Ibrahimovic: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asist Oynama süresi Heidenheim 27 1 3 2.010 Frosinone 18 2 1 594 FC Bayern 4 - - 29 Lazio Roma 2 - - 19