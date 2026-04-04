Luis Diaz için sürpriz bir yedek: FC Bayern, yeni transfer stratejisinin bir başka kanıtını mı sunuyor?

16 yaş, 1 ay ve 27 gün ile Pavic, FC Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu. Spor direktörü Max Eberl maçın ardından "Çocuklar bu güveni boşa çıkarmadılar" diyerek övgüde bulundu.

Bu ikiliden önce, bu sezon kulübün altyapısından yetişen yedi genç oyuncu daha A takımda forma giymişti: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, şu anda FC Fulham'a kiralanmış), Felipe Chavez (18, şu anda 1. FC Köln'e kiralanmış), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - ve tabii ki: Lennart Karl (17).

Almanya'nın rekor şampiyonunda, yeni bir gençlik tarzı yerleşmiş durumda ve bu durumdan, yeni transfer stratejisinin bir parçası olan kiralık oyuncular da yararlanıyor. Örneğin Noel Aseko, sezonun ardından FC Bayern'e geri dönecek ve yaz aylarında Leon Goretzka'nın ayrılmasıyla orta sahada boşalacak kadro yeri için mücadele edecek. Aseko, Hannover 96'da kilit bir oyuncu ve genç milli takım oyuncusu olarak olgunlaştı; güçlü bir fiziğe ve artık gol tehdidine de sahip.

Her ne kadar Hannover 96, bir buçuk yıl önce 20 yaşındaki oyuncu için anlaşılan satın alma opsiyonunu kullanmış olsa da, FC Bayern geri satın alma opsiyonunu hemen devreye soktu. FCB'de artık pahalı transferlerden vazgeçip, bunun yerine kadrodaki yedek pozisyonları kendi yetenekleriyle doldurma eğilimi var.

Michael Olise, Jamal Musiala ve Serge Gnabry'nin kanat ve on numara yedeği olarak hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdi muhtemelen Alman milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek olan Karl'da da durum böyleydi. Yaz aylarında Alman rekor şampiyonunda rakip, yarışmacı ve yedek olarak kendini kanıtlayabilecek olan Aseko için de durum böyle olacak.

Ve belki de bu "yeni" trend, Bayern'den kiralanacak bir başka oyuncu için de bir şans olacak.