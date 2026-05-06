Luis Diaz, Ballon d'Or'a aday mı? Avrupa'nın sezonun en iyi transferi, Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyacak ve Kolombiya'yı Dünya Kupası'nda ileriye taşıyacak büyük maç tecrübesine sahip

Bundan sadece üç hafta önce, Union Berlin ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Diaz, aşırı sert bir pası adeta bir kayma hareketiyle mucizevi bir şekilde oyunda tutmayı başarmış, ardından hemen yerden kalkıp inanılmaz dar bir açıdan muhteşem bir şutla golü bulmuştu. Dolayısıyla Kompany, Kolombiyalı oyuncudan artık beklenmedik şeyler bekler hale gelmişti.

"Lucho'nun bir tür kaotik yaratıcılığı var," diye heyecanla konuştu iri Belçikalı oyuncu. "Kaosun içinde her zaman bir şeyler yapabilir.

"Bir defans oyuncusu olarak, bu tür oyunculara karşı oynamak her zaman rahatsız ediciydi çünkü topun kontrolünün sizde mi yoksa onda mı olduğunu asla bilemezsiniz. Yerdeyken başını yukarıda tuttu ve harika bir pas attı. Dün antrenmanda da tam olarak aynı hareketi yaptı. Bu sadece onun bir özelliği."

Diaz'ın yoktan var etme eğilimi, geçen yaz Liverpool'un satmaya hazır olduğu bir oyuncunun, bu yılki Ballon d'Or'u kazanma konusunda ciddi bir aday haline gelmesinin birkaç nedeninden biri.