Mark Doyle

Çeviri:

Luis Diaz, Ballon d'Or'a aday mı? Avrupa'nın sezonun en iyi transferi, Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyacak ve Kolombiya'yı Dünya Kupası'nda ileriye taşıyacak büyük maç tecrübesine sahip

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

29 Kasım'da Bayern Münih ile St. Pauli arasında oynanan Bundesliga maçının 44. dakikasında, Luis Diaz ceza sahası içinde yere düştü. Ancak kanat oyuncusu dengesini kaybetmiş olsa da topun kontrolünü kaybetmemişti ve bir şekilde topu yerden havaya kaldırıp Joshua Kimmich'in önüne göndererek golü hazırladı. Bu olağanüstü bir beceri gösterisiydi, ancak Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany bundan hiç de şaşırmadı.

Bundan sadece üç hafta önce, Union Berlin ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Diaz, aşırı sert bir pası adeta bir kayma hareketiyle mucizevi bir şekilde oyunda tutmayı başarmış, ardından hemen yerden kalkıp inanılmaz dar bir açıdan muhteşem bir şutla golü bulmuştu. Dolayısıyla Kompany, Kolombiyalı oyuncudan artık beklenmedik şeyler bekler hale gelmişti.

"Lucho'nun bir tür kaotik yaratıcılığı var," diye heyecanla konuştu iri Belçikalı oyuncu. "Kaosun içinde her zaman bir şeyler yapabilir.

"Bir defans oyuncusu olarak, bu tür oyunculara karşı oynamak her zaman rahatsız ediciydi çünkü topun kontrolünün sizde mi yoksa onda mı olduğunu asla bilemezsiniz. Yerdeyken başını yukarıda tuttu ve harika bir pas attı. Dün antrenmanda da tam olarak aynı hareketi yaptı. Bu sadece onun bir özelliği."

Diaz'ın yoktan var etme eğilimi, geçen yaz Liverpool'un satmaya hazır olduğu bir oyuncunun, bu yılki Ballon d'Or'u kazanma konusunda ciddi bir aday haline gelmesinin birkaç nedeninden biri.

    Bayern'in ucuz transferi

    TNT Sports'ta Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerine geçebilecek isimler üzerine yapılan son tartışma sırasında Steven Gerrard, listesinin en başında Michael Olise'nin yer alacağını itiraf etti. Ancak kulübün efsane ismi bir itirafta daha bulundu: "Biliyor musun?" dedi Gerrard. "Diaz'ın da geri dönmesi hiç fena olmazdı!"

    Liverpool için ne yazık ki, Diaz'ı yeniden transfer etme şansı, Bayern Münih ile Olise için bir anlaşmaya varmaktan daha da az. Son günler, haftalar ve aylarda Diaz transferiyle ilgili tüm tartışmaların ortasında birçok kişinin unutmuş gibi göründüğü gibi, sol kanat oyuncusu Liverpool'dan ayrılmak istiyordu. Kulüp, sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında oyuncunun maaş taleplerini karşılamaya hiç yaklaşmamıştı (geriye dönüp bakıldığında şüphesiz bir hataydı) ve bu çıkmaz, eşi benzeri görülmemiş bir yaz transfer çılgınlığıyla birleşince, Bayern, Reds'in istediği fiyatı karşılamayı teklif eder etmez oyuncunun ayrılması kaçınılmaz hale geldi.

    Arne Slot'un en başından söylediği gibi, fedakarlıklar her zaman yapılmak zorundaydı ve Liverpool, 28 yaşındaki bir forvet için 75 milyon avroyu (66 milyon sterlin/88 milyon dolar) oldukça makul bir rakam olarak gördü. Elbette, Reds'in transfer ekibi için sorun şu ki, pahalı transferlerinin hiçbiri umulduğu gibi sonuçlanmazken (Alexander Isak sürekli sakat, Florian Wirtz kaybolmuş görünüyor ve Hugo Ekitike, kopan Aşil tendonu nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya), Diaz Bayern için çok karlı bir transfer olduğunu kanıtladı.

    Kompany, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Diaz'ın Atalanta'yı adeta sahada daireler çizerek geçmesini izledikten sonra, "Lucho takıma çok şey katıyor" dedi. "Dribbling yapabiliyor, fırsatlar yaratabiliyor, gol atabiliyor ve harika bir zihniyete sahip. Böyle bir oyuncuyu transfer ettiği için kulübü tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elden."

  • 'Tam uyumlu'

    Ancak Diaz’ın Münih’e transferinin gözden kaçan bir başka yönü de, onun hiçbir şekilde Bayern’in birinci transfer hedefi olmadığıdır. Bradley Barcola, Nico Williams ve Rafael Leao, Bavyeralıların transfer listesinde onun önünde yer alıyordu.

    Üçünün de çeşitli nedenlerle transfer edilemeyeceği anlaşılınca Bayern, dikkatini Diaz'a çevirdi. Leroy Sane'yi serbest bırakıp Kingsley Coman'dan para kazandıktan sonra, çok ihtiyaç duydukları kanat oyuncusunu transfer etmek için o kadar çaresizdiler ki, Diaz'ı kadroya katmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdılar.

    Ancak, eski Porto forvetinin transfer ücreti ve maaşı (brüt 14 milyon avro) Münih'te şaşkınlık yaratırken, Max Eberl, Bayern'in ne yaptığını çok iyi bildiğini vurguladı.

    Spor direktörü, "Luis'in takıma mükemmel uyum sağlayacağına emindik," dedi ve "bunu sadece golleri ve asistleri nedeniyle değil, aynı zamanda tutumu ve yoğunluğu nedeniyle de düşünüyorduk." Diaz'ın, Bayern'in yeteneklerine duyduğu büyük güveni haklı çıkarması çok uzun sürmedi.

    Örnek olmak

    Kompany, Diaz’ın Bayern’deki ilk antrenman gününe, Kulüpler Dünya Kupası’nın yorgunluğunu yaşayan kadrodaki diğer tüm oyunculardan hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi bir durumda geldiğini açıkladı. Diaz, her anlamda hemen işe koyuldu.

    Çok yönlü forvet, Franz-Beckenbauer Süper Kupası'nda Stuttgart'ı 2-1 yendikleri maçta ilk maçında gol attı ve ardından ilk üç Bundesliga maçında da gol attı. Ancak Bayern'in efsane oyuncusu Philipp Lahm'ı asıl etkileyen şey Diaz'ın çalışkanlığıydı. Yeni transfer, pres konusunda neredeyse anında bir örnek oluşturdu ve takım arkadaşları da onu takip etmek zorunda hissettiler.

    Eski Almanya milli futbolcu AFP'ye verdiği demeçte, "Diaz'ı özel kılan şey, aynı zamanda çalışkan olmasıdır" dedi. "Takımınızda harika futbolcular var, bu her zaman önemlidir. Ama aynı zamanda çalışmak da gerekir. Bu, onu inanılmaz bir şekilde diğerlerinden ayırıyor. O her iki yönde de çalışıyor: hem ileriye doğru hem de savunmada."

  • 'Makine'

    Aslında Kompany, hücum hattına daha iyi bir takviye hayal edemezdi. Teknik direktör her zaman “bir kasırga gücü gibi bir takım” kurmak istediğini söylemişti: “Birlikte çalışan, birbirine bağlı, birbirini destekleyen ve eğlenen bir takım. Kazandığında, kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, güneş parladığında, yağmur yağdığında ya da kar yağdığında da hırslı olmalısın.”

    Diaz, onun beklediği kasırgaydı; sahada yıkıcı bir güç, saha dışında ise renkli bir karakterdi. Slot, hava nasıl olursa olsun antrenmana her zaman yüzünde bir gülümsemeyle geldiği için onu çok özleyeceğini söyledi.

    Kompany, Şubat ayında Hoffenheim'ı 5-1 yendikleri maçta Diaz'ın hat-trick yapıp iki penaltı kazandırmasını izledikten sonra, "İnanılmaz bir enerjisi var," dedi. "Bazen zor anlar oluyor, ama Pazartesi günleri antrenmana da aynı yoğunluğu getiriyor. Bu, bu sezon bize çok yardımcı oldu. Lucho bir makine."

  • Büyük oyun oyuncusu

    Diaz'ın bu sezon ligde kariyerinin herhangi bir döneminde attığından daha fazla gol kaydetmiş olması belki de pek şaşırtıcı değil. Ne de olsa, Alman futbolunun en güçlü takımı için oynuyor.

    Ancak Diaz, Münih'e geldiğinden beri oyununu şüphesiz bambaşka bir seviyeye taşıdı; bunu Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem performansları (son dokuz maçında yedi gol) de kanıtlıyor. Hatta, Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve merakla beklenen yarı final rövanş maçında, Paris Saint-Germain'in kıtasal şampiyonluğunu koruma umutları için en büyük tehdidin Diaz olduğu kolayca söylenebilir.

    Çeyrek finalde Real Madrid'in direncini kıran Diaz, bu sezonki turnuvada Luis Enrique'nin takımına karşı üç gol atmış olması nedeniyle, PSG karşısında da yine belirleyici bir performans sergileyeceğinden emin. Geçen hafta Parc des Princes'te oynanan ve 9 golün atıldığı heyecan verici maçta attığı gol sadece güzel bir gol değildi; aynı zamanda seriyi mükemmel bir şekilde dengeledi ve Diaz'ın büyük maçların adamı olduğunu muhteşem bir şekilde ortaya koydu.

  • Altın Top adayı

    Dolayısıyla, Harry Kane ve Michael Olise'nin etrafında dönen, zor kazanılmış ve hak edilmiş Ballon d'Or heyecanına rağmen, Diaz, en çok ihtiyaç duyulduğu anlarda bireysel parlaklık sergilemeyi adeta bir alışkanlık haline getirmiş olduğu için, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde kolaylıkla kulübün en güçlü adayı olarak öne çıkabilir.

    Elbette, hem Kane hem de Olise bu yazki Dünya Kupası'nda daha ileri gitme olasılıkları yüksek, zira kendi ülkeleri İngiltere ve Fransa, kupayı kaldıracak favoriler arasında yer alıyor. Ancak Kolombiya'nın Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bulunduğu gruptan çıkması neredeyse kesin ve Portekiz'i geçerek grubu birinci sırada tamamlayacağına dair sessiz bir özgüven içinde. Bunun en önemli nedenlerinden biri de hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika'daki devasa taraftar kitlesinin desteğine sahip olmaları.

    Diaz aynı zamanda ülkesinin talismanıdır - CONMEBOL elemelerinde sadece Lionel Messi ondan daha fazla gol attı - ve Los Cafeteros çeyrek finalleri geçemeyebilir, ancak 29 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı James Rodriguez'in Brezilya 2014'te dünyayı hayran bıraktığı türden sihirli bir performans sergilemesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Koşullar kesinlikle ona uygun ve şu anda Diaz hayatının en iyi formunda.

    Elbette, Ballon d'Or söz konusu olduğunda, şans kesinlikle onun aleyhine. Ödül muhtemelen Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncuya gidecek, ancak Diaz kesinlikle göz ardı edilemez. Kendisini sezonun en iyi transferlerinden biri olarak kanıtladı ve Kompany'nin büyük bir sevinçle keşfettiği gibi, beklenmedik şeyler ortaya çıkarmak Kolombiyalı oyuncunun birçok özelliğinden sadece biri.

