Luis de la Fuente, Rodri'nin Barcelona'ya transferi karşısındaki şaşkınlığını itiraf ederken İspanya teknik direktörü La Liga'ya dönüşü kutluyor

Rodri'nin Barcelona'ya gelişi, onun orta sahadaki bir diğer maestro Pedri ile nasıl birlikte var olabileceğine dair daha geniş bir taktik tartışmayı da ateşledi. Bazı eleştirmenler oyun stillerinin çakışabileceğini öne sürse de, De la Fuente, birbirlerinin güçlü yönlerine uyum sağlamaları hâlinde ikilinin yıkıcı bir ortaklık kurabileceği konusunda ısrarcı. Pedri'nin, etrafındaki oyuncu kadrosuna bağlı olarak oyununu geliştirmeye zaten istekli olduğunu belirtti. Teknik direktör, Rodri gibi baskın bir gücün varlığının onun yanında oynayanlardan beklentileri doğal olarak değiştirdiğine dikkat çekti; bunun da oyuncularının fazlasıyla üstesinden gelebileceğine inandığı bir meydan okuma olduğunu söyledi.

De la Fuente, aralarındaki potansiyel uyumun inceliklerini anlatırken orta saha seçeneklerinin kendine özgü profillerine vurgu yaptı. "Evet, elbette yapabilirler ama Pedri'nin oyun tarzının biraz değiştiğinin farkında olmamız gerekiyor. Bunu Dünya Kupası'nda da söyledim: Ben milli takımdaki Pedri'yi tercih ediyorum, çünkü bir takım takım arkadaşıyla oynamakla başka bir grupla oynamak aynı şey değil" diye expalined.

"Rodrigo sizi farklı oynamaya zorlar; Pedri'nin başka şeyler sunması gerekir ve bunu yapıyor da, çünkü o kadar iyi biri. Rodrigo'nun takımda olması her zaman iyi haberdir, çünkü kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi o. Aramızda böyle bir ilişki olması büyük bir ayrıcalık."