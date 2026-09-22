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Luis de la Fuente, Rodri'nin Barcelona'ya transferi karşısındaki şaşkınlığını itiraf ederken İspanya teknik direktörü La Liga'ya dönüşü kutluyor
Barcelona'ya şok transfer ve Bernabeu bağlantıları
De la Fuente, Rodri'yi ilgilendiren transfer sürecine dair dikkat çekici bilgiler verdi ve milli takım yapılanması içindekilerin bile orta sahanın nihai adresi karşısında şaşkınlık yaşadığını açıkladı. Aylar boyunca eski Manchester City yıldızı, özellikle Jose Mourinho'nun takımına katılmak üzere İspanya'nın başkentine dönüşle güçlü şekilde anılmıştı. Ancak Barcelona'ya transferi, onu milli takımda yöneten isim de dahil olmak üzere birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı. De la Fuente, oyuncuyla olan kişisel bağı nedeniyle süreci yakından takip ettiğini itiraf etti, ancak yine de orta sahanın geleceğinde beyaz bir formanın olduğuna inanmaya devam etti.
Bu transferin sonunda Camp Nou'ya gerçekleşmesinin kendisini şaşkına çevirip çevirmediği sorulduğunda, İspanya Teknik Direktörü beklentileri konusunda son derece açık konuştu. "İlk başta şaşırdığım doğru ama onunla ve çevresiyle çok iyi bir ilişkim olduğu da doğru, ayrıca belli zamanlarda beni bilgilendirdiler" diyen De la Fuente, bunu El Larguero'ya anlattı.
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Yerli oyunu güçlendirmek
Rodri'nin şaşırtıcı kararına rağmen De la Fuente, yıldız oyuncunun La Liga'ya dönüşünü memnuniyetle karşılıyor. Teknik direktör, daha önce bu olağanüstü jenerasyonun ne kadar çok üyesinin yurt dışında oynadığına şaşırdığını dile getirmesinin ardından, her şeyden önce İspanya'nın en iyi futbolcularının kendi ülkelerinde mücadele etmesine öncelik veriyor. De la Fuentes, onların La Liga'ya dönüşünü ulusal futbol adına büyük bir artı olarak görüyor.
De la Fuente için bir oyuncunun hangi kulübü seçtiği, seçkin İspanyol yeteneklerin yeniden yerel ligde becerilerini sergilemesinin sağlayacağı genel faydaya kıyasla çok daha az önemli. "En önemli şey, o üst düzey oyuncuları İspanya'da oynarken görmek. Beni şaşırtan şey, bu harika jenerasyondan bu kadar çok oyuncunun İspanya dışında oynadığını görmem. Bu yüzden geri dönmelerini ve İspanyol futbolu ile ligin seviyesini yükseltmelerini kutluyorum" dedi.
Taktik esneklik ve Pedri ortaklığı
Rodri'nin Barcelona'ya gelişi, onun orta sahadaki bir diğer maestro Pedri ile nasıl birlikte var olabileceğine dair daha geniş bir taktik tartışmayı da ateşledi. Bazı eleştirmenler oyun stillerinin çakışabileceğini öne sürse de, De la Fuente, birbirlerinin güçlü yönlerine uyum sağlamaları hâlinde ikilinin yıkıcı bir ortaklık kurabileceği konusunda ısrarcı. Pedri'nin, etrafındaki oyuncu kadrosuna bağlı olarak oyununu geliştirmeye zaten istekli olduğunu belirtti. Teknik direktör, Rodri gibi baskın bir gücün varlığının onun yanında oynayanlardan beklentileri doğal olarak değiştirdiğine dikkat çekti; bunun da oyuncularının fazlasıyla üstesinden gelebileceğine inandığı bir meydan okuma olduğunu söyledi.
De la Fuente, aralarındaki potansiyel uyumun inceliklerini anlatırken orta saha seçeneklerinin kendine özgü profillerine vurgu yaptı. "Evet, elbette yapabilirler ama Pedri'nin oyun tarzının biraz değiştiğinin farkında olmamız gerekiyor. Bunu Dünya Kupası'nda da söyledim: Ben milli takımdaki Pedri'yi tercih ediyorum, çünkü bir takım takım arkadaşıyla oynamakla başka bir grupla oynamak aynı şey değil" diye expalined.
"Rodrigo sizi farklı oynamaya zorlar; Pedri'nin başka şeyler sunması gerekir ve bunu yapıyor da, çünkü o kadar iyi biri. Rodrigo'nun takımda olması her zaman iyi haberdir, çünkü kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi o. Aramızda böyle bir ilişki olması büyük bir ayrıcalık."
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Yoğun bir sonbahar fikstürü
De la Fuente, İspanya yoğun ve son derece zorlu bir milli maç takvimine hazırlanırken dikkatini derhal yeniden kulübedeki görevlerine çevirmek zorunda. Yeni dünya şampiyonu olan İspanya, 26 Eylül'de İngiltere ile oynayacağı vitrin niteliğindeki hazırlık maçı için Londra'da sahalara dönecek. Kanal'ın öte yanına yapacağı yolculuğun ardından İspanya, 3 Ekim'deki kritik karşılaşmada Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmak üzere Oviedo'ya gidecek ve ardından yorucu milli arayı, deplasmanda Hırvatistan karşısında zorlu atmosferde oynayacağı sert ve yüksek baskılı sınavla noktalayacak.
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