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Luis de la Fuente, RFEF'in 2030'a kadar uzatma planı kapsamında Dünya Kupası zaferinin ardından İspanya ile yüksek maaşlı yeni sözleşmeye hazırlanıyor
Federasyon yöneticileri ödül planlıyor
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), La Roja'yı ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir zafere imza atan De la Fuente ile sözleşme uzatma görüşmelerini resmen başlattı. 65 yaşındaki teknik direktör, federasyon yönetimindeki değişikliğin kısa süre sonrasında yeni şartlarda anlaşmasının ardından şu anda 2028'e kadar sözleşmeli durumda. İspanyol futbolunun yönetim organı, şimdi başantrenörün ülkesinde düzenlenecek 2030 turnuvasına kadar uzun vadeli bağlılığını güvence altına almaya kararlı.
- Getty
Başkan, görüşmelerin sürdüğünü doğruladı
RFEF Başkanı Rafael Louzan, De la Fuente'nin görev süresinin uzatılmasının, milli takım yapılanmasının tüm kademelerindeki adanmışlığı, alçakgönüllülüğü ve liderliği için uygun bir ödül olduğunu vurguladı.
Radio Nacional de Espana'ya (RNE) verdiği röportajda konuşan Louzan, şunları söyledi: "Bence bu, Luis'in hak ettiği bir şey ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız, hatta aslında bunu zaten yapıyoruz; şu anda 2028'e kadar süren sözleşmesini uzatmak için, bunu 2030'un ötesine ya da 2030 civarına taşıyabilelim, çünkü onun bunun bir parçası olması gerekiyor."
Louzan, "Onun sadeliği ve çalışma becerisi, bu İspanya milli takımındaki unutulmaz oyuncu grubuyla birlikte bu başarıya ulaşmamızı sağladı" diye ekledi.
Ortak ev sahipliği hedefi güç kazanıyor
De la Fuente'nin geleceğini güvence altına almak, İspanya'nın Portekiz ve Fas ile ortaklaşa düzenleyeceği turnuva kapsamında 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma girişimiyle örtüşüyor. Federasyon, hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya şampiyonluğunu elinde bulundurmanın ülkenin bu vitrin maça ev sahipliği yapma iddiasını güçlendirdiğine inanıyor.
Finalin oynanacağı statla ilgili konuşan Louzan, "O büyük Dünya Kupası'nın finaline İspanya'nın ev sahipliği yapmasından başka bir sonucun çıkmasını anlamak zor olurdu" dedi.
- AFP
Son şampiyon unvanını korumaya hazırlanıyor
Dünyayı fethetmenin hemen ardından İspanya, odağını hızla bir sonraki döneme ve tacını korumaya çevirmek zorunda. De la Fuente ile yola devam edilmesi, onun yeni genç yıldız adaylarını kazanan düzenine entegre ederken gerekli taktik istikrarı sağlıyor. Bu devamlılık, gelecek ay UEFA Uluslar Ligi'nde, ufukta bekleyen İngiltere ve Hırvatistan maçlarıyla birlikte hemen sınanacak.
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