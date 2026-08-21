RFEF Başkanı Rafael Louzan, De la Fuente'nin görev süresinin uzatılmasının, milli takım yapılanmasının tüm kademelerindeki adanmışlığı, alçakgönüllülüğü ve liderliği için uygun bir ödül olduğunu vurguladı.

Radio Nacional de Espana'ya (RNE) verdiği röportajda konuşan Louzan, şunları söyledi: "Bence bu, Luis'in hak ettiği bir şey ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız, hatta aslında bunu zaten yapıyoruz; şu anda 2028'e kadar süren sözleşmesini uzatmak için, bunu 2030'un ötesine ya da 2030 civarına taşıyabilelim, çünkü onun bunun bir parçası olması gerekiyor."

Louzan, "Onun sadeliği ve çalışma becerisi, bu İspanya milli takımındaki unutulmaz oyuncu grubuyla birlikte bu başarıya ulaşmamızı sağladı" diye ekledi.