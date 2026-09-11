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Luis de la Fuente, İspanya yıldızları için Ballon d'Or takdiri istedi ve Lamine Yamal'ın gelecekte büyük başarılar elde edeceğini söyledi
Milli takım teknik direktörü İspanyol'u destekledi
İspanya Teknik Direktörü De la Fuente, bu yılki Ballon d'Or'u bir İspanyol oyuncunun kazanması gerektiğinde ısrar etti. Perşembe günü, gelecek ay Oviedo'da Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının tanıtımı sırasında konuşan teknik adam, Mikel Oyarzabal'ın resmi 30 kişilik kısa listede yer almamasını sorguladı. 2026 Ballon d'Or adayları bu haftanın başında açıklanmıştı ve tören 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.
- AFP
Yamal zirveye aday gösterildi
De la Fuente, Yamal'ın muazzam yeteneğini övdü ve Barcelona'nın genç yıldızının futboldaki en prestijli bireysel ödülü kazanmak için gereken her özelliğe sahip olduğuna dair tam güven duyduğunu dile getirdi.
Yerli kaliteyi savunan teknik direktör, şöyle dedi: "Ben her zaman yerli yeteneği, 'Marka İspanya'yı desteklerim; gelişim, performans ve kalite açısından dünya çapındayız. Aklıma ilk gelen isim olarak, adaylar listesinde Mikel Oyarzabal'ın eksik olduğunu söyleyebilirim; isimleri yazması gereken kişi herhalde kâğıdı yere düşürdü ve onu dışarıda bıraktı."
Yamal'ın gidişatını değerlendiren De la Fuente, şunları ekledi: "Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşünüyorum çünkü o bir İspanyol ve inanılmaz bir futbolcu. Bu yıl olmazsa gelecekte olur; bunu kazanmasının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Sezonun başında onu çok iyi görüyorum ve uzun yıllar boyunca ondan keyif almak istiyoruz."
Llorente, milli takım kariyerini noktaladı
2026 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Llorente'nin milli takımı bırakma kararına değinen De la Fuente, orta sahanın bu karar öncesinde kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı. Teknik direktör, aralarında "harika bir ilişki" olduğunu söylediği oyuncuya "mutlak saygı ve minnet" duyduğunu ifade etti.
Carlos Espi ve Xavi Espart gibi yükselen yeteneklerin kadroya dahil edilme ihtimali sorulduğunda ise teknik adam şunları söyledi: "Gelecekte kesinlikle orada olacaklar. Acele etmeye gerek yok ve son yıllarda kesinlikle her şeyi kazanmış bir futbolcu nesline saygı göstermeliyiz."
- Getty Images News
Zorlu milli ara kapıda
İspanya, yaklaşan milli arada zorlu bir üç maçlık fikstüre çıkacak; 26 Eylül'de deplasmanda İngiltere karşısında UEFA Uluslar Ligi kampanyasına başlayacak, ardından üç gün sonra Hırvatistan'ı ağırlayacak. De la Fuente'nin ekibi daha sonra, taktik ince ayar ile kadroda kademeli yenilenmeyi dengelerken, 3 Ekim'de Oviedo'daki Estadio Carlos Tartiere'de Czech'i konuk edecek. Bu yüksek profilli fikstür serisi, Ballon d'Or galası öncesinde La Roja'nın önde gelen isimlerine de Londra'da önemli bir vitrin sunuyor.
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