Luis de la Fuente, İspanya yıldızları için Ballon d'Or takdiri istedi ve Lamine Yamal'ın gelecekte büyük başarılar elde edeceğini söyledi

De la Fuente, Yamal'ın muazzam yeteneğini övdü ve Barcelona'nın genç yıldızının futboldaki en prestijli bireysel ödülü kazanmak için gereken her özelliğe sahip olduğuna dair tam güven duyduğunu dile getirdi.

Yerli kaliteyi savunan teknik direktör, şöyle dedi: "Ben her zaman yerli yeteneği, 'Marka İspanya'yı desteklerim; gelişim, performans ve kalite açısından dünya çapındayız. Aklıma ilk gelen isim olarak, adaylar listesinde Mikel Oyarzabal'ın eksik olduğunu söyleyebilirim; isimleri yazması gereken kişi herhalde kâğıdı yere düşürdü ve onu dışarıda bıraktı."

Yamal'ın gidişatını değerlendiren De la Fuente, şunları ekledi: "Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşünüyorum çünkü o bir İspanyol ve inanılmaz bir futbolcu. Bu yıl olmazsa gelecekte olur; bunu kazanmasının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Sezonun başında onu çok iyi görüyorum ve uzun yıllar boyunca ondan keyif almak istiyoruz."