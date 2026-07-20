Luis de la Fuente, İspanya’nın “mükemmel” Dünya Kupası zaferini övdü ve Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’yi durdurmanın sırrını açıkladı

De la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinde takımını Arjantin’e karşı 1-0’lık zorlu bir galibiyete taşıdıktan sonra İspanya’nın şampiyonluğunu kutladı ve turnuvayı sürekli gelişim ve kolektif çabanın bir sonucu olarak nitelendirdi.

La Roja'nın teknik direktörü, finalde daha iyi bir performans sergileyen takımının bu başarıyı hak ettiğini düşündü. Maçı daha erken sonuçlandırmayı tercih edeceklerini kabul etse de, bu büyüklükteki maçların asla kolay olmadığını vurguladı ve fedakarlıklarıyla galibiyeti kazanan oyuncularını övdü.

Taktiksel açıdan en önemli hedeflerden biri, Messi’nin etkisini sınırlamaktı. İspanya, maçın büyük bir bölümünde Arjantin kaptanını tehlikeli bölgelerden uzak tutmayı başardı ve Inter Miami yıldızının etkisini sınırladı.