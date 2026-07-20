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Luis de la Fuente, İspanya’nın “mükemmel” Dünya Kupası zaferini övdü ve Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’yi durdurmanın sırrını açıkladı
İspanya, takım olarak kusursuz bir performans sergiledi
De la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinde takımını Arjantin’e karşı 1-0’lık zorlu bir galibiyete taşıdıktan sonra İspanya’nın şampiyonluğunu kutladı ve turnuvayı sürekli gelişim ve kolektif çabanın bir sonucu olarak nitelendirdi.
La Roja'nın teknik direktörü, finalde daha iyi bir performans sergileyen takımının bu başarıyı hak ettiğini düşündü. Maçı daha erken sonuçlandırmayı tercih edeceklerini kabul etse de, bu büyüklükteki maçların asla kolay olmadığını vurguladı ve fedakarlıklarıyla galibiyeti kazanan oyuncularını övdü.
Taktiksel açıdan en önemli hedeflerden biri, Messi’nin etkisini sınırlamaktı. İspanya, maçın büyük bir bölümünde Arjantin kaptanını tehlikeli bölgelerden uzak tutmayı başardı ve Inter Miami yıldızının etkisini sınırladı.
- Getty Images Sport
De la Fuente, İspanya’nın galibiyet formülünü açıklıyor
De la Fuente, final maçının ardından İspanya’nın Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi ve hem turnuva boyunca takımının gösterdiği performansı hem de bu büyük sahnede sergilenen taktiksel disiplini vurguladı. Ayrıca İspanya’nın Messi’yi durdurma planını nasıl uyguladığını da açıkladı.
"Harika bir Dünya Kupası geçirdik ve her maçtan ders çıkardık. Finalde üstün oynadık, daha önce kazanamamış olmamız üzücü ama bu tür maçları oynamak asla kolay değildir," diyen De la Fuente, Rai Sport'a şunları ekledi: "Fedakarlık yaparak kazanmak her zaman en iyisidir."
İspanya’nın Messi’ye karşı izlediği yaklaşımı değerlendiren De la Fuente, şunları ekledi: “Topa sahip olarak onu uzak tutmayı başardık. Gerçekten çok iyiydik, takımın performansı muhteşemdi.”
Takım gücü, İspanya’nın en büyük gücü olmaya devam ediyor
İspanya’nın başarılı serüveni boyunca De la Fuente, bireysel yeteneklerden çok takım çalışmasına daha fazla önem verdi. Her oyuncunun sorumluluklarını anladığı dengeli bir kadro oluşturarak, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek uyumlu bir takım yarattı. İspanya teknik direktörü, zirveye ulaşmak için gereken standartları korudukları için oyuncularına da övgüde bulundu.
"Harika, parlak, dünyanın en iyi oyuncularına sahibim. Her şeyi daha kolay gösteriyorlar ve bunun yanı sıra her zaman azami özveriyle çalışıyorlar," diye açıkladı. "En iyi milli takım değil, en iyi takım bizdik. Büyük ilgi gördük ve oyuncularımla gurur duyuyorum."
- Getty
İspanya, daha fazla başarıya ulaşmaya kararlı
İspanya’nın Dünya Kupası zaferi, De la Fuente yönetiminde kaydedilen bir başka önemli dönüm noktasıdır ve onun görev süresi boyunca kaydedilen ilerlemeyi pekiştirmektedir. Daha önce Euro 2024’ü kazanan La Roja, bir sonraki uluslararası turnuvada da podyumun zirvesine çıkmayı hedefleyecektir.
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