Luis de la Fuente, İspanya’nın “kusursuz” bir Dünya Kupası performansı sergileyerek Portekiz’i elediği maçta, “ustaca” bir şekilde uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Mikel Merino’yu övdü

Maç sonrası röportajlarında konuşan İspanya teknik direktörü, kadro derinliğinin zaferin anahtarı olduğunu vurguladı. 65 yaşındaki teknik adam, “Gerçekten muhteşem bir maçtı, final öncesi bir final gibiydi ve beklendiği gibi son ana kadar zorlandık,” dedi. "Çok eksiksiz bir maç oynadık ve en önemli oyuncular yedek kulübesinden gelenlerdi. [Merino'ya] her zamanki gibi oynamasını, orta sahada ve hücumda destek olmasını söyledim; uzatmalara girerken onlara biraz daha ritim kazandırmayı düşünüyorduk. Oyuncuların katkısı muhteşemdi."

De la Fuente’nin Merino ile olan bağı, İspanya genç milli takımlarında geçirdikleri yıllara kadar uzanıyor; bu da bu anı teknik direktör için özellikle duygusal kılıyor. Teknik direktör, orta saha oyuncusunun güvenilirliğinin, turnuvanın en önemli anlarında kendisine güvenilmesinin tam da nedeni olduğunu hemen vurguladı.

"Onun adına çok mutluyum," diye ekledi teknik direktör. "Tüm oyunculara büyük bir sevgi besliyorum, ancak Mikel Merino ile aramızda özel bir bağ var çünkü birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Gerekirse onu evinden almaya bile giderim. O dünya klasında bir oyuncu. Yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların önemini vurgulamak istiyorum. Ve Mikel asla hayal kırıklığına uğratmaz; o her zaman güvenilir bir seçimdir."