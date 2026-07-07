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Luis de la Fuente, İspanya’nın “kusursuz” bir Dünya Kupası performansı sergileyerek Portekiz’i elediği maçta, “ustaca” bir şekilde uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Mikel Merino’yu övdü
Süper yedekler fark yaratıyor
İspanya, tamamen İber yarımadasından takımların karşılaştığı bu maçın yarattığı baskıya rağmen, De la Fuente’nin “çok eksiksiz” olarak nitelendirdiği bir performansla çeyrek finale yükseldi. Arsenal’in orta saha oyuncusu Merino, Ferran Torres’in muhteşem asistinin ardından golü atarak kahraman oldu ve Cristiano Ronaldo ile Portekiz’i eve gönderdi.
- Getty Images Sport
Maçı kazandıran Merino ile kurulan özel bağ
Maç sonrası röportajlarında konuşan İspanya teknik direktörü, kadro derinliğinin zaferin anahtarı olduğunu vurguladı. 65 yaşındaki teknik adam, “Gerçekten muhteşem bir maçtı, final öncesi bir final gibiydi ve beklendiği gibi son ana kadar zorlandık,” dedi. "Çok eksiksiz bir maç oynadık ve en önemli oyuncular yedek kulübesinden gelenlerdi. [Merino'ya] her zamanki gibi oynamasını, orta sahada ve hücumda destek olmasını söyledim; uzatmalara girerken onlara biraz daha ritim kazandırmayı düşünüyorduk. Oyuncuların katkısı muhteşemdi."
De la Fuente’nin Merino ile olan bağı, İspanya genç milli takımlarında geçirdikleri yıllara kadar uzanıyor; bu da bu anı teknik direktör için özellikle duygusal kılıyor. Teknik direktör, orta saha oyuncusunun güvenilirliğinin, turnuvanın en önemli anlarında kendisine güvenilmesinin tam da nedeni olduğunu hemen vurguladı.
"Onun adına çok mutluyum," diye ekledi teknik direktör. "Tüm oyunculara büyük bir sevgi besliyorum, ancak Mikel Merino ile aramızda özel bir bağ var çünkü birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Gerekirse onu evinden almaya bile giderim. O dünya klasında bir oyuncu. Yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların önemini vurgulamak istiyorum. Ve Mikel asla hayal kırıklığına uğratmaz; o her zaman güvenilir bir seçimdir."
Yamal ve Rodri’ye Övgü
Teknik direktör, özellikle Rodri ve genç yıldız Lamine Yamal olmak üzere ilk on birdeki yıldız oyuncularının performanslarına da değindi. Bazıları genç Barcelona kanat oyuncusunun zaman zaman zorlandığını düşünse de, De la Fuente, Portekiz’i savunma sıkıntısına sürükleyen olgun bir performans sergilediğini gördü.
"Bence en iyi maçlarından birini oynadı; bu, onun gelişimi için çok önemli bir gün," dedi. "Nuno Mendes'in sakatlığı, şüphesiz Lamine'nin ona uyguladığı baskıdan kaynaklanıyor. Muhteşem bir iş çıkardı. Rakip takımda korku uyandırdı. Bu, Lamine’nin kariyerindeki en iyi maçlardan biri... ve daha fazlası da gelecek. Çünkü onun gelişmeye devam etmesine ihtiyacımız var.” Rodri ile ilgili olarak ise şunları ekledi: “Rodri, bu takımın yol göstericisi. Olağanüstü bir varlığı olan bir oyuncu. Takıma denge sağlıyor. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu.”
- AFP
İspanya çeyrek finallere hazır
Almanya, Brezilya ve Portekiz gibi devlerin turnuvadan elenmesiyle İspanya, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ancak De la Fuente, “yenilmesi gereken takım” olarak anılmaktan rahatsızlık duymuyor; zira takım, “Kırmızı Şeytanlar”ın ABD Milli Takımı’nı 4-1 mağlup etmesinin ardından, Cuma günü Los Angeles’ta Belçika ile oynayacakları çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor.
"Kiminle karşılaşacağımız umurumuzda değil, çeyrek finale kaldığımız için mutluyuz ve sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diye konuştu teknik direktör. "Rakiplerimizin bizi 'yenilmesi gereken takım' olarak görmesine neden olacak birçok niteliklere sahibiz. Kendimize büyük güven duyuyoruz, kendimizden eminiz ve son ana kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakiplerimizin bizi yenmesi gerekecek. Bence rakiplerimizin de aynı şekilde düşünmesini sağlayacak birçok avantajımız var."
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