Luis de la Fuente, İspanya’nın Fransa’ya karşı kazandığı Dünya Kupası yarı final zaferinde yaşanan çifte sakatlık endişesinin ardından Lamine Yamal ve Pedro Porro hakkında son gelişmeleri aktardı

İspanya milli takım teknik direktörü, oyuncularına duyduğu hayranlığı gizlemedi ve kadrosunun uluslararası futbolun zirvesine ulaştığını iddia etti. Ancak De la Fuente, maçla ilgili söylemlerden ziyade kazanma sürecine odaklanmaya devam ediyor ve nihai hedefin aşılması gereken en zor engel olduğunu vurguluyor.

"Bana göre İspanyol futbolcular, dünyadaki oyunu en iyi anlayan futbolculardır ve bu, İspanyol teknik direktörlerin ve kulüplerin bir başarısıdır. Mutluyuz, ancak bununla yetinmiyoruz," diye konuştu De la Fuente.

“Önümüzde daha zorlu bir süreç var ve finali oynamak için sabırsızlanıyoruz. Ama final oynanmak için vardır; ben abartılı sözlere düşkün biri değilim. Bir finalde oynamaktan nasıl mutlu olmazsınız ki! Kazansanız da kazanmasanız da… bir rakip var. Bu yolculuğa büyük değer veriyorum ve bizi çok güçlü kılan, başardıklarımızın kıymetini bilmemizi sağlayan da budur.”