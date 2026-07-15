AFP
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Luis de la Fuente, İspanya’nın Fransa’ya karşı kazandığı Dünya Kupası yarı final zaferinde yaşanan çifte sakatlık endişesinin ardından Lamine Yamal ve Pedro Porro hakkında son gelişmeleri aktardı
Yamal için olumlu haberler
De la Fuente, Salı günü Fransa’ya karşı 2-0 kazanılan Dünya Kupası yarı final maçında Yamal’ın ciddi bir sakatlık yaşamadığını belirterek taraftarları rahatlattı. Barcelona’nın genç oyuncusunun maçın çeşitli anlarında topalladığı görülse de, teknik direktör, La Roja’nın Pazar günkü finale hazırlanırken sağlık ekibinden gelen ilk raporların umut verici olduğunu vurguladı.
Yamal'ın sakatlıktan kurtulmuş gibi görünmesine karşın, Tottenham'lı Porro, maçın 85. dakikasında Marcos Llorente ile değiştirildikten sonra kas gerginliği nedeniyle şu anda gözlem altında tutuluyor. De la Fuente, maç sonrası basın toplantısında, "Lamine'nin bildiğim kadarıyla bir sorunu yok. Az önce doktorlarla konuştum. Pedro Porro'da aşırı kullanımdan kaynaklanan bir sakatlık var gibi görünüyor, ancak yarın ne olacağını göreceğiz," dedi.
- AFP
De la Fuente, İspanya’nın üstünlüğüne ‘şaşırdı’
İspanya’nın Dünya Kupası finaline yükselmesini sağlayan performansı değerlendirirken De la Fuente, takımının taktiksel ve fiziksel gelişiminden büyük gurur duyduğunu ifade etti. 2018 dünya şampiyonlarına karşı elde edilen zaferin şans eseri olmadığını, bunun aksine İspanyol futbol sistemindeki köklü yeteneklerin ve mevcut oyuncu kadrosunun çalışma ahlakının bir yansıması olduğunu vurguladı.
De la Fuente şöyle konuştu: “Bu takımın neler yapabileceğine şaşırıyorum ve gelişme potansiyeli sonsuz. Bu tesadüf değil: yetenek, sıkı çalışma, fedakarlık ve azim sayesinde oldu. Turnuva boyunca adım adım gelişmeye devam etmemiz gerektiğini biliyorduk. İlk maçı kazanmak isterdik, çünkü böylece bir rekor daha kırmış olacaktık, ancak hem futbolumuz hem de fiziksel kondisyonumuz açısından harika bir formdayız.”
Final maçına bakış
İspanya milli takım teknik direktörü, oyuncularına duyduğu hayranlığı gizlemedi ve kadrosunun uluslararası futbolun zirvesine ulaştığını iddia etti. Ancak De la Fuente, maçla ilgili söylemlerden ziyade kazanma sürecine odaklanmaya devam ediyor ve nihai hedefin aşılması gereken en zor engel olduğunu vurguluyor.
"Bana göre İspanyol futbolcular, dünyadaki oyunu en iyi anlayan futbolculardır ve bu, İspanyol teknik direktörlerin ve kulüplerin bir başarısıdır. Mutluyuz, ancak bununla yetinmiyoruz," diye konuştu De la Fuente.
“Önümüzde daha zorlu bir süreç var ve finali oynamak için sabırsızlanıyoruz. Ama final oynanmak için vardır; ben abartılı sözlere düşkün biri değilim. Bir finalde oynamaktan nasıl mutlu olmazsınız ki! Kazansanız da kazanmasanız da… bir rakip var. Bu yolculuğa büyük değer veriyorum ve bizi çok güçlü kılan, başardıklarımızın kıymetini bilmemizi sağlayan da budur.”
- AFP
La Roja’ya kraliyet takdir belgesi
Bu başarının önemi, takımı tebrik etmek için arayan Kral Felipe VI’nın telefon görüşmesiyle bir kez daha vurgulandı. İspanya, 2010’daki başarısını tekrarlamak umuduyla finalde İngiltere ya da Arjantin ile karşılaşacak.
De la Fuente şunları ekledi: “Kralımızın bizi araması, bizimle ilgilenmesi ve sürekli olarak bizi cesaretlendirmesi büyük bir onur. Sokaklarda bu kadar coşkulu bir ülkenin, takdire şayan bir tutuma sahip bir neslin sevincinin mimarları olmak... Bunun tadını çıkaralım, en zor adım henüz önümüzde, daha da gelişmeliyiz ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.”
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