AFP
Çeviri:
Luis de la Fuente, Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından Arjantin'in İspanyol oyunculara karşı sergilediği ‘dayanılmaz ve kabul edilemez’ tavrını sert bir dille eleştirdi
De la Fuente söz aldı
De la Fuente, Dünya Kupası finali sonrasında Arjantin’in İspanya oyuncularına karşı sergilediği tavrı eleştirdi ve maç sonrası yaşanan olayları kabul edilemez olarak nitelendirdi. La Roja, uzatmalarda Ferran Torres’in attığı gol sayesinde Albiceleste’yi 1-0’lık dar bir skorla mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
Dünya Kupası kupasıyla birlikte Teledeporte'ye konuk olan İspanya milli takım teknik direktörü, TVE'ye verdiği röportajda takımının başarısını değerlendirdi ve İspanya'yı ikinci dünya şampiyonluğuna taşımanın verdiği gururu dile getirdi.
- Getty Images Sport
Arjantin’e yönelik sert eleştiriler
De la Fuente, olayların yaşandığı sırada ekibi ve oyuncularıyla kutlama yaptığı için olaylara şahit olmadığını kabul etse de, değerlendirmelerinde çekinmedi.
"O sırada diğer insanlarla kutlama yapıyordum, takım arkadaşlarımla kucaklaşıyordum, bu yüzden neler olup bittiğinin farkında değildim," diye itiraf etti. "Her halükarda, maç öncesinde övdüğüm ve harika bir teknik direktörü olan bu kalibrede oyuncuların böyle bir davranış sergilemesini tahammül edilemez ve kabul edilemez buluyorum."
Ayrıca İspanya’nın tepkisini de öven De la Fuente, şunları ekledi: “Bence bu tür provokasyonlar karşısında oyuncularımızın sergilediği tavrı vurgulamakta fayda var. İyi sporcular ve futbolcular gibi her an soğukkanlılıklarını korudular.”
Birleşik İspanya kadrosu
De la Fuente, Dünya Kupası zaferinin taraftarlara getirdiği sevinçten de bahsetti ve ülkenin kutlamalarını izlemenin, kendi başarısından bile daha büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı. İspanya’nın zaferinin büyüklüğünü hâlâ tam olarak kavrayamadığını itiraf eden De la Fuente, takımın başardıklarını tam anlamıyla takdir edebilmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
"Bu, milli takımın ana temasıdır," dedi De la Fuente. "Bunu gerçekten hissediyoruz, kendimizi büyük bir aile gibi hissediyoruz. Las Rozas'taki hazırlık kampından bu yana 52 gündür tek bir sorun yaşamadan birlikteyiz ve bu, salt profesyonel bir ilişkinin çok ötesinde; orada çok daha derin bir duygu var.
"Bunun ikinci bir zafer mi olduğu yoksa aynı seviyede mi olduğu konusunda emin değilim. Beni mutlu eden şey, kendimden çok insanların mutlu olduğunu görmek. Birleşmiş bir ülke görmek, birlikte daha fazlasını başarabileceğimizi bilmek – bu sadece benim sözüm değil, büyük bir gurur kaynağı. Bunu sindirmek için hâlâ birkaç güne ihtiyacım var ve sanırım anlamaya başlıyorum."
- Getty
Dünya Kupası zaferinden yola çıkarak
De la Fuente için Dünya Kupası zaferi, sadece bir kupa kazanmaktan öte bir anlam taşıyor; teknik direktör, bu zaferin futbol aracılığıyla ülkeyi birleştirdiğine inanıyor. Artık odak noktası, İspanya’nın bu başarısını daha da ileriye taşımak ve aynı zamanda, kendi görüşüne göre takımı bir başka dünya şampiyonluğuna taşıyan birlik ve disiplini korumak olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun