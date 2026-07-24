Luis de la Fuente, Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından Arjantin'in İspanyol oyunculara karşı sergilediği ‘dayanılmaz ve kabul edilemez’ tavrını sert bir dille eleştirdi

De la Fuente, Dünya Kupası zaferinin taraftarlara getirdiği sevinçten de bahsetti ve ülkenin kutlamalarını izlemenin, kendi başarısından bile daha büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı. İspanya’nın zaferinin büyüklüğünü hâlâ tam olarak kavrayamadığını itiraf eden De la Fuente, takımın başardıklarını tam anlamıyla takdir edebilmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bu, milli takımın ana temasıdır," dedi De la Fuente. "Bunu gerçekten hissediyoruz, kendimizi büyük bir aile gibi hissediyoruz. Las Rozas'taki hazırlık kampından bu yana 52 gündür tek bir sorun yaşamadan birlikteyiz ve bu, salt profesyonel bir ilişkinin çok ötesinde; orada çok daha derin bir duygu var.

"Bunun ikinci bir zafer mi olduğu yoksa aynı seviyede mi olduğu konusunda emin değilim. Beni mutlu eden şey, kendimden çok insanların mutlu olduğunu görmek. Birleşmiş bir ülke görmek, birlikte daha fazlasını başarabileceğimizi bilmek – bu sadece benim sözüm değil, büyük bir gurur kaynağı. Bunu sindirmek için hâlâ birkaç güne ihtiyacım var ve sanırım anlamaya başlıyorum."