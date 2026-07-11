Luis de la Fuente, Belçika’ya karşı kazanılan Dünya Kupası maçındaki hayati katkısını överek, Mikel Merino’nun İspanya’nın oyun tarzına “tam uyumlu” olduğunu belirtti

Maçın ardından konuşan De la Fuente, Merino’nun uyum yeteneğini ve İspanya’nın oyun sistemindeki önemini övdü. Orta saha oyuncusunun, takımından sergilemesini istediği oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağladığını ve ne zaman ihtiyaç duyulsa her zaman güvenilir olduğunu belirtti.

Marca'nın aktardığına göre De la Fuente, "Merino'nun pek çok erdemleri var; herhangi bir milli takımda ve herhangi bir kulüpte oynayabilir. Bizim için ise bu takıma, bu modele tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Ona ihtiyaç duyduğumuzda her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz," diye açıkladı. "Mikel'in oynamaması haksızlık, ancak başka birinin kadro dışı kalması da aynı derecede haksızlık olurdu.

"Aynı anda sadece 11 kişi oynayabilir ve onlar bu rolü, herhangi bir anda üstlenmeleri gereken görevi anlıyorlar. Oyuna girdiklerinde ne yapmaları gerektiğini biliyorlar; bu yüzden onların teknik direktörü olmak büyük bir zevk. O çok yönlü ve çok yetenekli bir futbolcu; defansif orta saha, 6 numara, 8 numara, 10 numara ve 9 numara pozisyonlarında oynadı ve her şeyi iyi yapıyor."

Şöyle devam etti: "Bu kadar geniş bir beceri yelpazesine sahip; bu pozisyonlarda oynayabilir ve en üst düzeyde performans gösterebilir. En iyi santrfor, hücum orta saha oyuncusu, oyun kurucu olabilir... Oyuna olan kavrayışı, takımın ihtiyaçlarını yorumlama konusunda olağanüstü. Hayata ve futbola karşı tutumu, bir süperstar oyuncu olduğunu bilmesine rağmen, adanmışlık ve dayanışma üzerine kurulu. Maçta onu santrfor olarak oyuna sokmayı düşündüğümüz bir an vardı. Maçın gidişatının farklı bir yöne sapabileceğini gördük ve bu hamle iyi sonuç verdi."