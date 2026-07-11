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Luis de la Fuente, Belçika’ya karşı kazanılan Dünya Kupası maçındaki hayati katkısını överek, Mikel Merino’nun İspanya’nın oyun tarzına “tam uyumlu” olduğunu belirtti
İspanya, Fransa ile karşılaşmaya hak kazanırken Merino parladı
İspanya, Belçika’yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası yarı finallerine yükseldi; Merino ise oyuna girdikten sonra önemli bir etki yarattı. Her ne kadar düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, bu orta saha oyuncusu maçın gidişatını değiştirebilen çok yönlü bir seçenek olarak değerini bir kez daha kanıtladı. Bu sonuç, yarı finalde Fransa ile yapılacak devler arası karşılaşmanın önünü açtı.
- AFP
De la Fuente, Merino’nun benzersiz değerini açıklıyor
Maçın ardından konuşan De la Fuente, Merino’nun uyum yeteneğini ve İspanya’nın oyun sistemindeki önemini övdü. Orta saha oyuncusunun, takımından sergilemesini istediği oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağladığını ve ne zaman ihtiyaç duyulsa her zaman güvenilir olduğunu belirtti.
Marca'nın aktardığına göre De la Fuente, "Merino'nun pek çok erdemleri var; herhangi bir milli takımda ve herhangi bir kulüpte oynayabilir. Bizim için ise bu takıma, bu modele tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Ona ihtiyaç duyduğumuzda her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz," diye açıkladı. "Mikel'in oynamaması haksızlık, ancak başka birinin kadro dışı kalması da aynı derecede haksızlık olurdu.
"Aynı anda sadece 11 kişi oynayabilir ve onlar bu rolü, herhangi bir anda üstlenmeleri gereken görevi anlıyorlar. Oyuna girdiklerinde ne yapmaları gerektiğini biliyorlar; bu yüzden onların teknik direktörü olmak büyük bir zevk. O çok yönlü ve çok yetenekli bir futbolcu; defansif orta saha, 6 numara, 8 numara, 10 numara ve 9 numara pozisyonlarında oynadı ve her şeyi iyi yapıyor."
Şöyle devam etti: "Bu kadar geniş bir beceri yelpazesine sahip; bu pozisyonlarda oynayabilir ve en üst düzeyde performans gösterebilir. En iyi santrfor, hücum orta saha oyuncusu, oyun kurucu olabilir... Oyuna olan kavrayışı, takımın ihtiyaçlarını yorumlama konusunda olağanüstü. Hayata ve futbola karşı tutumu, bir süperstar oyuncu olduğunu bilmesine rağmen, adanmışlık ve dayanışma üzerine kurulu. Maçta onu santrfor olarak oyuna sokmayı düşündüğümüz bir an vardı. Maçın gidişatının farklı bir yöne sapabileceğini gördük ve bu hamle iyi sonuç verdi."
İspanya, devlerin yarı final mücadelesine hazır
Bu galibiyet, Fransa ile oynanacak heyecan verici bir yarı final maçının önünü açtı; De la Fuente, bu karşılaşmanın her iki taraf için de aynı derecede zorlu olacağına inanıyor. Zorlu bir yolun ardından son dörde kalan İspanyol teknik direktör, takımının 2018 dünya şampiyonunu yenebileceğine olan güvenini koruyor ve takımının uluslararası sahnede en iyilerle başa çıkabileceğini zaten kanıtladığını belirtiyor.
"Fransa'yı yenmek için çok çalışacağız," dedi. "Onlar da en az bizim kadar endişeli olacak; onları arka arkaya iki maçta yenen dünyadaki tek takım biziz. Daha fazlasını istiyoruz. Madem buraya kadar geldik, kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Elimizden geleni yapacağız."
- Getty Images Sport
İspanya, şampiyonluğa doğru bir adım daha atmayı hedefliyor
İspanya, Dünya Kupası kupasına bir adım daha yaklaşmak amacıyla artık dikkatini Fransa ile oynayacağı yarı final maçına yöneltecek. Maçın 14 Temmuz Salı günü Dallas Stadyumu’nda oynanması planlanıyor.
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