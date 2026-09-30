Dünya şampiyonu ekip, Ramon Sanchez Pizjuan'da otoritesini göstermekte hiç vakit kaybetmedi; Yamal, başlama vuruşundan sadece 70 saniye sonra kilidi açtı. Bu erken gol, genç oyuncunun kariyerindeki en hızlı gol oldu ve sadece üç gün önce Wembley'de İngiltere'ye attığı golü geride bıraktı.

Hırvatistan'ın yanıt vermesinin ardından Barcelona'nın sansasyonel yıldızı, maçın yarım saatlik bölümünde bu kez asist yapan isim oldu. Marc Pubill'in ev sahibine yeniden üstünlüğü getirmesi için nokta atışı bir orta yaptı. Yamal, ardından 63. dakikada gecedeki ikinci golünü attı ve kulüpten takım arkadaşı Dominik Livakovic'i yakın direkte hazırlıksız yakaladı.

Oyuna sonradan giren Nico Williams, gecikmeli gelen dördüncü golü atarak göz kamaştıran performansı taçlandırdı. Bu sonuç, İspanya'nın uluslararası arenadaki üstünlüğünü daha da pekiştirdi ve dikkat çekici yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı.



