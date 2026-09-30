AFP
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Luis de la Fuente, Barcelona sansasyonu İspanya'yı Hırvatistan karşısında farklı zafere taşıyınca Lamine Yamal'ın "büyüsünü" övdü
Şimşek gibi başlangıç havayı belirledi
Dünya şampiyonu ekip, Ramon Sanchez Pizjuan'da otoritesini göstermekte hiç vakit kaybetmedi; Yamal, başlama vuruşundan sadece 70 saniye sonra kilidi açtı. Bu erken gol, genç oyuncunun kariyerindeki en hızlı gol oldu ve sadece üç gün önce Wembley'de İngiltere'ye attığı golü geride bıraktı.
Hırvatistan'ın yanıt vermesinin ardından Barcelona'nın sansasyonel yıldızı, maçın yarım saatlik bölümünde bu kez asist yapan isim oldu. Marc Pubill'in ev sahibine yeniden üstünlüğü getirmesi için nokta atışı bir orta yaptı. Yamal, ardından 63. dakikada gecedeki ikinci golünü attı ve kulüpten takım arkadaşı Dominik Livakovic'i yakın direkte hazırlıksız yakaladı.
Oyuna sonradan giren Nico Williams, gecikmeli gelen dördüncü golü atarak göz kamaştıran performansı taçlandırdı. Bu sonuç, İspanya'nın uluslararası arenadaki üstünlüğünü daha da pekiştirdi ve dikkat çekici yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı.
- Getty Images Sport
"Davranışları çok mütevazı"
Final düdüğünün ardından TVE'ye konuşan De la Fuente, Yamal'ın bireysel parlaklığından çok takım odaklı zihniyetini vurgulamakta gecikmedi. İspanya Teknik Direktörü, "Bugün onun sihrini yine izledik ama o sihrini takımın hizmetine sunuyor" dedi. "Bu, oyuncu hakkında çok şey söylüyor. Gelecekte kolektif oyunda yaptıklarıyla daha da fazla tanınacak.
"Lamine, nasıl bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermek istiyor. Ondan çok memnunuz. Davranışları son derece mütevazı ve bu onu daha da büyük kılıyor. Onun bizimle olması büyük şans. Grup içinde de çok seviliyor."
Yamal da ikinci golünde içeriden sahip olduğu bilginin kritik olduğunu söyleyerek Barcelona'dan takım arkadaşı Livakovic'e karşı yaklaşımını anlattı. "Onu antrenmanlardan tanıyorum" dedi. "Orada ne yaptığını düşündüm ve neyse ki top ağlara gitti."
Ballon d'Or heyecanı büyüyor
Yamal'ın alev alan formu yavaşlama belirtisi göstermiyor. Forvet, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı son sekiz maçta şaşırtıcı şekilde 11 gol ve yedi asist üretti. Son sergilediği bu ustalık gösterisi, gelecek ay verilecek 2026 Ballon d'Or için adaylığını daha da güçlendiriyor.
2025'te ikinci olduktan sonra genç oyuncu, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olup İspanya'yı Dünya Kupası zaferine taşımasının ardından önde gelen adaylardan biri konumunda. Muhabirler, sporun en prestijli bireysel ödülünü kazanma ihtimaliyle ilgili sorular yönelttiğinde, gülümseyen Yamal sadece şu espriyi yaptı: "Bir tane daha."
Sevilla'daki taraftarlar da La Roja'nın kısa süre önce kazandığı Dünya Kupası kupasını sergilemesiyle coşkulu bir eve dönüşe tanıklık etti. Yamal, özel atmosferi kabul ederek şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı buraya getirip taraftarlara göstermenin heyecanını hissedebiliyorduk. Bunu hak ettiler."
- AFLOSPORT
Uluslar Ligi'nde iki maçlık program kapıda
De la Fuente'nin kadrosu, 3 Ekim'de Uluslar Ligi'nde Çekya'ya karşı yeniden sahaya döndüğünde amansız ivmesini sürdürmeyi hedefleyecek. Olumlu bir sonuç, tarihî yenilmezlik serilerini korurken kupalarını yeniden kazanmaya bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacak.
Sadece üç gün sonra İspanya, Hırvatistan'la bir kez daha karşı karşıya gelerek milli maç takvimini tamamlayacak. Sevilla'daki karşılaşmalarının tek taraflı geçmesi göz önüne alındığında, İspanya 6 Ekim'deki rövanşa kıtasal üstünlüğünü daha da perçinleme hedefiyle büyük bir özgüven içinde çıkacak.
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