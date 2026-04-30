Luis de la Fuente, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın sakatlığından sonra sahalara dönme sürecindeyken, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya için etkili bir yedek rol üstlenebileceğini öne sürüyor
Yamal’ın spor hayatına dönüş sürecini yönetmek
Yamal'ın La Liga sezonunun son bölümünü kaçıracağı haberi Barcelona taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, dikkatler hızla oyuncunun İspanya Milli Takımı'nda forma giyip giyemeyeceğine yöneldi. Genç oyuncunun Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor, ancak İspanya, en değerli oyuncusunu çok erken bir şekilde ilk 11'e geri döndürmek konusunda temkinli davranıyor.
Sport'a göre, Luis de la Fuente yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte, 18 yaşındaki oyuncunun turnuvanın ilk aşamalarında tam maçlar oynamaktansa kısa süreli oyuna girişlerde daha etkili olabileceğini kabul etti. İspanyol yayın organı, Yamal'ın grup aşamalarında turnuvaya yavaş yavaş alıştırılabileceğini ve ilk 11'e dönüşünün ancak eleme turları için planlandığını öne sürüyor.
De la Fuente taktiksel seçenekleri değerlendiriyor
İspanya teknik direktörü, fiziksel olarak yüzde 100 formda olmayan oyuncuların katkısına ilişkin görüşlerini açıkça dile getirdi. O, Yamal gibi kaliteli bir oyuncunun kısa süreli bir oyuna girmesinin bile, tıpkı Dani Olmo’nun önceki milli maçlarda yaptığı gibi, maçı İspanya lehine çevirebileceğine inanıyor.
"Karar verirken tüm senaryoları göz önünde bulunduruyoruz. Kazanıyorsanız, kaybediyorsanız, rakip 10 kişi kalmışsa... 20 dakika oynayabilecek oyuncular var ve bu da çok büyük bir değer. Olmo sakat geldi, onu kadro dışı bırakmak üzereydik, ama sonra Avrupa Şampiyonası'nda belirleyici oldu," diye açıkladı De la Fuente.
Eleme turlarına öncelik vermek
De la Fuente için strateji, uzun vadeli bir plan üzerine kurulu. Dünya Kupası’nın zorlu bir turnuva olması nedeniyle teknik ekip, Yamal’a yoğun bir süre yükü vermeden önce onun en yüksek form seviyesine ulaşmasını beklemeye hazır. Öncelik, bir ay süren turnuvanın son aşamalarında, her şeyin belirleneceği anlarda tamamen formda bir kadroya sahip olmak.
"50 veya 60 dakika oynayamayacak ama 20 dakika boyunca çok iyi performans gösterebilecek oyuncular var. Ve bu fark yaratabilir. Tam zamanında formuna kavuşup eleme turlarında belirleyici olabilecek oyuncular var. Önceliğimiz, belirleyici anda mümkün olan en iyi kadroyla sahaya çıkmak," diye ekledi teknik direktör.
Tıbbi uyarılar ve kulüp iletişimi
İspanya milli takım doktoru Óscar Celada, Yamal için sakatlıktan kurtulmanın sadece ilk adım olduğunu belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Her üç veya dört günde bir maçın oynandığı Dünya Kupası programının yüksek yoğunluğu, bir oyuncunun fiziksel iyileşmesini yönetirken hata yapma lüksünü ortadan kaldırıyor.
“İyileşmek bir şey, maksimum performansa ulaşmak ise başka bir şey. Bir oyuncunun geri dönüşündeki en büyük risk, yeni bir sakatlık yaşamasıdır,” diye belirtti Celada. “Maçların üç veya dört günde bir oynandığı bu program o kadar yoğun ki, ara vermemek imkansız. Kulüplerle sürekli iletişim halindeyiz. Bu sadece tek seferlik bir rapor değil, oyuncunun gün be gün nasıl geliştiğini görmekle ilgili. Bu bilgiler ışığında kararlar alınıyor.”