"Scudetto mu? Şu an bizim için oyuncuları dinlendirme zamanı. Sezonun ilk üçte birlik bölümünü olağanüstü geçirdik. Hedefimiz her üç günde bir rekabetçi kalmaktı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızın bunu başardığımızı gösterdiğini düşünüyorum. Bu, sezonumuzun ilk önemli dayanağı ve öyle kalmalı.

Inter'le oynadığımız maç, İtalya'nın en güçlü takımı olan müthiş bir rakibe karşı mücadeleden ibaretti. Inter maça her zamankinden farklı, hatta olağanüstü bir şekilde yaklaştı. Gelişmemiz ve ilerlememiz gerektiğini biliyoruz ama bu bizi şaşırtmıyor. Scudetto kelimesi Como ile birlikte anılıyor ama biz Scudetto'yu Como ile ilişkilendirmiyoruz. Günlük çalışmalarımıza, hedeflerimize ve gelişimimize odaklanmayı sürdürüyoruz. Son maçtan da ders çıkaracağımıza eminim çünkü yaklaşımımız hep aynı: Son sonucun ötesine bakmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-1'lik skoru şimdiden unuttuk. Şimdi Cagliari'ye karşı harika bir maç çıkarmak için hazırlanacağız."