Şampiyonlar Ligi'ndeki rekor mu? Inter karşısındaki yenilgi mi? Scudetto sözcüğü, Jacobo Ramon'un Real Madrid'deki geleceği ve hepsinden önemlisi Como'nun her zaman öne çıkmayı başardığı ocak ayı transfer dönemi de gündemdeydi. Como'nun sportif direktörü Carlalberto Ludi, Social Football Summit'de Calciomercato'ya konuştu; kulübün geleceğe yönelik projesini ve transfer planlarını anlattı.
Ludi, CM'ye konuştu: "Serie A şampiyonluğu mu? Como'da bunu konuşmuyoruz. Ocakta birileri ayrılacak ve kadromuzu güçlendirmeye hazırız ama asıl büyük hamleler Kean ve Diao olacak. Jacobo Ramon sezon sonuna kadar kalacak"
Como şampiyonluk adayı mı?
"Scudetto mu? Şu an bizim için oyuncuları dinlendirme zamanı. Sezonun ilk üçte birlik bölümünü olağanüstü geçirdik. Hedefimiz her üç günde bir rekabetçi kalmaktı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızın bunu başardığımızı gösterdiğini düşünüyorum. Bu, sezonumuzun ilk önemli dayanağı ve öyle kalmalı.
Inter'le oynadığımız maç, İtalya'nın en güçlü takımı olan müthiş bir rakibe karşı mücadeleden ibaretti. Inter maça her zamankinden farklı, hatta olağanüstü bir şekilde yaklaştı. Gelişmemiz ve ilerlememiz gerektiğini biliyoruz ama bu bizi şaşırtmıyor. Scudetto kelimesi Como ile birlikte anılıyor ama biz Scudetto'yu Como ile ilişkilendirmiyoruz. Günlük çalışmalarımıza, hedeflerimize ve gelişimimize odaklanmayı sürdürüyoruz. Son maçtan da ders çıkaracağımıza eminim çünkü yaklaşımımız hep aynı: Son sonucun ötesine bakmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-1'lik skoru şimdiden unuttuk. Şimdi Cagliari'ye karşı harika bir maç çıkarmak için hazırlanacağız."
JACOBO RAMON VE REAL MADRID
"Madrid'den Jacobo Ramon hakkında şimdiden bir sinyal geldi mi? Hayır. Doğrusu, Nico Paz için görüşmelere gittiğimizde Real Madrid onunla ilgili bir laf etmişti. Durumuna ilişkin bir takip görüşmesi yapıldı. Olağanüstü bir oyuncudan söz ediyoruz ve kesinlikle sezon boyunca bizimle kalacak. Geleceğinin nasıl şekilleneceğini anlamak için henüz erken.
Şaka yollu söylüyorum ama her yıl kasım ile mart arasında Nico Paz'ın Real Madrid'e gideceği söyleniyordu. Sonuçta onu hâlâ aramızda görme şansına sahibiz. Şimdi aynı şey Jacobo için yaşanıyor. Zamanı geldiğinde konuşup Jacobo ve iki kulüp için en iyi çözümün ne olduğunu belirleyeceğiz."
OCAK TRANSFER DÖNEMİ
"Ocak ayında transfer piyasasında hamle yapacak mıyız? Daha az süre bulan oyuncuların ayrılık ihtimallerini değerlendireceğiz. Böylece herkese oynama fırsatı verebiliriz. Yeni oyuncu transferlerine gelince, dürüst olayım: Kadromuzdan çok memnun olduğumuz için olağanüstü hamleler planlamıyoruz.
Ocak ayındaki transfer hamlemiz, Moise Kean, San Diego ve Jesús Rodríguez'in yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi olabilir. Şu anda forma giyemeyen bu oyuncular çok güçlü ve bizim için çok önemli. Öncelikle buna odaklanırdım.
Elbette şunu gösterdik: Transfer piyasasında bir fırsat doğarsa ve küçük hamlelerle de kendimizi geliştirmemiz gerekirse bunu yaparız. Sezonun ikinci yarısının harika geçeceğinden eminim."
GENÇ İTALYANLAR
"Real'den ve İtalya ile ilişkilerden söz ederken, genç yeteneklerin İtalya'ya getirilebilmesini önemli buluyorum. Como'nun, gençlerin bir kulübü çok önemli başarılara taşıyabileceğine örnek olduğunu düşünüyorum. Bu tür bir bağ, futbolumuzun gelişmesi ve değerinin artırılması için bir fırsat sunabilir. Ancak aldığımız eleştirilere rağmen işe İtalyan gençlerle başlamak temel önem taşıyor.
Bu transfer döneminde bunu yaptık. Çünkü İtalyan gençlere de kendilerini gösterme ve en iyi performanslarını sergileme imkânı tanınabilir ve tanınmalıdır. Gençlerimiz bunu gösteriyor: Liberali'yi, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir kutlama ve sevinç anı yaşayan Papaccioli'yi düşünüyorum. Ama Cassano'yu ve millî takıma çağrılmasını da düşünüyorum. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat, çünkü altyapımızda izlediğimiz yönü vurguluyor ve doğruluyor."
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