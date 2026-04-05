Getty Images Sport
Lucy Bronze ve Chelsea, WSL şampiyonluğunu savunmada yaşadıkları hayal kırıklığı için ‘mazeret uydurmuyor’; Lionesses efsanesi ise gözünü bir başka kupaya dikti
Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığı ve tıbbi endişeler
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin getirdiği hayal kırıklığı genellikle uzun süreli bir gölge bırakır, ancak Lucy şimdiden bir sonraki hedefe odaklanmış durumda. Kadınlar Süper Ligi şampiyonluk yarışı zorlu bir mücadeleye dönüştüğü için, sezonu kurtarmak amacıyla dikkatler hızla ulusal kupa zaferine kaydı.
Kupalarla dolu bir geçmişe sahip ve Chelsea'ye katılan seri şampiyon Bronze, takımın mücadele edecek çok şeyi olduğu konusunda ısrarcı. "Pazartesi günü bir FA Kupası maçımız var, biz bu kupanın son şampiyonuyuz," dedi Bronze. "Wembley'e gitmek istiyoruz, finale çıkmak istiyoruz. Bu sezon bir kupa daha kazanmak istiyoruz."
Sakatlık krizi olmasına rağmen mazeret yok
Sonia Bompastor’un takımı bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor ve kritik anlarda kilit oyuncularını kaybediyor. Ancak Bronze, performansların mazereti olarak sakatlık listesini öne sürmeyi reddediyor ve Kingsmeadow’daki kadro derinliğinin dünya futbolunda en iyiler arasında yer aldığını vurguluyor.
Fiziksel sorunlara değinen Bronze, "Zor oldu, ama bu oyunun doğası gereği böyle. Geçen yıl daha fazla formda oyuncumuz vardı ve (yerel) üçlü kupayı kazandık, ancak bu sezon oyuncularımız eksik ve biz yolumuza devam ediyoruz. Her zaman sahada en iyi 11'imizi sahaya sürüyoruz, hepsi de milli takım oyuncuları, bu yüzden eksik oyuncular ve kadroda yer almayanlar için mazeret uydurmuyoruz" dedi.
WSL'deki çekişmeli yarışta tutarlılık çok önemli
Chelsea'nin sezon hikayesi inişler ve çıkışlarla dolu bir seyir izledi; bu durum, Emma Hayes yönetimindeki önceki yıllarda görülen kesintisiz hakimiyetle keskin bir tezat oluşturuyor. Bronze, takımın ilk üçte yer alabilmek ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nin Batı Londra'ya geri dönmesini garantilemek için zihinsel dayanıklılığını yeniden kazanması gerektiğine inanıyor.
Son ayları atlatmak için gerekli olan felsefeyi şöyle açıkladı: "Sezonun farklı aşamalarından bahsediyoruz. İyi başladınız diye iyi bitireceğiniz anlamına gelmez, tersi de geçerlidir. Sezon boyunca istikrarlı olmalısınız. Bunun için elimizden geleni yaptık; son birkaç haftada zorlu dönemler yaşadık, ancak performans açısından ve takım olarak birbirimize kenetlenerek bu dönemden fena sayılmayacak bir şekilde çıktık."
Tottenham karşısında gözümüz ödülde
Blues’un önündeki ilk engel, Londra derbisi niteliğindeki Tottenham ile oynayacakları FA Cup çeyrek final maçı. Wembley’deki finalin cazibesi göz önüne alındığında, ulusal stadyuma düzenli olarak giden bu oyuncular için riskler daha yüksek olamazdı.
Bronze, Chelsea'nin hala mücadele ettiği birçok cepheyi özetleyerek sözlerini tamamladı: "Ligde de iyi performans göstermeliyiz, çünkü gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmamız gerekiyor. Yarış çok sıkı ve zorlu bir sezon oldu, ancak hala odaklanmamız gereken çok şey var ve uğruna mücadele etmemiz gereken çok şey var."