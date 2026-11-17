Lucy Bronze, Ukrayna karşısında İngiltere adına 150. maçına çıkabilir: Sarina Wiegman kadroya iki yeni isim çağırdı
Bronze 150. İngiltere maçına, iki yeni isim ilk maçlarına çıkabilir
İngiltere formasını şu ana kadar 148 kez giyen Bronze, 1 ve 5 Aralık'ta oynanacak Ukrayna maçlarının ikisinde de sahaya çıkarsa takım tarihinde 150 maç barajına ulaşan üçüncü kadın oyuncu olabilir. İngiltere adına en çok maça çıkan oyuncular listesinde deneyimli bekin üzerinde yalnızca Fara Williams ve Jill Scott bulunuyor.
Buna karşılık Sarina Wiegman, London City Lionesses forveti Isobel Goodwin ile şu anda Nottingham Forest'ta kiralık oynayan Chelsea kalecisi Katie Cox'u ilk kez çağırdı. Böylece kadroda henüz millî forma giymemiş iki isim de yer aldı. Cox, yaz transfer döneminde Manchester City'ye kiralık olarak katıldığından beri tek bir dakika bile oynamayan Anna Moorhouse'un kadrodaki yerini aldı.
- Getty Images
Santrfor seçenekleri güçleniyor
Goodwin'in çağrılması, santrfor mevkisindeki seçeneklerin sınırlı olduğu bir döneme denk geliyor. Wiegman, geçen kadroda yer almayan Aggie Beever-Jones'u da yeniden çağırdı. Chelsea oyuncusu o dönemde sakatlıktan dönüyordu ancak son haftalarda daha fazla süre aldı ve ayın başında Charlton'a attığı golle Kadınlar Süper Ligi'ndeki 13 aylık gol hasretini bitirdi.
Poppy Pattinson da mart ayından bu yana ilk kez kadroya döndü. Niamh Charles, Manchester City'nin son iki maçını kaçırmasının ardından kadroda yer almadı. Grace Clinton ve Ella Toone ise geçen ay açıklanan ilk kadroya alınmamalarına rağmen bu kez kadroda. İkisi de geçen ay sakatlıkların ardından kadroya çağrılmıştı. Hafta sonu Aston Villa forması giyemeyen Lucia Kendall ise orta saha kadrosunda yer almadı.
Orta sahada Erica Parkinson ve Lexi Potter da yer almaya devam ediyor. Gelecek vadeden iki genç oyuncu, son millî takım kampında Yunanistan ile oynanan iki maçlık eşleşmede ilk kez forma giymişti.
Ayın başında arka adalesinden sakatlanan Lauren James de kadroda yer almayan dikkat çekici isimlerden biri.
İngiltere'nin tam kadrosu
Kaleciler: Katie Cox (Nottingham Forest, Chelsea'den kiralık), Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool)
Defans oyuncuları: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal)
Orta saha oyuncuları: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Erica Meg Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Arsenal), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Forvetler: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Isobel Goodwin (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Beth Mead (Manchester City), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images
İngiltere'nin Dünya Kupası bileti Ukrayna karşısında belli olacak
İspanya'nın da yer aldığı zorlu grupta ikinci olarak tek doğrudan katılım hakkını elde edemeyen İngiltere, Avrupa'nın Dünya Kupası elemelerinde play-off turlarından geçmek zorunda kaldı. Yunanistan'ı iki maç sonunda toplamda 8-1 yenerek ilk turu rahat geçen İngiltere'nin gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, Ukrayna ile oynayacağı eşleşmede belli olacak.
İngiltere, FIFA Dünya Sıralaması'nda dördüncü sırada bulunan ve iki kez Avrupa şampiyonu olmuş bir takım olarak favori. Ukrayna ise 32. sırada ve daha önce hiç Kadınlar Dünya Kupası'nda oynamadı. Üstelik İngiltere, elemelerin grup aşamasında bu yıl Ukrayna'yı iki kez yendi: martta 6-1, haziranda 3-0.
Ukrayna'nın ev sahipliği yapacağı ilk maç, ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle 1 Aralık'ta İspanya'da oynanacak. İngiltere ise 5 Aralık'taki rövanş maçına Wembley'de ev sahipliği yapacak.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun