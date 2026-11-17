İngiltere formasını şu ana kadar 148 kez giyen Bronze, 1 ve 5 Aralık'ta oynanacak Ukrayna maçlarının ikisinde de sahaya çıkarsa takım tarihinde 150 maç barajına ulaşan üçüncü kadın oyuncu olabilir. İngiltere adına en çok maça çıkan oyuncular listesinde deneyimli bekin üzerinde yalnızca Fara Williams ve Jill Scott bulunuyor .

Buna karşılık Sarina Wiegman, London City Lionesses forveti Isobel Goodwin ile şu anda Nottingham Forest'ta kiralık oynayan Chelsea kalecisi Katie Cox'u ilk kez çağırdı. Böylece kadroda henüz millî forma giymemiş iki isim de yer aldı. Cox, yaz transfer döneminde Manchester City'ye kiralık olarak katıldığından beri tek bir dakika bile oynamayan Anna Moorhouse'un kadrodaki yerini aldı.