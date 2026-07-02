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Lucy Bronze kalıyor! Lionesses’in yıldızı, süresi dolmak üzere olan Chelsea sözleşmesini yeniledi; Hannah Hampton ve Aggie Beever-Jones ile ilgili haberler ise hâlâ bekleniyor
Resmi: Bronze, Chelsea’de kalmaya devam edecek
Bronze’un yeni bir yıllık sözleşmesi, önceki sözleşmesinin sona ermesine iki gün kala Perşembe günü duyuruldu. Eski Barcelona ve Lyon savunma oyuncusu, iki yıl önce Chelsea'ye geldiğinden beri takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bronze, o dönemde göreve yeni başlayan teknik direktör Sonia Bompastor'un yaptığı ilk transferlerden biriydi. Bu durum, sağ bek pozisyonunda oynayan Ellie Carpenter'ın takıma katılmasıyla da değişmedi; Bronze, Avustralya milli takım oyuncusuyla aynı kadroda yer aldığında stoper olarak da oynayabilecek kadar çok yönlülüğünü gösterdi.
Sözleşmesinin uzatılmasının duyurulması üzerine konuşan Bronze, şunları söyledi: "Şu anda bunun benim için doğru karar olduğunu düşünüyorum. Son iki yılı Chelsea'de ve İngiltere'de geçirmekten gerçekten keyif aldım ve şu anda kulüp olarak ilerleme kaydettiğimiz bir noktada olduğumuzu hissediyorum. Stamford Bridge'e taşınmamız da eklenince, takımın bir parçası olmak için gerçekten heyecan verici bir dönem."
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Şu ana kadar Chelsea için hayal kırıklığıyla geçen yaz dönemine bir nefes
Bronze’un sözleşmesinin uzatılması, şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir transfer dönemi geçiren Chelsea taraftarları için olumlu bir haber oldu. Mart ayında Catarina Macario’nun ve sezon sonunda Sam Kerr’in ayrılmasının ardından The Blues’un bir forvete acil ihtiyacı var, ancak bu konuda şimdiye kadar birçok engelle karşılaştılar.
Khadija Shaw, Manchester City ile olan sözleşmesinin bu yaz sona ermesi nedeniyle bedelsiz transferle kulübe katılmaya hazır görünüyordu ve tüm haberler de bu yöndeydi. Ancak, Kadınlar Süper Ligi’nde en çok gol atan oyuncu olarak City’yi 10 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıyan Jamaika milli oyuncusu, kulüpte kalacağını kesin bir dille açıkladı ve dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Chelsea daha sonra dikkatini, 2025 yılında İsveç birinci liginde 30 gol atan ve ilk kez düzenlenen Avrupa Kupası’nda gol kralı olan 19 yaşındaki gol makinesi Felicia Schroder’e çevirdi. Ancak Hacken’in yıldızı için dünya rekoru niteliğinde bir teklif sunduğu bildirilen Chelsea’ye rağmen, Real Madrid bu transfer yarışını kazandı ve geçen hafta genç oyuncuyu en son transferi olarak tanıttı.
Yaraya tuz basar gibi, Chelsea geçen ay Salma Paralluelo’nun teklifini de geri çevirdi; Paralluelo, sözleşmesinin sona ermesi üzerine Barcelona’dan ayrıldıktan sonra bir sonraki adımını değerlendiriyor. Merkez forvet veya kanat pozisyonlarında oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol attı ve şu anda Arsenal, London City Lionesses, Lyon ve Paris Saint-Germain tarafından takip ediliyor. Chelsea de ilgilenmişti ancak The Athletic’in yıllık 1 milyon sterlinin üzerinde olduğunu bildirdiği Paralluelo’nun maaş taleplerini karşılayamadı.
Daha fazla yenileme olacak mı? Hampton ve Beever-Jones bu konuda net bir açıklama yapmadı
Blues’un öncelik vermesi gerekenler sadece yeni transferler de değil. Bronze, bu yaz sözleşmeleri sona erecek olan ve sezon bitmeden kulübe veda etmeyen dört oyuncudan biri; Londra’da vedalaştıktan sonra Gotham ile sözleşme imzalayan Kerr’in aksine.
Chelsea bu yıl şu ana kadar beş sözleşmeyi yeniledi; Bronze, Lauren James, Sandy Baltimore, Becky Spencer ve baş antrenör Bompastor’un ardından Stamford Bridge’de kalma süresini uzattı. Kadın takımı, gelecek sezondan itibaren iç saha maçlarının çoğunu burada oynayacak.
Ancak yıldız kaleci Hampton ve İngiltere milli takımından takım arkadaşı Beever-Jones’un sözleşmeleri de 30 Haziran’da sona erdi; bu iki oyuncunun geleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, Beever-Jones ve bu yaz sözleşmesi sona eren gelecek vaat eden akademi kalecisi Katie Cox’un sözleşmelerinde bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Dolayısıyla Chelsea taraftarları, Bronze’un sözleşme uzatmasının bu konuda bir dizi gelişmeyi tetiklemesini umuyor.
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Bir yeni transfer geldi – ve bir oyuncunun ayrılması muhtemel
The Blues, yaz transfer döneminde şimdiden aktif bir hareket sergiledi ve Arsenal’den ayrılan İrlanda milli takım kaptanı Katie McCabe’i kadrosuna kattı. Futbol dünyasının en iyi sol beklerinden biri olan McCabe’in takıma katılması, bu pozisyonu güçlendirirken, zaman zaman daha geride görevlendirilmiş olan doğal bir kanat oyuncusu olan Baltimore’un daha sık ileri pozisyonlarda oynamasına imkân tanıyacaktır.
McCabe’in transferi, BBC Sport tarafından Manchester City’ye transfer olacağı yönünde sıkça adı geçen Niamh Charles’ın da önümüzdeki haftalarda kulüpten ayrılacağı anlamına geliyor.