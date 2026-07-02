Lucy Bronze kalıyor! Lionesses’in yıldızı, süresi dolmak üzere olan Chelsea sözleşmesini yeniledi; Hannah Hampton ve Aggie Beever-Jones ile ilgili haberler ise hâlâ bekleniyor

Bronze’un sözleşmesinin uzatılması, şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir transfer dönemi geçiren Chelsea taraftarları için olumlu bir haber oldu. Mart ayında Catarina Macario’nun ve sezon sonunda Sam Kerr’in ayrılmasının ardından The Blues’un bir forvete acil ihtiyacı var, ancak bu konuda şimdiye kadar birçok engelle karşılaştılar.

Khadija Shaw, Manchester City ile olan sözleşmesinin bu yaz sona ermesi nedeniyle bedelsiz transferle kulübe katılmaya hazır görünüyordu ve tüm haberler de bu yöndeydi. Ancak, Kadınlar Süper Ligi’nde en çok gol atan oyuncu olarak City’yi 10 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıyan Jamaika milli oyuncusu, kulüpte kalacağını kesin bir dille açıkladı ve dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Chelsea daha sonra dikkatini, 2025 yılında İsveç birinci liginde 30 gol atan ve ilk kez düzenlenen Avrupa Kupası’nda gol kralı olan 19 yaşındaki gol makinesi Felicia Schroder’e çevirdi. Ancak Hacken’in yıldızı için dünya rekoru niteliğinde bir teklif sunduğu bildirilen Chelsea’ye rağmen, Real Madrid bu transfer yarışını kazandı ve geçen hafta genç oyuncuyu en son transferi olarak tanıttı.

Yaraya tuz basar gibi, Chelsea geçen ay Salma Paralluelo’nun teklifini de geri çevirdi; Paralluelo, sözleşmesinin sona ermesi üzerine Barcelona’dan ayrıldıktan sonra bir sonraki adımını değerlendiriyor. Merkez forvet veya kanat pozisyonlarında oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol attı ve şu anda Arsenal, London City Lionesses, Lyon ve Paris Saint-Germain tarafından takip ediliyor. Chelsea de ilgilenmişti ancak The Athletic’in yıllık 1 milyon sterlinin üzerinde olduğunu bildirdiği Paralluelo’nun maaş taleplerini karşılayamadı.