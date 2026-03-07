Lucy Bronze, İngiltere'nin son başarısından "hayran kaldı"; Lionesses yıldızı, Jill Scott'ın rekorunu kırmaktan çok kupa kazanmayı öncelikli hedef olarak belirledi

34 yaşındaki oyuncu, City Ground'da en göze çarpan isim oldu. Bir harika kafa vuruşuyla gol attı, bir başka kafa vuruşuyla direği vurdu ve ardından Georgia Stanway'e asist yaparak takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

2013 yılında milli takımdaki ilk maçına çıkan Bronze, 145. milli maçında yakın arkadaşı Karen Carney'i geride bıraktı. Artık tarih kitaplarında sadece Fara Williams ve Jill Scott'ın arkasında yer alıyor, bu da beyaz formayla yolculuğuna başladığında neredeyse imkansız görünen bir başarı. Bireysel başarıları artmasına rağmen, Chelsea yıldızı, uzun süreli başarısının, kendinden öncekilerin rekorlarını kovalamaktan ziyade, takımın başarısı için duyduğu arzudan kaynaklandığını hemen belirtti.

Bu başarıyı değerlendiren Bronze, böyle bir zirveye ulaşacağını hiç beklemediğini itiraf etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "100 kez milli forma giyeceğimi bile hayal edemezdim. Karen Carney gibi, benim için bir efsane olan, hayranlıkla büyüdüğüm ve rol modellerimden biri olan birini geçmek bir yana. Jill ve Farah'ın, eski takım arkadaşlarımın ve kariyerim boyunca hayranlık duyduğum insanların arkasında olmak. Onların yanında olmak bile benim için akıl almaz bir şey."