Lucy Bronze, İngiltere'nin son başarısından "hayran kaldı"; Lionesses yıldızı, Jill Scott'ın rekorunu kırmaktan çok kupa kazanmayı öncelikli hedef olarak belirledi
Bronz, Lionesses'in rekoru karşısında şok oldu
34 yaşındaki oyuncu, City Ground'da en göze çarpan isim oldu. Bir harika kafa vuruşuyla gol attı, bir başka kafa vuruşuyla direği vurdu ve ardından Georgia Stanway'e asist yaparak takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.
2013 yılında milli takımdaki ilk maçına çıkan Bronze, 145. milli maçında yakın arkadaşı Karen Carney'i geride bıraktı. Artık tarih kitaplarında sadece Fara Williams ve Jill Scott'ın arkasında yer alıyor, bu da beyaz formayla yolculuğuna başladığında neredeyse imkansız görünen bir başarı. Bireysel başarıları artmasına rağmen, Chelsea yıldızı, uzun süreli başarısının, kendinden öncekilerin rekorlarını kovalamaktan ziyade, takımın başarısı için duyduğu arzudan kaynaklandığını hemen belirtti.
Bu başarıyı değerlendiren Bronze, böyle bir zirveye ulaşacağını hiç beklemediğini itiraf etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "100 kez milli forma giyeceğimi bile hayal edemezdim. Karen Carney gibi, benim için bir efsane olan, hayranlıkla büyüdüğüm ve rol modellerimden biri olan birini geçmek bir yana. Jill ve Farah'ın, eski takım arkadaşlarımın ve kariyerim boyunca hayranlık duyduğum insanların arkasında olmak. Onların yanında olmak bile benim için akıl almaz bir şey."
Rekorlar üzerinde zafer peşinde
Konuşma doğal olarak Bronze'un Scott'ın 161 maçlık rekorunu hedefleyip hedeflemediğine geldi. Ancak Chelsea yıldızı, kişisel istatistikleri için oynadığı fikrini hemen reddetti ve rekorun ana motivasyonu olduğu yönündeki öneriyi gülerek geçiştirdi. Bronze için odak noktası, maç sayısını saymak yerine kupa dolabına daha fazla kupa eklemek olmaya devam ediyor.
Jill Scott'ın 161 maçlık rekorunu kovalayıp kovalamayacağı sorulduğunda gülerek şöyle cevap verdi: "Hayır, bu hiç benim niyetim olmadı. Sadece milli maç sayısını kovalamak değil. Sadece İngiltere için galibiyetler kazanmak istiyorum. Şu anki hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek ve kazanmak için elimizden geleni yapmak." Takım öncelikli bu zihniyet, kariyerinin ayırt edici özelliği olmuştur. Kariyeri boyunca, Euro 2022'deki başarısının yanı sıra kulüp düzeyinde çok sayıda lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştır.
Sakatlıkla mücadele etmek
İzlanda karşısında 22. uluslararası golünü de içeren etkileyici performansına rağmen, Bronze hala tam olarak iyileşmediğini açıkladı. Defans oyuncusu, İngiltere'nin Euro 2025 eleme kampanyası sırasında tibia kemiği kırıldıktan sonra kondisyonunu dikkatli bir şekilde yöneterek fiziksel dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. En iyi fiziksel kondisyonuna geri dönmek için çalışırken sahada kalmasını sağlayan tıbbi destek ekibine teşekkür etti.
Bronze şöyle açıkladı: "Muhtemelen en iyi formumda değilim, ama bu hala üzerinde çalışmam gereken bir konu. Elbette, yazın geçirdiğim kırıktan sonra geri dönmek zor oldu. Bu, geri dönmesi kolay bir sakatlık değil. Ama evet, her maçı olduğu gibi kabul ediyorum ve menajerlerim ve fiziksel kadroyla iyi bir iletişimim var ve her zaman çok çalışmayı seviyorum. Hiçbir antrenmanı hafife almıyorum, kızlar da bunu size söyleyecektir. Benimle antrenman yapan herkes, her gün yüzde 100 performans gösterdiğimi bilir. Spor salonunda ekstra çalışmalar yapıyorum. Futbol oynamayı ve ülkemi temsil etmeyi çok seviyorum. Ayrıca, beni ayakta tutan çok iyi bir diz cerrahım var, Andy Williams. Her zaman kolay olmadı ama ben bunu çok seviyorum ve her gün elimden gelenin en iyisini yapmak için kendimi zorluyorum."
Gelecek için inşa etmek
Lionesses bir sonraki Dünya Kupası döngüsüne bakarken, Bronze, Sarina Wiegman'ın ilk 11'inde yer almak için çabalayan yeteneklerin farkında. O hala ilk tercih olmaya devam etse de, kadronun çok yönlülüğünü ve kalitesini vurgulayarak, Manchester United kaptanı Maya Le Tissier'i kendi pozisyonunda yetenekli bir alternatif olarak gösterdi. Bronze, performansını sürdürdüğü sürece, yeni nesle öncülük etmekten mutluluk duyduğunu vurguluyor.
Kadronun derinliği hakkında konuşan Bronze, "Çok iyi oyuncularımız var. Maya orada gerçekten iyi oynadı, onun pozisyonu olmadığını biliyorum, ama yine de orada çok iyi oynuyor. Sahanın her yerinde çok iyi oyuncularımız var. Yaşınızın kaç olduğu veya kaç kez milli takımda oynadığınızın önemi yok, yaşlı ya da genç. Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmekten mutluyum ve İngiltere için oynamaya yeterince iyiysem ve Sarina beni seçerse, ben hazırım."
