McKennie ve Andrea Cambiaso'nun dönüşü büyük bir destek sağlasa da, Juventus hâlâ Spalletti'nin taktik planlamasını zorlaştıran son derece kabarık bir eksik listesiyle uğraşıyor. Siyah-beyazlılar; Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli ve Arkadiusz Milik'in de aralarında bulunduğu toplam dokuz kıdemli oyuncusundan yoksun olacak. Ayrıca Lloyd Kelly cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Edon Zhegrova ise kulübün turnuva için UEFA'ya sunduğu resmî kadro listesinde yer almadığı için uygun durumda değil. Kadro derinliğindeki bu eksiklik, Teun Koopmeiners gibi oyuncuların yüksek standartları koruma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesine yol açtı.

Spalletti, elde kalan yıldızlarının sorumluluk almasının önemini vurguladı; özellikle de vatandaşı karşısındaki orta saha mücadelesinde kritik rol oynayacak Hollandalı milli oyuncu Koopmeiners'ın. "O bizim için önemli" diyen Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman, onun yapabileceklerini bildiğimiz seviyede oynamasını bekliyoruz. Her maçta verilmesi gereken bireysel, kişisel kararlar vardır."

"Bize doğru kararları göstermek gibi bir görevi var. Bunu içinde barındırdığını biliyoruz, aksi takdirde güçlü, uluslararası seviyede bir futbolcu olmazdı. Buna inanıyorum çünkü bana sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da harika şeyler gösteriyor. Koopmeiners'tan bunlara ihtiyacımız var."