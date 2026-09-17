Getty Images Sport
Çeviri:
Luciano Spalletti, orta sahanın sakatlık dönüşünde Juventus'un NEC karşısında USMNT yıldızına ilk 11'de yer vereceğini doğruladı
McKennie ilk 11'de hemen başlayacak
Spalletti, perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde kadro seçimine ilişkin önemli bir güncelleme yaptı ve Juventus, ligdeki hayal kırıklığının ardından toparlanmaya çalışırken McKennie'nin yarın oynayacağını doğruladı. Birkaç önemli takım arkadaşıyla birlikte bir süredir sahalardan uzak kalan Amerikalı orta saha, salı ve çarşamba günleri tam antrenmanları sorunsuz şekilde tamamlayarak Avrupa sahnesine hazır olduğunu gösterdi. Spalletti, çok yönlü orta sahayı yeniden takıma dahil etme konusunda aciliyet hissettiğini ifade ederken, 28 yaşındaki oyuncunun eksik durumdaki orta sahaya kattığı taktiksel ve liderlik özelliklerine dikkat çekti.
"Bunlar değerlendirmelerimizin bir parçası. Sahada olan oyuncular konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü iki ya da üç oyuncumuz maçı tamamlayamayacak. McKennie'yi birçok farklı nedenle sahada istiyorum. McKennie yarın oynayacak, size herhangi bir kesinlik veremediğim için kötü hissettim," dedi Spalletti.
- AFP
Koopmeiners'a Juve'ye liderlik etme çağrısı
McKennie ve Andrea Cambiaso'nun dönüşü büyük bir destek sağlasa da, Juventus hâlâ Spalletti'nin taktik planlamasını zorlaştıran son derece kabarık bir eksik listesiyle uğraşıyor. Siyah-beyazlılar; Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli ve Arkadiusz Milik'in de aralarında bulunduğu toplam dokuz kıdemli oyuncusundan yoksun olacak. Ayrıca Lloyd Kelly cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Edon Zhegrova ise kulübün turnuva için UEFA'ya sunduğu resmî kadro listesinde yer almadığı için uygun durumda değil. Kadro derinliğindeki bu eksiklik, Teun Koopmeiners gibi oyuncuların yüksek standartları koruma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesine yol açtı.
Spalletti, elde kalan yıldızlarının sorumluluk almasının önemini vurguladı; özellikle de vatandaşı karşısındaki orta saha mücadelesinde kritik rol oynayacak Hollandalı milli oyuncu Koopmeiners'ın. "O bizim için önemli" diyen Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman, onun yapabileceklerini bildiğimiz seviyede oynamasını bekliyoruz. Her maçta verilmesi gereken bireysel, kişisel kararlar vardır."
"Bize doğru kararları göstermek gibi bir görevi var. Bunu içinde barındırdığını biliyoruz, aksi takdirde güçlü, uluslararası seviyede bir futbolcu olmazdı. Buna inanıyorum çünkü bana sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da harika şeyler gösteriyor. Koopmeiners'tan bunlara ihtiyacımız var."
Spalletti, Torino'da artan baskıyı umursamıyor
Görevi etrafındaki artan inceleme ve Antonio Conte'yi kulübe sansasyonel bir dönüşle ilişkilendiren söylentilere rağmen, Spalletti İtalyan medyasından gelen gürültü karşısında sarsılmış değil. Tecrübeli teknik adam, maç öncesi açıklamasında projeye bağlılığını bir kez daha vurgularken, kulübede geçen onlarca yılın ardından kalın bir deri geliştirdiğinde ısrar etti. Mevcut profesyonel zorluklarıyla yetişme tarzı arasında benzerlik kuran Spalletti, üst düzey teknik adamlığın dış baskısının, İtalya'daki gençlik yıllarında karşılaştığı gerçek hayat mücadeleleriyle kıyaslandığında sönük kaldığını ima etti.
Spalletti, "Baskıyı kabul etmeyi öğrenmek bir ilaçtır, doğru yaşamana yardımcı olur. Bunu çok uzun zaman önce öğrendim. Daha 10 yaşındayken bile, ailem zor bir dönemden geçerken okuldan sonra yardım etmek zorundaydım, bu yüzden benim 'baskıyı' ne kadar umursadığımı düşünün. Mesleğimi çok önemsiyorum ve yenilgiden sonra gelen tepki açıkçası pek ilgimi çekmiyor çünkü bu, kontrol edebileceğim bir şey değil. Dikkatimi neye vereceğime ve ne zaman vermeyeceğime ben karar veririm, bu durumda da buna odaklanmamayı seçtim" dedi.
- Getty Images Sport
NEC Nijmegen meydan okumasına saygı duyarak
Avrupa Ligi açılış maçı, Serie A'yı altıncı sırada bitirdikleri bir sezonun ardından gelen Juventus için potansiyel bir mayın olabilir. Spalletti, NEC teknik direktörü Peter Schreuder'i taktik cesareti nedeniyle övmekte gecikmedi ve oyuncularını Eredivisie ekibi karşısında hiçbir zihinsel dalgınlığa yer olmadığını söyleyerek uyardı. İtalyan teknik adam, özellikle Hollanda ekibinin ters ayaklı kanatlarla oynama becerisine ve yüksek teknik kapasitesine dikkat çekti; Juve, Sassuolo yenilgisinin ardından konuşulan savunma düzeltmelerini uygulayamazsa bunun sorun yaratabileceğini belirtti.
Spalletti, "Schreuder, futbol kimliği güçlü bir ülkede kendi fikirlerini kabul ettirme cesaretini gösterdi. Mümkün olan en yüksek seviyelerden birindeki ligde üçüncü olarak iz bıraktı. Çok sayıda kaliteli fikrin yer aldığı 'kişiselleştirilmiş' bir oyun planı beklemeliyiz. Hazır olmalıyız, aksi halde şaşırabiliriz. Ayrıca Tadic gibi güçlü oyuncuları var ve kaleye yönelmek istedikleri için ters ayaklı kanatlarla oynuyorlar" dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun